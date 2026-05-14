14 kilométeres a dugó az M1-esen, de elesett az M7 is

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 11:05
Balesetek miatt alakult ki hatalmas torlódás az M1-es és az M7-es autópályákon.

Baleset miatt 14 kilométeres torlódás alakult ki szombat délelőtt az M1-es autópályán Bicskénél, egy másik karambol miatt pedig az M7-es autópályán Tárnoknál 8 kilométeren torlódtak fel a járművek – közölte az Útinform a honlapján.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben, Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze.

A 37-es kilométernél Budapest felé csak egy sáv járható, emiatt itt 14 kilométeres, míg a Hegyeshalom felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Tárnok előtt is baleset történt. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, a kocsisor szakaszosan már 8 kilométeren keresztül, majdnem az M1-es és az M7-es autópályák közös szakaszáig torlódik vissza. Kerülni a 7-es főúton lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
