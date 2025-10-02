Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Többféle tárgy, mint védelem átok ellen egy fiatal nő szobájában

Így védd ki, ha meg akarnak átkozni

2025. október 02.
Nemcsak a testünk, hanem a lelkünk és az auránk is ki van téve támadásoknak. Míg a testi tüneteket azonnal érzékeljük, ha például valaki ellök minket, a pszichikai támadásokat már nehezebb észrevenni, mert csak fokozatosan kezdjük el érezni az egyre pusztítóbb hatásokat. Ezért nem árt, ha tudod, mi a legjobb védelem átok ellen.
Tévedésben vagy, ha azt hiszed, csak a képzett boszorkányok és mágusok tudnak megátkozni másokat. Nem mindig van szükség bonyolult rituálékat kántáló, füstfelhőbe burkolt szertartásokra ahhoz, hogy valaki átkokat szórjon a másik fejére. A mágia lényege az erős akarat, hit által megteremtett energia. A düh és a harag pedig elemi erővel tud kitörni az emberekből, akár káromkodások, sorozatos negatív gondolatok és rossz kívánságok formájában. Hogy megtudd, mi a legjobb védelem átok ellen, olvass tovább!

Hálószobában füstölő nő, akinek a füstölője egyfajta védelem átok ellen
A védelem átok ellen többféleképp elérhető.
Így átkozhatnak meg

Az átkozódásnak többféle formája van. Vannak, akik képesek elmenni odáig, hogy boszorkányhoz fordulnak, vagy otthon vudu babákat szurkálnak. De a legtöbb esetben a közeli vagy távoli ismerőseink a negatív energiáikat felhasználva kívánnak nekünk rosszat. Elég lehet hozzá egy káromkodás: a fene vinné, el, a guta üsse meg, vagy a különböző rákos megbetegedések emlegetése. Egy-egy hangosan, sok indulattal megtöltött, a célszemélyre irányuló mondat is átokként szállhat, és bizony célba is találhat. Ha meghalljuk, hogy valaki ilyet kiabál ránk, azonnal mondjuk ki magunkban a régi szláv elhárító mondatot: „Kőnek legyen mondva.” Ezzel elvezetjük a negatív energiákat.

Spirituális védelem átok ellen

Viszont a felénk irányuló rosszindulat nem mindig egyértelmű, sokan a kedvesség álcája mögé rejtőznek, miközben ellenünk áskálódnak. Ebben az esetben a megelőzés a legjobb fegyverünk. Erre kiválóan alkalmasak a kristályok, de nem mindegy melyiket választod.

A legjobbak a védekezésre

  • füstkvarc – olyan, mint egy energiapajzs, a negatív energiát egyszerűen visszaküldi a feladónak
  • citrin – a második legerősebb védelmi kristály, ha magadnál hordod, elnyeli a rossz energiákat, és pozitívvá alakítja őket. Ez az egyetlen kristály, amit nem kell megtisztítani a negatív energiáktól
  • ametiszt – a lila árnyalataiban pompázó ametiszt amellett, hogy védelmet nyújt a káros energiák ellen, segíti a spirituális fejlődésed, és hatékonyan oldja a stresszt
  • fekete turmalin – erős hatású kristály, segít megvédeni az aurád a nem kívánatos hatások ellen azáltal, hogy elnyeli őket. Ezért viszont ajánlott sűrűn tisztítani (hideg folyó vízzel, holdfénnyel, sós vízben áztatva)

Védelmi szimbólumok

Az ősi védelmi szimbólumok viselése szintén megvéd a rossz energiáktól. A leghatásosabbak:

  • kereszt (főleg, ha szentelt vízbe lett mártva)
  • Ankh kereszt
  • Fatima keze
  • Hórusz szeme
  • pentagram
  • angyalokról, szentekről készült medálok (a szentelt víz ebben az esetben is  dob az erejükön)

