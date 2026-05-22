"A fájdalom ma is ugyanolyan kínzó" - Borzasztó, hogyan vesztette életét a nyolcéves kisfiú

A mindössze nyolcéves Joshua a születésnapján vesztette életét, miután héliumos lufit lélegzett be. A szülei a tragédia napján egy 8-as számmal ellátott léggömbbel a fejénél találtak rá a fiúra, eszméletlen állapotban.

Héliumos lufi okozta a kisfiú halálát / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Héliumos lufi végzett a gyermekkel

Miután kórházba szállították, a boncolás megállapította, hogy a kisfiú haláláért a héliumos lufi okozta fulladás felelős. Édesanyja, Carly Dunbar, és édesapja, Jamie így emlékeztek vissza a tragikus esetre, amely még 2024 áprilisában történt:

Joshua felment az emeletre, és magával vitte a lufit. Én később utánamentem és beszélgettünk egy kicsit. Ő csak ült az ágyán a lufival és nézte a tévét: kellemes és nyugodt pillanat volt

- mondta el az édesanya a minap, a This Morning című brit műsorban.

Jamie még aznap este rátalált a fiára a félig leeresztett lufival a feje körül. Ahogy ezt követen leszedte róla a léggömböt, majd felemelte a gyermeket, Joshua már nem volt magánál. Az apa ekkor segítségért kiáltott a feleségének, aki azonnal a szomszédokhoz rohant. Ezután hívták a mentőket, akik helikopterrel szállították kórházba a kisfiút.

Mindannyian az ágya körül voltak, próbálták újraéleszteni, én pedig csak azt akartam, hogy visszatérjen hozzánk. Csodálatosak voltak, mindent megtettek érte, de végül el kellett búcsúznunk tőle

- dicsérte a kórházi dolgozókat a gyászoló Carly, hozzátéve:

A fájdalom ma is ugyanolyan kínzó, mint abban a pillanatban, amikor hallottam Jamie sikolyát, miután megtalálta Joshuát.

A szülők a tragédia óta azon dolgoznak, hogy felhívják a figyelmet a héliumos lufik veszélyeire. Bár szerintük valószínűtlen, hogy teljesen betiltják ezeket a termékeket, már annak is örülnének, ha fiuk története más családokat óvatosságra intene - írja a Mirror.