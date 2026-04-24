Átokszórás gyertyafény felett Szent György napján

Ma bevadulnak a boszorkányok – 5 mágikus trükk, hogy kivédd a Szent György-napi átkokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 13:55
A szellemek és a boszorkányok órái elérkeztek! Ma van a Sárkányölő Szent György napja, amikor ősi ajtók nyílnak meg, az élőkre eresztve a szellemvilág rémeit és a boszorkányok hadát. Ma éjjel sötét átkokat szórhatnak ránk, amelyeket öt mágikus trükkel kivédhetsz.
Erdei Róbert Arnold
  • A hiedelem szerint április 24-én, Szent György napján boszorkányok és szellemek szabadulnak el.
  • Ez a legsötétebb spirituális nap: a szellemvilág és a mágikus lények képesek elszívni a szerencsét és a bőséget az élőktől.
  • Az átkok, rontások ellen 5 mágikus trükkel könnyedén védekezhetünk.

Azt hitted, hogy halloween éjszakája a legveszélyesebb? Akkor hatalmasat tévedtél, a szellemvilág ajtaja ugyanis ma is kinyílik, és a rettegés beköltözik az élők közé. Az igazi tavasz kezdete április 24-én, Sárkányölő Szent György napján van, amikor a népi hiedelem szerint veszedelmes erők szabadulnak el. Ha nem vigyázol, egy igazi horrorfilmbe csöppenhetsz. Összegyűjtöttük az 5 leghatásosabb védelmi mágiát, amellyel megóvhatod a családod a különféle átkoktól, rontásoktól.

Ma van Szent György napja, amikor a boszorkányok és a szellemek akcióba lendülnek. Illusztráció: Unsplash

Miért különösen veszélyes Szent György napja?

A néphagyomány szerint ez a nap az igazi tavasz kezdete, amikor a pásztorok először kihajtották az állatokat a legelőkre és megkezdődhetett a bőség időszaka. Ez a nap azonban a rontó szellemeknek és a boszorkányoknak is kedvező.

A Szent György-nap 2026-ban péntekre esik, amikor a különféle entitások riogatásba kezdhetnek. A boszorkányok is lázban égnek, a különféle rontásokat már bekészítették. A hiedelem szerint este akár a budapesti Gellért-hegyen is felbukkanhatnak, hogy onnan szórják ránk az átkaikat, elszívva előlünk a szerencsét, a pénzt és a harmóniát.

Ez a nap tehát nem a mókáról és kacagásról szól. Az év legveszélyesebb éjszakája közelít, amikor a rontás elleni védelem különösen fontos. Öt mágikus trükkel garantáltan kivédheted az átkokat!

Se só, se gyufa

A babona szerint a mai nap legfontosabb aranyszabálya, hogy szigorúan tilos bármit kölcsönadni. Legyen szó egy kis sóról, egy tojásról a szomszédnak, vagy csak a fúrógépről a havernak, aki ma kopogtat neked, tudat alatt a házad szerencséjét akarja megcsapolni. Ha most bármit kiadsz a kezedből, egész évben veszíteni fogsz.

„Tüskés pajzs” az ajtóba

Az ártó entitások és boszorkányok módszere egyszerű: utálják a szúrós akadályokat. Irány a kerted, a legközelebbi park, ahol keress

  • vadrózsát, 
  • kökényt,
  • galagonyát.

Ezek mind a hatásos mágikus védelem eszközei. Tűzz egy-egy szúrós gallyat a bejárati ajtó és az ablakok keretébe. Ezzel a rontás „beleakad” a tüskékbe.

A spirituális vírusirtó 

A fokhagyma a legerősebb spirituális védelmet jelenti. Távol tartja a démonokat és tisztítja az otthonod energiamezejét. Dörzsöld végig vele az ajtófélfákat, vagy helyezd a gerezdeket az ablakpárkányokra. A háziállatodra is gondolj, mert ők a legérzékenyebbek a láthatatlan támadásokra: tegyél egy keresztet a fekhelye fölé, és aggass rá fokhagymát – így biztonságban tudhatod. 

Titkos fémmágia 

A rontások és a szemverés ellen a vas az egyik leghatékonyabb eszköz, mert megköti a negatív energiákat. Szent György napján a legjobb választás. Tegyél egy fémtárgyat a küszöbre vagy a bejárati ajtó lábtörlője alá. A legjobb egy régi lánc, egy fémkulcs vagy egy lakat. Ha a háziállatoddal ma sétálni mentek, a küszöbre tett fém tárgy felett vezesd át, hogy megvédd a betegségektől. 

Gonoszűző zajterápia 

A gonosz félelemből táplálkozik, de könnyen térdre kényszeríthető. A kulcs a határozott zajkeltés. A falvakat régen kolompolással és ostorpattogtatással tisztították meg. A zajkeltés téged is megvéd, egy kis csilingelés vagy egy erélyesebb kiáltás is segíthet: „takarod innen, rontás!”.

Miért hívják Szent Györgyöt sárkányölőnek? 

A legenda szerint egy líbiai város, Silena lakóit egy sárkány tartotta hosszú ideig rettegésben. Szent György egy római katona volt, aki kereszttel és lándzsával győzte le a tűzokádót. A történetben a sárkány a sötétség, a betegségek és a gonosz metaforája volt, szemben Györggyel, akit a védelmező hit és a fény megtestesítőjének tartottak. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
