Újabb meghökkentő részletek kerültek napvilágra András herceg viselkedéséről. Egy korábbi brit diplomata most arról beszélt, hogy András herceg annyira ragaszkodott a különleges bánásmódhoz, hogy még egy hatalmas vasalódeszkát is magával vitetett minden külföldi útjára.

Egészen bizarr dolgot vitt magával András herceg.

András herceg ehhez mindenképpen ragaszkodott

A történetet Simon Wilson, Bahrein egykori brit helyettes nagykövete mesélte el, aki 2001 és 2005 között dolgozott együtt az akkor még kereskedelmi megbízottként tevékenykedő herceggel. Elmondása szerint összesen öt alkalommal találkozott vele, és már az első utak során feltűnt neki az a „szélsőséges kiváltságtudat”, ami Andrást körülvette.

András herceggel dolgoztam, mindig magával hordott egy őrült tárgyat

Wilson szerint a herceg egy egész kísérettel érkezett minden hivatalos útra: volt mellette magántitkár, katonai segédtiszt, két adminisztratív munkatárs és két rendőr is. De a legfurcsább szereplő egy komornyik volt, aki egy közel kétméteres vasalódeszkát cipelt magával. A diplomata felidézte, hogy a vasalódeszka egyszer még a bahreini Ritz-Carlton Hotel forgóajtajába is beszorult. Amikor megkérdezte a komornyikot, miért van szükség erre az egészre, azt a választ kapta: ő az egyetlen ember, aki megfelelően tudja kivasalni „Ő Királyi Fensége” nadrágját.

Wilson szerint az egész helyzet „teljesen őrült” volt, különösen azért, mert a herceg a Perzsa-öböl egyik legkiváóbb szállodájában szállt meg, ahol természetesen professzionális személyzet állt rendelkezésre. A volt diplomata azt is állította, hogy András herceg soha nem volt hajlandó menetrend szerinti járatokkal utazni, még első osztályon sem, kizárólag magángépekkel repült. Emellett nem fogadta el az ingyenes diplomáciai rezidenciákat sem, inkább a legdrágább lakosztályokat választotta.

Wilson szerint a herceg környezete folyamatos rettegésben élt. Úgy fogalmazott: a személyzet tagjai „tojásokon lépkedtek”, nehogy valamit rosszul csináljanak. Elmondása alapján a diplomaták között még gúnynevet is kapott András: „Ő Bohóc Fensége” volt a beceneve, derül ki a Mirror cikkéből.