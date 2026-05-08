Brutális felújítás jön: Zámbó Krisztiánék háza megsüllyedt

Takács Zsuzska elmondása szerint két hónapja történt a csőtörés nyaralójukban, ahova így egy ideig csak a szakemberek beengedése miatt utaztak le. A hónapban azonban elkezdődnek a komolyabb munkálatok a családi ház körül, amivel - ha minden a terv szerint alakul - egy hónap alatt kész lesznek. Azután pedig jöhet a pihenés és ismét belakhatják a házat, ahol Zámbó Krisztián elmondása szerint akár jövőjüket is megterveznék.

Zámbó Krisztián párja már nagyon várja, hogy felújítsák balatoni házukat (Fotó: Szabolcs László)

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska komoly időszak elé néznek

Csőtörés volt és ezáltal megsüllyedt a balatoni házunk. Leginkább pont a mi szobánk fala és a konyha-előtér az, amelyik a legjobban megsérült, ezért reméljük, hogy gyorsan megoldódik a helyzet. Teljes tatarozás és felújítás következik most, úgyhogy mi sem fogunk unatkozni. Nagy fába vágtuk a fejszénket, mivel egyikünk se nagyon csinált még ilyet

– mondta lapunknak Takács Zsuzska.

Hosszú egyeztetések miatt jövő héten kezdik meg a munkálatokat Zámbó Krisztiánék. „18-án kezdünk hozzá mindenhez, fel kell bontani az egész talapzatot, alá kell a falaknak betonozni és útközben majd kiderül, hogy pontosan milyen mértékű a baj. Most még azt mondom, hogy szerencsére van biztosítás a házon” - jegyezte meg a csinos influenszer.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska a távoli jövőben nem zárja ki, hogy vidékre költöznek (Fotó: Mediaworks archív)

Tervek szerint már júliusban kész lesz a családi otthonuk

Elvileg egy hónap alatt végzünk a házzal, ahol jelenleg édesapán lakik, viszont brutál sokba kerül minden. Nyilván most is tudunk ott aludni, csak nem annyira kényelmes a lakás. Annyi, hogy bográcsban tudunk főzni, mivel a konyhát nem tudjuk használni. Idézőjelesen viszont annak örülök, hogy kicsit felújíthatjuk a házat, mivel már tényleg ráfért pár új bútor

– emelte ki Zsuzska, aki korábban súlyos sérülést szenvedett.

Bár nyaralónak tartják jelenleg a balatoni házat Krisztiánék, a jövőben az sem elképzelhetetlen, hogy állandó otthonukká válik a családi kunyhó. „Az a mi kertes házunk és bármikor benne van a pakliban, ha megunnánk a fővárosi életet, akkor leköltözünk a Balatonra” – árulta el a Borsnak Takács Zsuzska.