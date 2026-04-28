Ő a Bika csillagjegy tökéletes párja – Vele viszont sosem működik

A horoszkóp szerint vannak jegyek, akik lelki társaknak teremtettek. Mások azonban egyenesen megkeserítik egymás életét. Most kiderül, a Bika csillagjegynek kivel lehet élethosszig tartó kapcsolata, és mely jegyeket kellene nagy ívben kerülnie, ha jót akar magának. Íme a Bika párkapcsolati térképe!

Íme a Bika csillagjegy szerelmi életének térképe! / Fotó: New Africa / shutterstock

A Bika csillagjegy egy stabil, kiszámítható párkapcsolatban érzi a legjobban magát.

A föld és víz jegyek képviselőivel jó párost alkotnak.

A tűz és levegő jegyekkel viszont gyakoriak az ellentétek.

Szerelmi horoszkóp: ki illik a Bika csillagjegyhez?

A Bika egy különleges társ. Hűséges, kitartó, és nem fél mindent megtenni a párjáért. Ezeket a kvalitásokat azonban nem érdemli meg mindenki. Számára a szerelem nem múló szeszély vagy romantikus játék. Ő egy életre választ. Ha valakiről kiderül, hogy nem tud vele lépést tartani, nem arra vágyik, mint ő, biztosak lehetünk benne, hogy dobbantani fog, még mielőtt túl erős lenne a kötődés.

Kivel illik össze a Bika csillagjegy?

A Szűz és a Bika csillagjegy

A Szűz és a Bika szerelmi kapcsolata tankönyvi példa arra, amikor két ember ugyanazt keresi az életben. Mindkét jegy rendkívül gyakorlatias, tehát szereti a rendet, a szabályokat, és kereteket és egyikük számára sem büdös a munka, így hajlandóak gőzerővel dolgozni a kapcsolatukért. A Szűz rugalmasságával rengeteget segít a Bika csillagjegyre jellemző makacsságot oldani. A Bika pedig bármire képes, hogy megteremtse a Szűz által elvárt érzelmi biztonságot. A két csillagjegy erős köteléket építhet, amelyet az idő és a külvilág sem képes szétszakítani.

A Bak és a Bika csillagjegy

A Bak és a Bika együtt a horoszkóp álompárosa lehet. Mindketten hosszú távra terveznek, és komolyan veszik az életet és az abban betöltött szerepüket egyaránt. Könnyen egy hullámhosszra kerülnek, és élvezik, hogy közösen további terveket szőnek. A kapcsolatuk a kölcsönös tiszteleten és a közös célokon alapszik, és erősödik meg, ahogyan telik az idő.

Kivel nem illik össze a Bika csillagjegy?

Az Oroszlán és a Bika csillagjegy

Az Oroszlán és a Bika kapcsolatában két domináns akarat találkozik – vagy inkább csap össze –, és egyik sem hajlandó engedni a sajátjából. Az Oroszlán figyelmet és csodálatot akar – amiért hajlandó is áldozni –, míg a Bika harmóniát keres. Bár nem ritka, hogy van köztük vonzalom, hosszú távon szinte biztos, hogy összeroskadnak a folyamatos konfliktusok alatt.