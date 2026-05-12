KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy lány irigykedve nézi a boldog barátnőjét a horoszkópban.

Ez a 3 csillagjegy titokban folyton irigykedik rád: lehet, épp a legjobb barátod az?

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 07:20
csillagjegyhoroszkópirigység
Sárgulnak az irigységtől! A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek egyenesen beleőrülnek abba, ha valaki jobb, szebb vagy ügyesebb náluk. Vajon te is ráismersz valakire az alábbi listáról?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A horoszkóp alapján három jegy van, aki képtelen veled együtt örülni. Őket egyszerűen zavarja mások sikere. Lehet, hogy nincs bennük rosszindulat, de erős hajlamuk van arra, hogy összehasonlítsák magukat bárkivel, aki a környezetükben van. Belső bizonytalanságuk vagy megfelelési kényszerük megakadályozza őket abban, hogy tiszta szívvel szurkoljanak másoknak. Ők az elsők, akik észreveszik, ha egy kollégának új kocsija lett, vagy a szomszédnak csinosabb a felesége. Talán megpróbálják eltitkolni, de nem nagyon megy nekik. Lássuk, kik a sárguló triumvirátus tagjai!

A horoszkópban használt zodiákus kör.
Ők hárman a legirigyebb csillagjegyek a horoszkóp szerint.
Fotó: New Africa /   shutterstock
  • Néha mindenki irigykedik másokra.
  • Három csillagjegy azonban versenyt űz az összehasonlításból.
  • A horoszkóp elárulja, kikről van szó.

Horoszkóp: a 3 legirigyebb csillagjegy – Őket kifejezetten zavarja mások sikere

Szűz csillagjegy

Meglepő lehet ezt az általában tekintélyt parancsoló szerepben megjelenő csillagjegyet a listán látni, de nem véletlenül nyerte el a dobogós helyek legmagasabbikát. A Szűz egy külső szemlélő számára mindig higgadtnak és összeszedettnek tűnik, viszont belül semmi mást nem tesz, csak analizál. Saját magát és másokat egyaránt. Épp ezért nehezen viseli, amikor azt tapasztalja, hogy amiért ő olyan keményen dolgozik, azt más egy kis szerencsével eléri.

A közösségi média a legveszélyesebb hely egy Szűz számára, mert hajlamos beleesni abba a hibába, hogy mások legjobb – sőt, feljavított – pillanatait a saját hétköznapjaihoz hasonlítja. Bár sosem vallaná be, a rengeteg kritika mögött, amit mások felé megfogalmaz, mélyen gyökerező irigység lapul.

Bika csillagjegy

Egy Bika imádja a szép dolgokat, a csillogást, a luxust, a kényelmet, így nagyon érzékenyen érinti őt, ha valaki rendelkezik bármivel, amire ő is vágyik, de nem szerezheti meg. Ha egy rokona egzotikus nyaralást tervez, ő biztosan megnézi, melyik a legkülönlegesebb úti cél, amit még megengedhet magának a nyáron. Ha egy barátja felújítja a kertet, ő azonnal gondolkodni kezd, hogy az övében milyen dolgok szorulnak frissítésre. Mert ahogy a mondás is tartja, úgy érzi a Bika is: a szomszéd fűje mindig zöldebb.

A csillagjegy irigykedése ráadásul szinte mindig versengés formájában ölt testet. A célja, hogy bizonyítsa, minderre ő is képes – de még többre is!

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek csillagjegy oda meg vissza van az újdonságokért. Felül minden trendre. Ki akar próbálni és megtapasztalni mindent, amit hall vagy lát valaki mástól, másnál. Tágasabb lakás vagy harmonikusabb kapcsolat? Mindegy, az Ikreket pillanatok alatt elégedetlenséggel tölti el. A horoszkóp szerint a legnagyobb problémája az, hogy folyton találkozik valakivel, akinek izgalmasabbnak tűnik az élete a sajátjánál.

Szerencsére azonban a csillagjegy hamar továbblép. Ugyanúgy új emberek keltik fel a figyelmét, és más élmények kerülnek vágyai középpontjába. Ironikus módon kíváncsisága és életigenlése kergeti az irigy őrületbe.

Az alábbi videóból kiderül, kik a legboldogabb csillagjegyek a horoszkóp alapján:

Tudj meg többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu