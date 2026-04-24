Ma bevadulnak a boszorkányok – 5 mágikus trükk, hogy kivédd a Szent György-napi átkokat

Azt hitted, hogy halloween éjszakája a legveszélyesebb? Akkor hatalmasat tévedtél, a szellemvilág ajtaja ugyanis ma is kinyílik, és a rettegés beköltözik az élők közé. Az igazi tavasz kezdete április 24-én, Sárkányölő Szent György napján van, amikor a népi hiedelem szerint veszedelmes erők szabadulnak el. Ha nem vigyázol, egy igazi horrorfilmbe csöppenhetsz. Összegyűjtöttük az 5 leghatásosabb védelmi mágiát, amellyel megóvhatod a családod a különféle átkoktól, rontásoktól.

Ma van Szent György napja, amikor a boszorkányok és a szellemek akcióba lendülnek. Illusztráció: Unsplash

Miért különösen veszélyes Szent György napja?

A néphagyomány szerint ez a nap az igazi tavasz kezdete, amikor a pásztorok először kihajtották az állatokat a legelőkre és megkezdődhetett a bőség időszaka. Ez a nap azonban a rontó szellemeknek és a boszorkányoknak is kedvező.

A Szent György-nap 2026-ban péntekre esik, amikor a különféle entitások riogatásba kezdhetnek. A boszorkányok is lázban égnek, a különféle rontásokat már bekészítették. A hiedelem szerint este akár a budapesti Gellért-hegyen is felbukkanhatnak, hogy onnan szórják ránk az átkaikat, elszívva előlünk a szerencsét, a pénzt és a harmóniát.

Ez a nap tehát nem a mókáról és kacagásról szól. Az év legveszélyesebb éjszakája közelít, amikor a rontás elleni védelem különösen fontos. Öt mágikus trükkel garantáltan kivédheted az átkokat!

Se só, se gyufa

A babona szerint a mai nap legfontosabb aranyszabálya, hogy szigorúan tilos bármit kölcsönadni. Legyen szó egy kis sóról, egy tojásról a szomszédnak, vagy csak a fúrógépről a havernak, aki ma kopogtat neked, tudat alatt a házad szerencséjét akarja megcsapolni. Ha most bármit kiadsz a kezedből, egész évben veszíteni fogsz.

„Tüskés pajzs” az ajtóba

Az ártó entitások és boszorkányok módszere egyszerű: utálják a szúrós akadályokat. Irány a kerted, a legközelebbi park, ahol keress

vadrózsát,

kökényt,

galagonyát.

Ezek mind a hatásos mágikus védelem eszközei. Tűzz egy-egy szúrós gallyat a bejárati ajtó és az ablakok keretébe. Ezzel a rontás „beleakad” a tüskékbe.