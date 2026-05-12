Ez a 3 csillagjegy titokban folyton irigykedik rád: lehet, épp a legjobb barátod az?

A horoszkóp alapján három jegy van, aki képtelen veled együtt örülni. Őket egyszerűen zavarja mások sikere. Lehet, hogy nincs bennük rosszindulat, de erős hajlamuk van arra, hogy összehasonlítsák magukat bárkivel, aki a környezetükben van. Belső bizonytalanságuk vagy megfelelési kényszerük megakadályozza őket abban, hogy tiszta szívvel szurkoljanak másoknak. Ők az elsők, akik észreveszik, ha egy kollégának új kocsija lett, vagy a szomszédnak csinosabb a felesége. Talán megpróbálják eltitkolni, de nem nagyon megy nekik. Lássuk, kik a sárguló triumvirátus tagjai!
Meglepő lehet ezt az általában tekintélyt parancsoló szerepben megjelenő csillagjegyet a listán látni, de nem véletlenül nyerte el a dobogós helyek legmagasabbikát. A Szűz egy külső szemlélő számára mindig higgadtnak és összeszedettnek tűnik, viszont belül semmi mást nem tesz, csak analizál. Saját magát és másokat egyaránt. Épp ezért nehezen viseli, amikor azt tapasztalja, hogy amiért ő olyan keményen dolgozik, azt más egy kis szerencsével eléri.
A közösségi média a legveszélyesebb hely egy Szűz számára, mert hajlamos beleesni abba a hibába, hogy mások legjobb – sőt, feljavított – pillanatait a saját hétköznapjaihoz hasonlítja. Bár sosem vallaná be, a rengeteg kritika mögött, amit mások felé megfogalmaz, mélyen gyökerező irigység lapul.
Egy Bika imádja a szép dolgokat, a csillogást, a luxust, a kényelmet, így nagyon érzékenyen érinti őt, ha valaki rendelkezik bármivel, amire ő is vágyik, de nem szerezheti meg. Ha egy rokona egzotikus nyaralást tervez, ő biztosan megnézi, melyik a legkülönlegesebb úti cél, amit még megengedhet magának a nyáron. Ha egy barátja felújítja a kertet, ő azonnal gondolkodni kezd, hogy az övében milyen dolgok szorulnak frissítésre. Mert ahogy a mondás is tartja, úgy érzi a Bika is: a szomszéd fűje mindig zöldebb.
A csillagjegy irigykedése ráadásul szinte mindig versengés formájában ölt testet. A célja, hogy bizonyítsa, minderre ő is képes – de még többre is!
Az Ikrek csillagjegy oda meg vissza van az újdonságokért. Felül minden trendre. Ki akar próbálni és megtapasztalni mindent, amit hall vagy lát valaki mástól, másnál. Tágasabb lakás vagy harmonikusabb kapcsolat? Mindegy, az Ikreket pillanatok alatt elégedetlenséggel tölti el. A horoszkóp szerint a legnagyobb problémája az, hogy folyton találkozik valakivel, akinek izgalmasabbnak tűnik az élete a sajátjánál.
Szerencsére azonban a csillagjegy hamar továbblép. Ugyanúgy új emberek keltik fel a figyelmét, és más élmények kerülnek vágyai középpontjába. Ironikus módon kíváncsisága és életigenlése kergeti az irigy őrületbe.
