Tenerifén kapták el a magyar bűnözőt - neve Európa legkeresettebbjei között szerepelt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 08:17
A férfit még 2023-ban 8 év fegyházbüntetésre ítélték, de elmenekült.

Még áprilisban került a célkörözési nyomozók látókörébe és a rendőrség körözési toplistájára a 37 éves magyar K. Gy. S. A rendőrség közleménye szerint a Fővárosi Törvényszék nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bűnöző ellen, ugyanis 2023-ban elítélték, majd eltűnt a hatóságok látóköréből.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A férfi nem kezdte meg a többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt jogerősen kiszabott 8év fegyházbüntetésének letöltését. A bűncselekmény súlyosságára és a bűnöző veszélyességére tekintettel a célkörözési osztály április 28-án eljárást indított K. Gy. S. tartózkodási helyének megállapítására. Mivel feltételezhető volt, hogy külföldre menekült, neve felkerült az Európa legveszélyesebb bűnözőit tartalmazó EU Most Wanted listára.

Miután a férfi felkerült az Europol listájára nem telt bele sok idő, míg bejelentés ékezett hollétéről. Az információk több ponton is egyeztek a felderítési adatokkal, ezért a fejvadászok az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül felvették a kapcsolatot a spanyol társszervvel.

A spanyol hatóságok azonnal reagáltak, és a kapcsolatfelvételt követő napon összehangolt nemzetközi akció keretében elfogták a a férfit a dél-tenerifei Los Abrigos településen. Kiadatásáról a spanyol bíróság dönt majd - közölte a rendőrség.

 

