14 kilométeres a dugó az M1-esen, de elesett az M7 is

Baleset miatt 14 kilométeres torlódás alakult ki szombat délelőtt az M1-es autópályán Bicskénél, egy másik karambol miatt pedig az M7-es autópályán Tárnoknál 8 kilométeren torlódtak fel a járművek – közölte az Útinform a honlapján.

Az M1-es autópályán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben, Bicskénél egy kamion és egy személyautó ütközött össze.

A 37-es kilométernél Budapest felé csak egy sáv járható, emiatt itt 14 kilométeres, míg a Hegyeshalom felé vezető oldalon 3 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Tárnok előtt is baleset történt. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, a kocsisor szakaszosan már 8 kilométeren keresztül, majdnem az M1-es és az M7-es autópályák közös szakaszáig torlódik vissza. Kerülni a 7-es főúton lehet.