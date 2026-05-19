Több száz gramm droggal, és több mint hárommillió forinttal kapták el a kőbányai dílert – Videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei május 16-án hajnalban egy bizonytalanul haladó autóra figyeltek fel Kőbányán, ezért intézkedtek a járművezető ellen – írja a rendőrség.
A 28 éves H. Olivér az ellenőrzés során zavartan viselkedett, majd átadott a rendőröknek két zacskót és egy üvegpipát. Az egyik tasakban kristályos anyag, a másikban fehér por volt. Az autó átvizsgálása során a rendőrök további több mint 700 gramm kábítószergyanús, fehér port, bel- és külföldi fizetőeszközt és újabb üvegpipákat találtak.
A rendőrök előállították a 28 éves férfit a kerületi kapitányságra, ahol a vele szemben elvégzett mintavétel kokain, amfetamin és új pszichoaktív anyag jelenlétét mutatta ki. A ruházatának átvizsgálásakor csaknem 65 gramm droggyanús anyagot és több mint hárommillió forint készpénzt találtak nála, a hatóságok pedig az autóját is lefoglalták.
A kőbányai nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki H. Olivért, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.