Először nézhet Tóth Niki a szemébe azoknak, akik miatt deréktól lefelé lebénult

Kerekesszékben érkezett a bíróságra Tóth Niki, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina. A fiatal nő az orvosai szerint soha nem fog tudni járni. A táncművész már jó ideje készült erre a napra. A balesete feltételezett okozói, köztük az elhibázott építkezés kivitelezője, Lengyel László eddig nem kívánt vele találkozni. A cégei ellen indított kártérítési peren sem volt hajlandó személyesen megjelenni, ám a büntetőbíróságról nem maradhat távol.

Tóth Niki ma találkozhat először azokkal, akik miatt kerekesszékbe kényszerült

Fotó: MATE KRISZTIAN

Tóth Niki 2022. június 27-én, az akkori párjával, Benjaminnal a munkahelyére sietett, amikor egy beépítés alatt álló ház tetőtere leszakadt és a mélybe zuhant. A férfinek sikerült elugrania, Nikit azonban a törmelék maga alá temette.

A táncművész többek között a fején, a nyakán és a gerincén súlyosan megsérült. A koponyája egy darabja szilánkosra tört (azt a részt később implantátummal pótolták), valamint több csigolyája és a gerincvelője is károsodott. Deréktól lefelé teljesen lebénult. A fiatal nő a baleset előtt a balettirodalom remekműveiben tündökölt, ma pedig kerekesszékben tölti mindennapjait.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Nem vagyok jól, de nem elsősorban a mai tárgyalás miatt, az egészségügyi állapotom romlott az elmúlt időszakban

- mondta a Borsnak Tóth Niki, majd hihetetlen lelkierejéről is tanúbizonyságot tett, amikor azt mondta, nem fogja felelőségre vonni a bíróságon az elhibázott építkezés kivitelezőjét, de csúnyán néz majd rá. Mindezt nevetve mondta. Azt is elmondta, a napokban Németországban járt, egy specialistánál, aki elmondta neki, hogy milyen lehetőségei vannak.

Most úgy néz ki, hogy még a nyáron megműtenek. A kezemmel kapcsolatban sajnos semmit sem tudnak ígérni, csak annyit, hogy romlani már nem fog

- mondta.

Ezért ment tönkre Tóth Niki élete?

Az ügyészség összesen négy személyt vádol maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel. A vád szerint az építkezésre vonatkozó szakmai szabályok betartásával az attikafal leomlása, és így a balerina balesete elkerülhető lett volna.

Az ügyészség álláspontja szerint az építkezés kivitelezője, az ügy elsőrendű vádlottja, Lengyel László többek között abban hibázott, hogy nem kerítette el a bontási területet és a tetőn végzett munkálatok idején a veszélyes terület kijelöléséről nem gondoskodott, illetve a biztonságos közlekedés feltételeit sem biztosította.