Veled is csak játszik? A horoszkóp szerint ez az 5 csillagjegy érzések nélkül flörtöl

Az érzések nélküli flörtölés nem újkeletű jelenség. Vannak, akik egyszerűen csak élvezik a játékot, a figyelmet és a csábítást mindenféle érzelmi bevonódás nélkül. Egyes csillagjegyek pedig különösen hajlamosak erre. Ők azok, akik mesterien képesek úgy nézni rád, hogy elolvadsz, másnap meg lazán folytatják a társkereső appon való böngészést, mintha mi sem történt volna. Éppen ezért érdemes megnézni, mit jósol a horoszkóp, mielőtt túlságosan beleélnéd magad egy ilyen bizonytalan románcba.
Ezeknek a csillagjegyeknek a flört inkább hobbi, mint érzelmi kötelék. Lássuk a horoszkópokat:
Az Ikrek szájából egy sima „szia” is úgy hangzik, mintha Shakespeare írt volna neked szerelmeslevelet. Ők azok, akik bárkivel elbeszélgetnek, bármilyen helyzetben, és ha közben kacéran villan a szemük, véletlenül se hidd azt, hogy beléd estek.
Az Ikrek számára a flört játék, kommunikációs tánc, amiben a határok elmosódhatnak. Nem rosszindulatúak, csak imádják a társasági életet.
A Nyilas imádja a kalandokat, a spontaneitást – és igen, a flörtölést is. Az ő szemében ez csak a móka része, és nem az első lépcsőfok egy közös élet felé.
Ha egy Nyilas flörtöl veled, az azt is jelentheti, hogy épp jó hangulata van.
Azért flörtöl érzelmek nélkül, mert nem akar lekötni senkit: se magát, se téged. Neki a flört inkább olyan, mint egy tűzijáték: látványos, izgalmas, de hamar véget ér.
A Vízöntő egy igazán intellektuális jegy, aki gyakran nem is tudja, hogy flörtöl. Vagy tudja, csak nem tartja olyan nagy ügynek.
Hűvös, különc, és épp ez teszi őt vonzóvá. De emiatt van az is, hogy iszonyú nehéz eldönteni; tetszel neki, vagy csak unatkozik?
A Vízöntő azért flörtöl érzések nélkül, mert az agyával cselekszik minden esetben, és sosem a szívével. Nem gonoszságból teszi, csak realista: nem kapcsolja össze a kacérságot az érzelmekkel.
A Kosban ott él az ősi vadász. Flörtöl, mert izgalmas. Mert lehet. Mert kihívás.
Annyi figyelmet fordít rád, hogy teljesen elolvadsz. Aztán ha már nem vagy elérhetetlen, el is veszíti az összes érdeklődését.
Számára ez a hódításról szól, nem az elmélyülésről.
A Mérleg annyira udvarias, figyelmes és sármos, hogy könnyen összetéveszthető egy hősszerelmes típussal. De vigyázz: nála a flört szinte alapműködés. Nem feltétlen jelent valamit. Kb. akkor is flörtöl, ha csak kávét kér a pultnál.
Nem akar bántani. Egyszerűen csak ilyen a kisugárzása.
Így flörtölnek az egyes csillagjegyek:
