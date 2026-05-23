Szingli vagy és rettegsz a magánytól? Ebből a 3 dologból azonnal kiderül, hogy egyedül is boldog leszel-e

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 11:00
Sokan már attól is pánikba esnek, ha csak rágondolnak a magányra, miközben mások teljesen lazán, sőt boldogan élik a szinglik mindennapjait. Mi a titkuk? Eláruljuk: nem a szerencse, hanem három olyan kőkemény készség, amit csak az egyedüllét alatt lehet elsajátítani. Ha ezek megvannak, te is sérthetetlen leszel a szerelmi piacon.
Rettenetesen aggódsz amiatt, hogy képtelen vagy találni egy normális partnert, vagy hogy örökre egyedül maradsz? Nyugalom, ezzel nem vagy egyedül. Amikor a tökéletes társat és a mindent elsöprő szerelmet hajszoljuk, hajlamosak vagyunk elfelejteni egy alapigazságot: pontosan olyan embereket vonzunk be az életünkbe, amilyen a saját lelkiállapotunk. Ha tele vagy gyerekkori traumákkal, feldolgozatlan csalódásokkal és félelmekkel, a párkeresés is egy horror lesz.

A sikeres párkeresés titka sokszor a szingliként megszerzett magabiztosságban rejlik
A sikeres párkeresés titka sokszor a szingliként megszerzett magabiztosságban rejlik Fotó: Photographer:Marjan Apostolovic / 123RF

De miért van az, hogy míg egyesek teljesen megzakkannak a magánytól, mások fütyülnek rá, és virágoznak egyedül is? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. Azok az emberek, akik szingliként sem roppannak össze, megtanultak három dolgot, amivel simán túlélnek bármit – derül ki a Your Tango cikkéből.

1. Pontosan tudják, mit akarnak

A magabiztos szinglik nemcsak azt látják tisztán, hogy milyen partnert képzelnek maguk mellé, hanem azt is, hogy ők maguk kik, és mit képesek beletenni egy kapcsolatba. Nem mástól várják a megváltást. Janel Ball párterapeuta szerint ez a boldogság kulcsa.

Minél tovább vagy egyedül, annál jobb esélyed van arra, hogy megismerd önmagadat, a céljaidat és az elvárásaidat

– magyarázza a szakértő, rávilágítva arra, hogy a stabil kapcsolatok alapjait mindig szingliként kell lerakni.

A párkeresés legnagyobb csapdája: a sebezhetőség

2. Nem félnek sebezhetőnek lenni

Készen állsz arra, hogy teljesen megnyílj valakinek, és kiadd az irányítást a kezedből? Képes vagy őszintén beszélni a kellemetlen, fájdalmas dolgokról? Ha a válaszod nem, akkor jó eséllyel csak felszínes kapcsolataid lesznek, amik az első komolyabb viharban kártyavárként omlanak össze. Terry Gaspard párterapeuta komoly figyelmeztetést küld azoknak, akik elzárkóznak az érzelmektől:

Lehet, hogy kapcsolatot kapcsolat után szabotálsz el, ha nem jutsz el a sebezhetőségtől való félelmed gyökeréig.

3. Tudják, hogy a szerelem nem csak rózsaszín köd

A valóság az, hogy egy párkapcsolat nem mindig könnyű, sőt, kőkeményen próbára teszi az embert. De pont ez a lényege! A szerelem, a szenvedély és a romantika csodás dolgok, de a spiritualitás felől nézve az univerzum azért lök minket egy másik ember karjába, hogy fejlődjünk és beérjünk. Gondolj csak a korábbi kapcsolataidra: hányszor érezted magad sarokba szorítva, felbosszantva vagy éppen dühösnek? Az igazán tartós kapcsolatok egyszerre töltenek fel és állítanak kihívások elé – és ezt a sikeres szinglik már azelőtt pontosan tudják, hogy kimondanák a boldogító igent.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
