5 egyszerű feng shui tipp, és az otthonod pénzmágnes lesz

Az anyagi biztonság rengeteg ember életében központi kérdés. Habár a munka, a kitartás és a tudatosság nélkülözhetetlen, a környezetünk is hatással lehet arra, mekkora bőségben élünk. Egy rendezett, inspiráló szobában, irodában sokkal könnyebb fókuszáltan dolgozni, mint egy olyan helyen, ahol minden szanaszét hever. Alább öt egyszerű feng shui tippet mutatunk arra vonatkozóan, hogyan lehet egy lakásból pénzmágnes.

A feng shui szerint többféleképpen bevonzhatod a pénzt

Fotó: New Africa / Shutterstock

1. Tisztítsd meg az energiát

A feng shui alapja a rend, hiszen a zsúfolt környezet negatív energiákat vonz be. Ha kidobsz mindent, ami már nem kell, helyet csinálsz az új dolgoknak, ami nemcsak tárgy lehet, hanem egy jó lehetőség, élmény vagy éppen pénz. A lomtalanítás nemcsak fizikai, hanem lelki felszabadulást is hoz.

Tüntesd el a fölösleges dolgokat az életedből

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

2. Javítsd meg, ami elromlott

A nyikorgó ajtó, a csöpögő csap, vagy a fiók kilazult fogantyúja mind energiát vesz el tőled, és a pénz áramlását is blokkolja a feng shui szerint. Hogy ezt meggátold, nem kell óriási lakásfelújításra gondolnod, elég, ha hetente rászánsz egy órát a kisebb javításokra.

Javítsd meg, ami elromlott

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

3. Tegyél növényt az asztalodra

A zöld növények a növekedést szimbolizálják, így egy szép virág az íróasztalodon folyamatosan a fejlődésre emlékeztet. Ha nincs türelmed a locsoláshoz, egy vízbe helyezett bambusz szál is megteszi. A lényeg a friss, élő energia, amely hatással lehet a munkádra, sőt a pénzügyeidre is.

Tegyél növényt az asztalodra

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

4. Gazdagítsd a teret

Egy szoba sivárnak tűnhet, ha nincs benne elég melegség és lágyság. Tegyél a padlóra puha szőnyeget, dobj a kanapéra színes takarót vagy díszpárnákat. Az ilyen apróságok nemcsak otthonosabbá teszik a lakásodat, hanem a feng shui szerint pozitív energiákkal is gazdagítják a teret.

Szép kiegészítőkkel, puha szőnyeggel gazdagítsd a teret

Fotó: New Africa / Shutterstock

5. Alakíts ki egy pénzsarkot

Nem kell bonyolult rituáléra gondolnod. Egy szép üveg vagy díszes tál, amelybe aprópénzt gyűjtesz, pont elég. Ha teszel mellé néhány kristályt, még inkább erősítheted a pénz energiáját. Ezzel mindennap teszel valamit a saját anyagi bőségedért.

Alakíts ki pénzsarkot, ezzel bevonzhatod a bőséget

Fotó: Chatham172 / Shutterstock

Az otthonod, mint pénzenergia-forrás

A feng shui nem varázslat; az ősi kínai hagyomány szerint az Ég és a Föld törvényszerűségeinek megfigyelésével és alkalmazásával segít az ember és a természet közötti összhang megvalósításában. Amit látsz magad körül és érzel nap mint nap, hatással van arra, ahogyan az életed működik. Egy rendezett, inspiráló környezetben könnyebben fókuszálsz, motiváltabb leszel, és ez közvetve a pénzügyeidre is kihat. Próbálj ki egy-két tippet, és figyeld, milyen változást hoz. Lehet, hogy az első meglepetés nem a bankszámládon jelentkezik majd, hanem a közérzetedben. Ha belül erősebb és harmonikusabb vagy, könnyebben áramlik hozzád a pénz is.

