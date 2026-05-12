Mire jó a köldök születés után? Vannak, akik anélkül jönnek világra – Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 08:25
A köldök a születés jele, így akinek nincs, az nem lehet ember, sem állat – gondolták régen, így azokat, akik anélkül születtek, az ördög fattyának, nem evilági lénynek vélték. A köldök nélküli születés azonban két okból is lehetséges, ugyanakkor akik eképp jönnek világra, sosem tudhatják meg, hogy a születést követően mi a köldök szerepe.
Vági Bence
  • A köldök a köldökzsinór helyén kialakult heg.
  • A köldöknek a születés után, akár felnőttkorban is szerepe lehet.
  • Két okból is előfordulhat, hogy valaki köldök nélkül születik.

Démon, földönkívüli, de biztos nem evilági lény – ilyen és ezekhez hasonló szavakkal illeték egy időben azokat, akik köldök nélkül jöttek világra, hiszen a köldök – a köldökzsinór helyén kialakult hegként – az emberi, pontosabban az emlősökre jellemző születés jele. Az idők során a művészetek világában is számos olyan alkotás, többek között film és képzőművészeti kreáció született, amelyben köldök nélkül ábrázoltak bizonyos entitásokat. A valóság ugyanakkor az, hogy emberek is születhetnek köldök nélkül a veleszületett hasfalhiány két fajtájából adódóan. Esetükben a sebészek próbálnak valamilyen köldökfélét kialakítani számukra, hogy az embertásaikhoz hasonlóan nézzenek ki, azt ugyanakkor sosem tapasztalhatják meg, hogy a születést követően mi a köldök szerepe – de talán jobb is így.

Hogyan jön létre a köldök?

A köldök a köldökzsinór elvágása után, a hátramaradt, elszorított köldökcsonk elszáradását és leválását követően keletkezik. Valójában egy heg, amelynek mérete és alakja attól függ, hogy a hastól milyen messze vágták el a köldökzsinórt, valamint hogy azt követően hogyan gyógyult be a terület.

Mi a köldök szerepe később?

Hogy mire jó a köldök, valójában csak egy válasz létezik. Kiemelt szerepe a sebészetben lehet abban az esetben, ha valakinek el kell távolítani az epehólyagját. Az eljárás során az orvosok a köldöknél ejtenek néhány apró bemetszést, amelyeken keresztül laparoszkóp segítségével távolítják el a szervet. Néhány éve egy sebészrobot segítségével is lehetőség nyílt az epehólyag eltávolítására, ilyen esetben mindössze egy másfél centiméteres vágást ejtenek a köldökön. Ezeknek a műtéteknek az előnye, hogy kisebb és kevesebb vágással járnak, így a hátramaradó hegek is kisebbek lesznek, valamint a beteg is gyorsabban felépül.

Akik köldök nélkül születnek

Mint azt fentebb említettük, a köldök nélküli embereket egy időben démonizálták, pedig ezeknek a személyeknek valójában egy születési rendellenesség, a hasfalhiány miatt nem volt, és nincs köldökük. Kétféle veleszületett hasfalhiány létezik, az úgynevezett gastroschisis és az omphalocele.

„A gastroschisiszben szenvedő csecsemők esetében a köldökzsinór egyik oldalánál lyuk van a hasfalon, ahonnan kilógnak a belek” – kezdte a Babycenter című online magazinnak Faisal Qureshi, a washingtoni Children’s National Medical Center gyermeksebésze. „Ha a lyuk kicsi, a belek visszatétele után megpróbáljuk úgy rányújtani a bőrt a mélyedésre, hogy maga a köldök képezze a gátat, ha azonban a lyuk túl nagy, akkor úgy húzzuk össze a területet, mint egy tornazsák száját, így egy kör alakú, ráncosabb csomót kapunk, ami köldök látszatát kelti” – mutatott rá Qureshi és Shaheen Timmapuri, a philadelphiai St. Christopher's Hospital for Children gyermeksebésze.

Omphalocele esetén a csecsemők valóban köldök nélkül születnek. Ez a hasfalhiány súlyosabb fajtája, amikor a köldökzsinór belülről kapcsolódik a babához, ugyanis a hasfal a has közepén hiányzik. Ilyen esetben a lyukon nemcsak a belek, hanem más hasi szervek is kinyúlhatnak, amelyeket hártya borít.

„Képzeljünk el egy nagy, lyukas ruhadarabot, majd azt, ahogy ez zoknit áthúzunk a lyukon. A zokni a hártya, a belek és más szervek pedig a zokni belsejében vannak” – szemléltette a helyzetet Qureshi doktor, hozzátéve, hogy az omphalocelét műtéti úton javítják ki, illetve egyes esetekben egy „festés” nevű technikát alkalmaznak. Ez utóbbi során a bélhártyát betadinnel vagy hasonló anyaggal kiszárítják, lehetővé téve rajta a bőr növekedését.

„Az omphalocelében szenvedő csecsemőknek természetesen nincs köldökük, ezért általában megpróbálunk kialakítani valamit, ami köldöknek tűnik” – mondta Timmapuri. Kiemelte továbbá, hogy ezeknek a gyerekeknek a hasfalát, vagyis a hasizmát is helyre kell állítani, ezt a beavatkozást azonban idősebb korukban szokás elvégezni.

