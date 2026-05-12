Mire jó a köldök születés után? Vannak, akik anélkül jönnek világra – Fotó

A köldök a köldökzsinór helyén kialakult heg.

A köldöknek a születés után, akár felnőttkorban is szerepe lehet.

Két okból is előfordulhat, hogy valaki köldök nélkül születik.

Démon, földönkívüli, de biztos nem evilági lény – ilyen és ezekhez hasonló szavakkal illeték egy időben azokat, akik köldök nélkül jöttek világra, hiszen a köldök – a köldökzsinór helyén kialakult hegként – az emberi, pontosabban az emlősökre jellemző születés jele. Az idők során a művészetek világában is számos olyan alkotás, többek között film és képzőművészeti kreáció született, amelyben köldök nélkül ábrázoltak bizonyos entitásokat. A valóság ugyanakkor az, hogy emberek is születhetnek köldök nélkül a veleszületett hasfalhiány két fajtájából adódóan. Esetükben a sebészek próbálnak valamilyen köldökfélét kialakítani számukra, hogy az embertásaikhoz hasonlóan nézzenek ki, azt ugyanakkor sosem tapasztalhatják meg, hogy a születést követően mi a köldök szerepe – de talán jobb is így.

Hogy mi a köldök szerepe, arra valójában csak egy válasz létezik.

Hogyan jön létre a köldök?

A köldök a köldökzsinór elvágása után, a hátramaradt, elszorított köldökcsonk elszáradását és leválását követően keletkezik. Valójában egy heg, amelynek mérete és alakja attól függ, hogy a hastól milyen messze vágták el a köldökzsinórt, valamint hogy azt követően hogyan gyógyult be a terület.

Mi a köldök szerepe később?

Hogy mire jó a köldök, valójában csak egy válasz létezik. Kiemelt szerepe a sebészetben lehet abban az esetben, ha valakinek el kell távolítani az epehólyagját. Az eljárás során az orvosok a köldöknél ejtenek néhány apró bemetszést, amelyeken keresztül laparoszkóp segítségével távolítják el a szervet. Néhány éve egy sebészrobot segítségével is lehetőség nyílt az epehólyag eltávolítására, ilyen esetben mindössze egy másfél centiméteres vágást ejtenek a köldökön. Ezeknek a műtéteknek az előnye, hogy kisebb és kevesebb vágással járnak, így a hátramaradó hegek is kisebbek lesznek, valamint a beteg is gyorsabban felépül.

Akik köldök nélkül születnek

Mint azt fentebb említettük, a köldök nélküli embereket egy időben démonizálták, pedig ezeknek a személyeknek valójában egy születési rendellenesség, a hasfalhiány miatt nem volt, és nincs köldökük. Kétféle veleszületett hasfalhiány létezik, az úgynevezett gastroschisis és az omphalocele.