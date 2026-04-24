Ma bevadulnak a boszorkányok – 5 mágikus trükk, hogy kivédd a Szent György-napi átkokat

Azt hitted, hogy halloween éjszakája a legveszélyesebb? Akkor hatalmasat tévedtél, a szellemvilág ajtaja ugyanis ma is kinyílik, és a rettegés beköltözik az élők közé. Az igazi tavasz kezdete április 24-én, Sárkányölő Szent György napján van, amikor a népi hiedelem szerint veszedelmes erők szabadulnak el. Ha nem vigyázol, egy igazi horrorfilmbe csöppenhetsz. Összegyűjtöttük az 5 leghatásosabb védelmi mágiát, amellyel megóvhatod a családod a különféle átkoktól, rontásoktól.
A néphagyomány szerint ez a nap az igazi tavasz kezdete, amikor a pásztorok először kihajtották az állatokat a legelőkre és megkezdődhetett a bőség időszaka. Ez a nap azonban a rontó szellemeknek és a boszorkányoknak is kedvező.
A Szent György-nap 2026-ban péntekre esik, amikor a különféle entitások riogatásba kezdhetnek. A boszorkányok is lázban égnek, a különféle rontásokat már bekészítették. A hiedelem szerint este akár a budapesti Gellért-hegyen is felbukkanhatnak, hogy onnan szórják ránk az átkaikat, elszívva előlünk a szerencsét, a pénzt és a harmóniát.
Ez a nap tehát nem a mókáról és kacagásról szól. Az év legveszélyesebb éjszakája közelít, amikor a rontás elleni védelem különösen fontos. Öt mágikus trükkel garantáltan kivédheted az átkokat!
A babona szerint a mai nap legfontosabb aranyszabálya, hogy szigorúan tilos bármit kölcsönadni. Legyen szó egy kis sóról, egy tojásról a szomszédnak, vagy csak a fúrógépről a havernak, aki ma kopogtat neked, tudat alatt a házad szerencséjét akarja megcsapolni. Ha most bármit kiadsz a kezedből, egész évben veszíteni fogsz.
Az ártó entitások és boszorkányok módszere egyszerű: utálják a szúrós akadályokat. Irány a kerted, a legközelebbi park, ahol keress
Ezek mind a hatásos mágikus védelem eszközei. Tűzz egy-egy szúrós gallyat a bejárati ajtó és az ablakok keretébe. Ezzel a rontás „beleakad” a tüskékbe.
A fokhagyma a legerősebb spirituális védelmet jelenti. Távol tartja a démonokat és tisztítja az otthonod energiamezejét. Dörzsöld végig vele az ajtófélfákat, vagy helyezd a gerezdeket az ablakpárkányokra. A háziállatodra is gondolj, mert ők a legérzékenyebbek a láthatatlan támadásokra: tegyél egy keresztet a fekhelye fölé, és aggass rá fokhagymát – így biztonságban tudhatod.
A rontások és a szemverés ellen a vas az egyik leghatékonyabb eszköz, mert megköti a negatív energiákat. Szent György napján a legjobb választás. Tegyél egy fémtárgyat a küszöbre vagy a bejárati ajtó lábtörlője alá. A legjobb egy régi lánc, egy fémkulcs vagy egy lakat. Ha a háziállatoddal ma sétálni mentek, a küszöbre tett fém tárgy felett vezesd át, hogy megvédd a betegségektől.
A gonosz félelemből táplálkozik, de könnyen térdre kényszeríthető. A kulcs a határozott zajkeltés. A falvakat régen kolompolással és ostorpattogtatással tisztították meg. A zajkeltés téged is megvéd, egy kis csilingelés vagy egy erélyesebb kiáltás is segíthet: „takarod innen, rontás!”.
A legenda szerint egy líbiai város, Silena lakóit egy sárkány tartotta hosszú ideig rettegésben. Szent György egy római katona volt, aki kereszttel és lándzsával győzte le a tűzokádót. A történetben a sárkány a sötétség, a betegségek és a gonosz metaforája volt, szemben Györggyel, akit a védelmező hit és a fény megtestesítőjének tartottak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.