Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Feng shui szerint berendezett otthon, amelynek elrendezése erősíti a pénz energiáját

5 egyszerű feng shui tipp, és az otthonod pénzmágnes lesz

feng shui
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 09:45
pénzotthon
Ha káosz van körülöttünk, azt előbb-utóbb az életünk más területein is megérezzük. Néhány apró változtatással azonban harmóniát és pénzt is bevonzhatunk az életünkbe. A feng shui szerint a megfelelően berendezett otthon támogatja a pénzáramlást.
Bors
A szerző cikkei

Az anyagi biztonság rengeteg ember életében központi kérdés. Habár a munka, a kitartás és a tudatosság nélkülözhetetlen, a környezetünk is hatással lehet arra, mekkora bőségben élünk. Egy rendezett, inspiráló szobában, irodában sokkal könnyebb fókuszáltan dolgozni, mint egy olyan helyen, ahol minden szanaszét hever. Alább öt egyszerű feng shui tippet mutatunk arra vonatkozóan, hogyan lehet egy lakásból pénzmágnes.

Pénzes fiatal nő egy kanapén ülve
A feng shui szerint többféleképpen bevonzhatod a pénzt
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

1. Tisztítsd meg az energiát

A feng shui alapja a rend, hiszen a zsúfolt környezet negatív energiákat vonz be. Ha kidobsz mindent, ami már nem kell, helyet csinálsz az új dolgoknak, ami nemcsak tárgy lehet, hanem egy jó lehetőség, élmény vagy éppen pénz. A lomtalanítás nemcsak fizikai, hanem lelki felszabadulást is hoz.

Fiatal nő tárgyakat dobozol be a lakásán
Tüntesd el a fölösleges dolgokat az életedből
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

2. Javítsd meg, ami elromlott

A nyikorgó ajtó, a csöpögő csap, vagy a fiók kilazult fogantyúja mind energiát vesz el tőled, és a pénz áramlását is blokkolja a feng shui szerint. Hogy ezt meggátold, nem kell óriási lakásfelújításra gondolnod, elég, ha hetente rászánsz egy órát a kisebb javításokra. 

Egy mosdókagyló csőrendszerét mosolyogva szerelő nő
Javítsd meg, ami elromlott
Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock 

3. Tegyél növényt az asztalodra

A zöld növények a növekedést szimbolizálják, így egy szép virág az íróasztalodon folyamatosan a fejlődésre emlékeztet. Ha nincs türelmed a locsoláshoz, egy vízbe helyezett bambusz szál is megteszi. A lényeg a friss, élő energia, amely hatással lehet a munkádra, sőt a pénzügyeidre is.

Fiatal nő növényt tesz a dohányzóasztalra a nappalijában
Tegyél növényt az asztalodra
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 

4. Gazdagítsd a teret

Egy szoba sivárnak tűnhet, ha nincs benne elég melegség és lágyság. Tegyél a padlóra puha szőnyeget, dobj a kanapéra színes takarót vagy díszpárnákat. Az ilyen apróságok nemcsak otthonosabbá teszik a lakásodat, hanem a feng shui szerint pozitív energiákkal is gazdagítják a teret.

Egy nő szőnyeget terít a padlóra
Szép kiegészítőkkel, puha szőnyeggel gazdagítsd a teret
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

5. Alakíts ki egy pénzsarkot

Nem kell bonyolult rituáléra gondolnod. Egy szép üveg vagy díszes tál, amelybe aprópénzt gyűjtesz, pont elég. Ha teszel mellé néhány kristályt, még inkább erősítheted a pénz energiáját. Ezzel mindennap teszel valamit a saját anyagi bőségedért. 

Aprópénzek üvegtálban
Alakíts ki pénzsarkot, ezzel bevonzhatod a bőséget
Fotó: Chatham172 /  Shutterstock 

Az otthonod, mint pénzenergia-forrás

A feng shui nem varázslat; az ősi kínai hagyomány szerint az Ég és a Föld törvényszerűségeinek megfigyelésével és alkalmazásával segít az ember és a természet közötti összhang megvalósításában. Amit látsz magad körül és érzel nap mint nap, hatással van arra, ahogyan az életed működik. Egy rendezett, inspiráló környezetben könnyebben fókuszálsz, motiváltabb leszel, és ez közvetve a pénzügyeidre is kihat. Próbálj ki egy-két tippet, és figyeld, milyen változást hoz. Lehet, hogy az első meglepetés nem a bankszámládon jelentkezik majd, hanem a közérzetedben. Ha belül erősebb és harmonikusabb vagy, könnyebben áramlik hozzád a pénz is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu