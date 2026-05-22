Visszatért a túlvilágról Dudás Miki? Így búcsúzott Szigligeti Ivett-től a temetés előtt

Január 5-én jött a megrázó hír: Dudás Miki életét vesztette. Gyermekének édesanyja, Szigligeti Ivett most a Beköltözve Hajdú Péterhez YouTube-műsor legújabb adásának vendégeként mesélt a tragédia mai napig érezhető hatásáról, valamint arról: úgy érzi, elhunyt párja még egyszer, utoljára meglátogatta őt a temetése előtt – a túlvilágról.

Noha Szigligeti Ivett épp nem volt együtt Dudás Mikivel a tragédia idején, a gyász feldolgozását ez egy cseppet sem könnyíti meg, mint ahogy az sem, hogy noha a rendőrségi nyomozás már lezárult – nem állapítottak meg idegenkezűséget –, Ivett számára ez sem hozott megnyugvást. "Bennem ez abszolút nem lezárt ügy. Folyamatosan kavarognak a gondolatok. Nincsenek nyugodt pillanataim. Bennem azért folyamatosan ott van, hogy szeretném megfejteni ezt. Szeretnék válaszokat kapni azokra a kérdésekre, amik legbelül bennem vannak" – magyarázta akkor.

Most Hajdú Péternek fedte fel: úgy érzi, Miki szelleme eljött hozzá a temetés előtti éjszakán. Mint elárulta: rettenetesen fájt neki, hogy nem tudott tőle elbúcsúzni – alighanem ez hozhatta el a különösen nagy hatású álmot:

A temetés előtti este volt az, amikor vele álmodtam, és az már-már ijesztően igazinak tűnt, tehát ott tényleg arról szólt az egész, hogy Miki eljött hozzám azért, hogy el tudjunk búcsúzni egymástól. Álmomban is megcsókolt és megölelt, és fizikálisan éreztem, amikor felébredtem, hogy tényleg olyan, mintha még mindig ott lenne a puszi a számon is, éreztem őt

– mesélte, hozzátéve: igen sokáig az álom hatása alatt volt:

"Egy hét volt, mire kihevertem ezt az álmot, és valahol nagyon hálás voltam neki, hogy ha tényleg van olyan, hogy túlvilág, és valahol a szeretteink hallanak minket, akik már nincsenek velünk, akkor ez azért történt. Ott el tudtunk köszönni, és azt is tudom, hogy borzasztóan megviselt lelkileg az az álom.

Fogtam az arcát a kezemben, és kértem, hogy bocsásson meg, amiért nem voltam ott mellette. És tudom, elmondta, hogy nem haragszik, mert mindig tudta, hogy mellette vagyok, de nekem ezt azért valahogy nagyon nehéz feldolgozni.

A végén elköszönt, mondta, hogy mennie kell, és akkor ébredtem fel" – idézi a Blikk Ivett műsorban elhangzott szavait.

A teljes beszélgetés május 22-én, pénteken 19:00-tól a Frizbi TV YouTube-csatornán lesz látható.