"A semmiből jött" - Sokkoló diagnózist kapott az intenzíven a családapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 09:30
Dylan azt hitte, a lehető legjobbat teszi a kislányával, ha leteszi a hagyományos cigarettát. Sokan nem is sejtik, de az elektromos cigi pont egy ilyen látszólag veszélytelen, mégis halálos csapda lehet. A férfi tüdeje összeomlott, a horror pedig csak ezután kezdődött.
Brutális fájdalom terítette le a lábáról a 34 éves Dylant, miközben épp szakácsként dolgozott a konyhán; a későbbi vizsgálatok szerint az elektromos cigi okozta a közvetlen életveszélyt. A férfi azonnal a mellkasához kapott, és biztos volt benne, hogy eljött a vég. Semmi előjele nem volt a tragédiának, a másodperc törtrésze alatt vált pokollá az élete.

Dylan az elektromos cigi miatt majdnem életét vesztette /Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

A semmiből jött, mindent kiejtettem a kezemből. Megragadtam a mellkasom, és azonnal azt hittem, hogy szívrohamom van. Nulláról a százra ugrott a fájdalom. A földre kényszerített, megbénított. Úgy éreztem, azonnal meghalok

– emlékezett vissza a szörnyű pillanatokra az arizonai családapa.

Dylan még 2019-ben, a kislánya születése előtt döntött úgy, hogy egészségesebb életet akar élni. Nem akarta füsttel mérgezni a környezetét, ezért váltott cigarettáról vape-re, bár ez csak látszólag volt kevésbé ártalmas választás. Mivel a gyümölcsös illatú gőz sokkal elfogadottabb a társadalomban, hamar a rabjává vált. Elképesztő mennyiséget szívott naponta: a zsebében hordta, a kezében fogva vagy a párnája alá rejtve aludt el. Mindig elérhető távolságban volt a függősége.

A konyhai roham után azonban még összeszorított foggal végigdolgozta a műszakját, mert azt hitte, csak durva gyomorégése van. Úgy szeletelte a zöldségeket a késsel, mintha egy szívószálon keresztül próbálna levegőt préselni a tüdejébe. Amikor végre elautózott a kórházig, a mentőbejáratnál eszméletlenül esett össze.

Az elektromos cigi kegyetlen bosszúja

A sokkoló diagnózis: teljesen összeomlott a jobb tüdeje. Az orvosok azonnal a műtőbe siettek vele, az életmentő beavatkozás után pedig kerek perec megmondták neki, hogy a divatos eszköz tette tönkre a szervezetét.

A sebész azt mondta, nem lennék ebben a helyzetben, ha inkább rendes cigit szívtam volna az elmúlt hét évben

– nyilatkozta megtörten Dylan, aki két hetet töltött a kórházban és több operáción is átesett.

A férfi megfogadta, hogy életét a káros szenvedély elleni harcnak szenteli, mert ha tudta volna, hogy majdnem árván hagyja a kislányát, egyből leszokik. Mivel a munkából teljesen kiesett, testvére most az interneten gyűjt adományokat, hogy Dylan ne veszítse el az otthonát a felépülése alatt – írja a People magazin.

 

