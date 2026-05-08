Először nézhet Tóth Niki a szemébe azoknak, akik miatt deréktól lefelé lebénult

Kerekesszékben érkezett a bíróságra Tóth Niki, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina. A fiatal nő az orvosai szerint soha nem fog tudni járni. A táncművész már jó ideje készült erre a napra. A balesete feltételezett okozói, köztük az elhibázott építkezés kivitelezője, Lengyel László eddig nem kívánt vele találkozni. A cégei ellen indított kártérítési peren sem volt hajlandó személyesen megjelenni, ám a büntetőbíróságról nem maradhat távol.
Tóth Niki 2022. június 27-én, az akkori párjával, Benjaminnal a munkahelyére sietett, amikor egy beépítés alatt álló ház tetőtere leszakadt és a mélybe zuhant. A férfinek sikerült elugrania, Nikit azonban a törmelék maga alá temette.
A táncművész többek között a fején, a nyakán és a gerincén súlyosan megsérült. A koponyája egy darabja szilánkosra tört (azt a részt később implantátummal pótolták), valamint több csigolyája és a gerincvelője is károsodott. Deréktól lefelé teljesen lebénult. A fiatal nő a baleset előtt a balettirodalom remekműveiben tündökölt, ma pedig kerekesszékben tölti mindennapjait.
Nem vagyok jól, de nem elsősorban a mai tárgyalás miatt, az egészségügyi állapotom romlott az elmúlt időszakban
- mondta a Borsnak Tóth Niki, majd hihetetlen lelkierejéről is tanúbizonyságot tett, amikor azt mondta, nem fogja felelőségre vonni a bíróságon az elhibázott építkezés kivitelezőjét, de csúnyán néz majd rá. Mindezt nevetve mondta. Azt is elmondta, a napokban Németországban járt, egy specialistánál, aki elmondta neki, hogy milyen lehetőségei vannak.
Most úgy néz ki, hogy még a nyáron megműtenek. A kezemmel kapcsolatban sajnos semmit sem tudnak ígérni, csak annyit, hogy romlani már nem fog
- mondta.
Az ügyészség összesen négy személyt vádol maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel. A vád szerint az építkezésre vonatkozó szakmai szabályok betartásával az attikafal leomlása, és így a balerina balesete elkerülhető lett volna.
Az ügyészség álláspontja szerint az építkezés kivitelezője, az ügy elsőrendű vádlottja, Lengyel László többek között abban hibázott, hogy nem kerítette el a bontási területet és a tetőn végzett munkálatok idején a veszélyes terület kijelöléséről nem gondoskodott, illetve a biztonságos közlekedés feltételeit sem biztosította.
Ugyancsak a vád szerint K. Tamás másodrendű vádlott feladata lett volna, hogy bontási tervet készítsen, ám kivitelezési tervdokumentációt nem nyújtott át az építtetőnek. Bár fel kellett volna ismernie, hogy az attikafal nem csupán díszítő, hanem egyben tartóelem is, és az attikafal kapcsolóelemeit nem csatlakoztatta az acélvázhoz.
P. Ferenc harmadrendű vádlott az építkezés statikus tervezőjeként járt el, és elvállalta az emeletráépítés tartószerkezeti tervezési munkáit is. Az ügyészség szerint a fedélszék bontása közben figyelnie kellett volna az attikafal stabilitására, de ezt nem tette meg.
A felelős műszaki vezetői feladatok ellátására a negyedrendű vádlott, P. Katalin szerződött. Ő felelt
A vád szerint viszont nem ellenőrizte a tető bontása során a tervek és a tényleges állapot egyezőségét.
Amennyiben a terheltek beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, még ma ítélet születhet. Az ügyészség Lengyel László esetében 1 év 8 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztés kiszabását, valamint a foglalkozás gyakorlásától való 5 évre szóló eltiltását indítványozta. A többi vádlott esetében az ügyészség szerint megfelelő a másfél éves felfüggesztett szabadságvesztés is, de a szakmájuktól való eltiltást velük szemben is indokolt.
