Mindig ez a 3 csillagjegy a család fekete báránya: sosem fog megváltozni – Te köztük vagy?

Minden családnak megvannak a maga szabályai – csakhogy páran ezekhez egyszerűen képtelenek alkalmazkodni. A horoszkóp alapján három csillagjegyre jellemző, hogy kilógnak a rokonok közül – még ha ezt ők maguk sokszor észre sem veszik. Lássuk, kikről van szó!

Ők a család fekete bárányai a horoszkóp szerint!

A családi kereteket nem tudja mindenki ugyanolyan könnyedséggel elfogadni és betartani.

Három csillagjegy sokszor kerül a kívülállók helyzetébe.

Általában azonban épp különcségük teszi őket igazán egyedivé és izgalmas társasággá.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntő a lázadó gondolkodó. Már gyerekként is úgy érzi, mintha egy másik bolygóról érkezett volna társai közé. Ki nem állhatja, ha megmondják neki, hogyan kellene élnie, gondolkodnia vagy viselkednie. Ebből fakadó feszes távolságtartása miatt rokonai úgy érezhetik, a Vízöntő nem szeretne beilleszkedni a családi hagyományok világába. Ő az, aki minden vasárnapi ebéden szóba kerülő témában az ellenpólust képviseli a többséggel szemben, de cserébe mindig tud újat mutatni.

Bika csillagjegy

A Bikáról mindenki azt gondolja, hogy nyugodt és rendkívül simulékony. Pedig ha ezt a csillagjegyet megbántják, magas falakat húz maga köré. Egy érzékeny lélek, aki szeret erősnek mutatkozni – és valóban az is, de ezt épp óvatosságának köszönheti. Bár a család sokszor nem is érti, miért válik csendessé, visszahúzódóvá, vagy miért ragaszkodik olyan erősen saját nézőpontjához, a Bika pontosan tudja, hogy mikor éri meg neki külön utakon járnia, mint a többségnek. Óriási az igazságérzete, és sosem enged, ha tudja, hogy jó oka van azt állítani, amit. Még akkor is kitart, ha ezt mások nem értik meg.

Skorpió csillagjegy

Egy Skorpió alapjáraton zárkózott személyiség. Titokzatos és határozott csillagjegy, akiről még a családja sem mindig tudja, mennyi érzelem is van benne. Nagyon ritkán mutatja meg másoknak, mi minden lakozik benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem áll ki magáért, ha szükséges. Sőt, épp ellenkezőleg. Előfordul, hogy a rokonai nem is tudják, hogyan kezeljék a hirtelen jött indulatait, ezért ilyenkor inkább távolságot tartanak a csillagjegytől. De a horoszkóp szerint a Skorpió csillagjegy is kezes báránnyá válik, ha valaki bizonyítja neki, hogy érdemes a bizalmára és az őszinteségére.