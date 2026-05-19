Több száz gramm droggal, és több mint hárommillió forinttal kapták el a kőbányai dílert – Videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei május 16-án hajnalban egy bizonytalanul haladó autóra figyeltek fel Kőbányán, ezért intézkedtek a járművezető ellen – írja a rendőrség.

Meglepő dolog buktatta le a férfit.

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A 28 éves H. Olivér az ellenőrzés során zavartan viselkedett, majd átadott a rendőröknek két zacskót és egy üvegpipát. Az egyik tasakban kristályos anyag, a másikban fehér por volt. Az autó átvizsgálása során a rendőrök további több mint 700 gramm kábítószergyanús, fehér port, bel- és külföldi fizetőeszközt és újabb üvegpipákat találtak.

A rendőrök előállították a 28 éves férfit a kerületi kapitányságra, ahol a vele szemben elvégzett mintavétel kokain, amfetamin és új pszichoaktív anyag jelenlétét mutatta ki. A ruházatának átvizsgálásakor csaknem 65 gramm droggyanús anyagot és több mint hárommillió forint készpénzt találtak nála, a hatóságok pedig az autóját is lefoglalták.

A kőbányai nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki H. Olivért, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.