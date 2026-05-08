Brutális felújítás jön: Zámbó Krisztiánék háza megsüllyedt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 09:15
Hamarosan itt a nyári szezon, ami azt jelenti, hogy a sztárok is megindulnak nyaralójukba kipihenni az év első felét. Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska is így tenne, ám előtte még komoly feladat vár rájuk.
Takács Zsuzska elmondása szerint két hónapja történt a csőtörés nyaralójukban, ahova így egy ideig csak a szakemberek beengedése miatt utaztak le. A hónapban azonban elkezdődnek a komolyabb munkálatok a családi ház körül, amivel - ha minden a terv szerint alakul - egy hónap alatt kész lesznek. Azután pedig jöhet a pihenés és ismét belakhatják a házat, ahol Zámbó Krisztián elmondása szerint akár jövőjüket is megterveznék.

Zámbó Krisztián párja már nagyon várja, hogy felújítsák balatoni házukat (Fotó: Szabolcs László)

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska komoly időszak elé néznek

Csőtörés volt és ezáltal megsüllyedt a balatoni házunk. Leginkább pont a mi szobánk fala és a konyha-előtér az, amelyik a legjobban megsérült, ezért reméljük, hogy gyorsan megoldódik a helyzet. Teljes tatarozás és felújítás következik most, úgyhogy mi sem fogunk unatkozni. Nagy fába vágtuk a fejszénket, mivel egyikünk se nagyon csinált még ilyet

– mondta lapunknak Takács Zsuzska

Hosszú egyeztetések miatt jövő héten kezdik meg a munkálatokat Zámbó Krisztiánék. 18-án kezdünk hozzá mindenhez, fel kell bontani az egész talapzatot, alá kell a falaknak betonozni és útközben majd kiderül, hogy pontosan milyen mértékű a baj. Most még azt mondom, hogy szerencsére van biztosítás a házon” - jegyezte meg a csinos influenszer.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a távoli jövőben nem zárja ki, hogy vidékre költöznek (Fotó: Mediaworks archív)

Tervek szerint már júliusban kész lesz a családi otthonuk

Elvileg egy hónap alatt végzünk a házzal, ahol jelenleg édesapán lakik, viszont brutál sokba kerül minden. Nyilván most is tudunk ott aludni, csak nem annyira kényelmes a lakás. Annyi, hogy bográcsban tudunk főzni, mivel a konyhát nem tudjuk használni. Idézőjelesen viszont annak örülök, hogy kicsit felújíthatjuk a házat, mivel már tényleg ráfért pár új bútor

– emelte ki Zsuzska, aki korábban súlyos sérülést szenvedett.

Bár nyaralónak tartják jelenleg a balatoni házat Krisztiánék, a jövőben az sem elképzelhetetlen, hogy állandó otthonukká válik a családi kunyhó. Az a mi kertes házunk és bármikor benne van a pakliban, ha megunnánk a fővárosi életet, akkor leköltözünk a Balatonra – árulta el a Borsnak Takács Zsuzska.

 

