/Ez a 3 csillagjegy a legrosszabb anyós a horoszkóp szerint – Lehet, hogy te is épp az egyikkel küzdesz?

Horoszkóp ide vagy oda – van, amit már az első találkozáskor érzel… A családi ebédek néma feszültsége, az „ezt máshogy is lehetett volna” pillantások, vagy épp a „bezzeg én annak idején” történetek újra és újra felbukkanhatnak. Ha úgy érzed, mintha az anyósod a saját kis birodalmát védené körömszakadtáig, és nem érted miért, a horoszkóp lehet, hogy ad némi választ arra, miért is ilyen nehéz vele dűlőre jutni.

Az anyósod horoszkópja árulkodó lehet / Fotó: Forrás: Shutterstock/ New Africa/

Ha eddig nagyokat sóhajtottál, lehet, érdemes tovább olvasnod, mert valószínűleg ráismersz majd a saját anyósodra – vagy épp magadra… Nézzük, melyik az a 3 csillagjegy, amelynek szülötteiből gyakrabban válik klasszikus „nehéz természetű anyós”.

1. Skorpió – Az irányításmániás anyós

A horoszkóp szerint a Skorpió anyós az, aki sosem felejt – és sosem enged. Ha egyszer megjegyezte, milyen ruhában voltál az első családi vacsorán, az valószínűleg örökre beégett a memóriájába.

A Skorpió anyós szeret mindent kézben tartani – a menüt, az ünnepeket, a gyereknevelési elveket, sőt, még a kanapéhuzat színét is. Szenvedélyes és rendkívül hűséges, de ha valaki átlépi a határait (még ha csak véletlenül is), abból hidegháború is lehet. A horoszkóp nem véletlenül sorolja őt a legintenzívebb csillagjegyek közé – most képzeld el, hogy ez az intenzitás egy életen át a nappalidban ül…

2. Szűz – A kritikus anyós

A horoszkóp egyik legmaximalistább csillagjegye, aki szerint a jó szándék kéz a kézben jár az észrevételekkel. Bár a Szűz anyós csak „segíteni akar”, gyakran érezheted úgy, mintha a személyes ellenőröd lenne, aki bármikor a körmödre csaphat.

„Észrevetted, hogy a gyerek pólója foltos?” „Nem lett egy kicsit sós az a leves?” – ezek az ő olvasatában nem bántó szándékkal hangzanak el, hanem szívből jövő „tanácsokként”. A gond csak az, hogy sosincs belőlük hiány.

A horoszkóp alapján a Szűz anyós gyakran gondolja úgy, hogy nála jobban senki sem tudja, mi a helyes – és ezt szelíd, ám kitartó módon érezteti is. Ha egy Szűz ül az asztalfőn, minden kanál a helyén lesz. De vajon ott leszel-e még te is?