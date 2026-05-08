Kitört a vulkán: 20 túrázót próbálnak kimenteni a hegyről a hatóságok

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 09:20
Az indonéz hatóságok 20 túrázó megmentésére siettek a Halmahera szigetén található Dukono-hegy pénteki kitörése után – közölte egy helyi mentőszolgálati tisztviselő. A vulkánkitörés miatt riasztást adtak ki a hegyre.

Vulkáni hamut lövellt ki akár 10 km magasra. Fotó: AFP

Az Észak-Maluku tartományban található Dukono-hegy pénteken, helyi idő szerint 07:41-kor tört ki, és vulkáni hamut lövellt ki akár 10 km magasra is az égbe – közölte az ország vulkanológiai ügynöksége. A hivatal vezetője, Lana Saria egy közleményben azt mondta, hogy a hegyre a harmadik legmagasabb szintű riasztást adták ki.

Iwan Ramdani, a helyi mentőszolgálat vezetője a Reutersnek elmondta, hogy több tucatnyi embert, köztük rendőröket is bevetettek a kitörés által csapdába esett 20 túrázó felkutatására. A túrázók közül kilenc szingapúri, a többiek pedig indonéz állampolgárok.

A hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat, hogy a kráter 4 km-es körzetét kerüljék el. A vulkanológiai ügynökség a vulkáni iszapfolyás kockázatára is figyelmeztetett esőzéskor.

Egyelőre nem érkeztek jelentések a kitörés okozta repülési fennakadásokról.

