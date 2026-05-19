Zsombit kétszer is megtámadta a leukémia, május elején azonban végre "csengethetett"

Zsombi 2011. november 3-án született Pécsett. A mandulájával kiskorában is voltak már problémák, ezért amikor 2022 januárjában megbetegedett, édesanyja először csak egy újabb mandulagyulladásra gyanakodott. Hiába szedte azonban a különféle antibiotikumokat, állapota nem javult. Rövidesen kiderült, hogy a baj sokkal nagyobb. Zsombinál leukémiát diagnosztizáltak, orvosai pedig úgy döntöttek, kemoterápiás kezeléssel próbálják visszaszorítani a betegséget. A kisfiú hónapokat töltött a pécsi kórházban, ahova édesanyja, Marianna napi szinten járt be hozzá. Megterhelő időszak volt ez a család számára: Mariannának végig kellett néznie, ahogy kisfia egyre erőtlenebbé kezd válni, közben pedig szembesülnie kellett azzal, hogy kislányával, Lénával alig tud időt tölteni. És ekkor került a képbe a budapesti Démétér Ház, ami hatalmas segítség volt a család számára. Esélyt kaptak arra, hogy újra együtt legyenek.

Zsombi összesen két évet töltött a Démétér Házban, mára azonban tünetmentes, így nemrég hazaköltözhetett

Zsombinak csontvelő transzplantációra volt szüksége

Már a betegség kezdetén megállapították, a kisfiúnál olyan típusú leukémia áll fenn, aminél elengedhetetlen a csontvelő transzplantáció. Ekkor került fel Pécsről Budapestre, a Szent László kórházba. Zsombi első donorja egy 22 éves lengyel fiú volt. A beavatkozásra a szervezete jól reagált, így 2022 szeptemberében végre hazaengedték, a folyamatos kontrollok pedig szintén biztató eredményeket mutattak.

Egészen másfél éven át. Ekkor egy vérvétel alacsony trombocitaszintet mutatott, Mariannáék pedig pontosan tudták: a betegség visszatért.

Zsombi leukémiája ráadásul egy agresszív típus volt, ami nagyon gyorsan termelte a rossz sejteket, ezért aggódtak az orvosok, nehogy újra eluralkodjon fölötte. Úgy döntöttek, megismétlik a transzplantációt, ezúttal azonban a családból kerestek donort. Zsombi édesapja megfelelőnek bizonyult, 2024. június 25-én pedig meg is történt a beavatkozás, amit pár hónappal később egy vírus miatt meg kellett ismételni.

A Démétér Ház újraegyesítette a családot

Ahogy Mariannáék felkerültek Pestre, azonnal kaptak egy kis szobát a Démétér Házban, ami csak az övéké volt, amihez tartozott egy saját fürdőszoba és egy közös konyha, így Marianna főzhetett is a gyermekeinek. A házhoz tartozik ugyanakkor tanulószoba is, van órarend, napi rendszeresség, illetve pedagógusok, akik tanulnak a gyerekekkel. Ennek köszönhetően Zsombi egyáltalán nem maradt le az osztályától, ha minden igaz, akkor szeptembertől már személyesen kezdheti velük a nyolcadik osztályt.

Mikor már lehetett látni, hogy ebből még nem lesz mostanában hazajövetel, akkor döntést kellett hoznom, hogy Lénával mi legyen. Ő akkor készült elsőbe. Végül Léna felköltözött hozzánk, úgyhogy az egész tanévet fönt járta, az ottani pedagógusok tanították, mi pedig együtt lehettünk. Még ha Zsombi sokat is volt az osztályon, délután mindig hazajött a mi kis szobánkba és együtt voltunk hárman. Igaz egy zárt környezetben, mert nem voltak osztálytársak, nem voltak úgy játszópajtások, mint itthon lett volna, de hosszú hónapok után együtt lehettünk újra. Én azt tapasztaltam ezekben a hosszú-hosszú hónapokban, hogy mindent megtesznek a gyerekekért, amit csak lehet. Betegért is, testvérért is. Amennyire megviselt minket ez a betegség és sok mindent elvett, sok mindent adott is. Életre szóló kapcsolatok szövődtek más családokkal, a pedagógusokkal, a ház vezetőjével...

— hangsúlyozta lapunknak Marianna.