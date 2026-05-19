Több száz gramm droggal, és több mint hárommillió forinttal kapták el a kőbányai dílert – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 10:05
Kábítószergyanús anyagok, több mint hárommillió forint készpénz és drogfogyasztáshoz használt eszközök kerültek elő annál a 28 éves férfinál, akit közúti ellenőrzés során állítottak meg a kőbányai rendőrök. A férfit őrizetbe vették, a hatóságok pedig kezdeményezték a letartóztatását.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei május 16-án hajnalban egy bizonytalanul haladó autóra figyeltek fel Kőbányán, ezért intézkedtek a járművezető ellen – írja a rendőrség.

Meglepő dolog buktatta le a férfit.
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A 28 éves H. Olivér az ellenőrzés során zavartan viselkedett, majd átadott a rendőröknek két zacskót és egy üvegpipát. Az egyik tasakban kristályos anyag, a másikban fehér por volt. Az autó átvizsgálása során a rendőrök további több mint 700 gramm kábítószergyanús, fehér port, bel- és külföldi fizetőeszközt és újabb üvegpipákat találtak.

A rendőrök előállították a 28 éves férfit a kerületi kapitányságra, ahol a vele szemben elvégzett mintavétel kokain, amfetamin és új pszichoaktív anyag jelenlétét mutatta ki. A ruházatának átvizsgálásakor csaknem 65 gramm droggyanús anyagot és több mint hárommillió forint készpénzt találtak nála, a hatóságok pedig az autóját is lefoglalták.

A kőbányai nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki H. Olivért, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
