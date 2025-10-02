Így védd ki, ha meg akarnak átkozni

Tévedésben vagy, ha azt hiszed, csak a képzett boszorkányok és mágusok tudnak megátkozni másokat. Nem mindig van szükség bonyolult rituálékat kántáló, füstfelhőbe burkolt szertartásokra ahhoz, hogy valaki átkokat szórjon a másik fejére. A mágia lényege az erős akarat, hit által megteremtett energia. A düh és a harag pedig elemi erővel tud kitörni az emberekből, akár káromkodások, sorozatos negatív gondolatok és rossz kívánságok formájában. Hogy megtudd, mi a legjobb védelem átok ellen, olvass tovább!
Az átkozódásnak többféle formája van. Vannak, akik képesek elmenni odáig, hogy boszorkányhoz fordulnak, vagy otthon vudu babákat szurkálnak. De a legtöbb esetben a közeli vagy távoli ismerőseink a negatív energiáikat felhasználva kívánnak nekünk rosszat. Elég lehet hozzá egy káromkodás: a fene vinné, el, a guta üsse meg, vagy a különböző rákos megbetegedések emlegetése. Egy-egy hangosan, sok indulattal megtöltött, a célszemélyre irányuló mondat is átokként szállhat, és bizony célba is találhat. Ha meghalljuk, hogy valaki ilyet kiabál ránk, azonnal mondjuk ki magunkban a régi szláv elhárító mondatot: „Kőnek legyen mondva.” Ezzel elvezetjük a negatív energiákat.
Viszont a felénk irányuló rosszindulat nem mindig egyértelmű, sokan a kedvesség álcája mögé rejtőznek, miközben ellenünk áskálódnak. Ebben az esetben a megelőzés a legjobb fegyverünk. Erre kiválóan alkalmasak a kristályok, de nem mindegy melyiket választod.
Az ősi védelmi szimbólumok viselése szintén megvéd a rossz energiáktól. A leghatásosabbak:
