Ragyogó időjárással fordulunk rá a hétvégére

Továbbra is marad a ragyogó napsütéses időjárás, amelyet csak fátyol-és gomolyfelhők zavarhatnak meg, így eső egyáltalán nem várható. Az egyetlen zavaró tényezőt a szél okozhatja csak majd, amely néhol megélénkülhet. Ennek ellenére marad átlaghőmérsékletnek a 25 fok körüli nyárias idő.

Nem várható csapadékos időjárás.

Nyugodt időjárás várható

Pénteken veszélyes időjárási jelenség nem várható, közölte a HungaroMet.