Kitört a vulkán: 20 túrázót próbálnak kimenteni a hegyről a hatóságok

Az indonéz hatóságok 20 túrázó megmentésére siettek a Halmahera szigetén található Dukono-hegy pénteki kitörése után – közölte egy helyi mentőszolgálati tisztviselő. A vulkánkitörés miatt riasztást adtak ki a hegyre.
Az Észak-Maluku tartományban található Dukono-hegy pénteken, helyi idő szerint 07:41-kor tört ki, és vulkáni hamut lövellt ki akár 10 km magasra is az égbe – közölte az ország vulkanológiai ügynöksége. A hivatal vezetője, Lana Saria egy közleményben azt mondta, hogy a hegyre a harmadik legmagasabb szintű riasztást adták ki.
Iwan Ramdani, a helyi mentőszolgálat vezetője a Reutersnek elmondta, hogy több tucatnyi embert, köztük rendőröket is bevetettek a kitörés által csapdába esett 20 túrázó felkutatására. A túrázók közül kilenc szingapúri, a többiek pedig indonéz állampolgárok.
A hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat, hogy a kráter 4 km-es körzetét kerüljék el. A vulkanológiai ügynökség a vulkáni iszapfolyás kockázatára is figyelmeztetett esőzéskor.
Egyelőre nem érkeztek jelentések a kitörés okozta repülési fennakadásokról.
