Szeretnél kommunikálni egy elvesztett szeretteddel? Így léphetsz kapcsolatba a túlvilággal

Egy álom egy elhunyt szerettedről, vagy egy ismerős illat általában nem a véletlen műve.

Akkor tudsz a legjobban kapcsolódni a túlvilághoz, ha az életednek egy békés szakaszában vagy.

Az álmok, a természet közelsége, illetve egy oltár sokat segíthet a szellemekkel való kapcsolatfelvételben.

Álmodtál már valaha egy elhunyt szerettedről, vagy egyszerűen csak érezted a jelenlétét? Ha érdekel a túlvilág, és hogy hogyan lehet szellemekkel kommunikálni, akkor olvass tovább, egy médium ugyanis felfedte a biztos módszert!

Álmokon keresztül lehet a legkönnyebben szellemekkel kommunikálni

Szellemekkel kommunikálni egy spirituálisan eget rengető élmény

Próbáltál már kommunikálni az elhunyt szeretteiddel, vagy esetleg érezted már úgy, hogy ők próbálnak kapcsolatba lépni veled? Talán megéreztél egy ismerős illatot, például a nagymamád parfümjét vagy az édesanyád hajlakkját? Ye Ye Dani médium szerint ezek az élmények az esetek többségében nem véletlenek. A szakértő úgy véli, a lelkekkel való kapcsolatfelvétel megfelelő körülmények között gyógyító hatással bír, azonban szigorú határok vannak. Először mindenképpen olyan személlyel érdemes megpróbálni kommunikálni, akivel nagyon közeli kapcsolatban álltál.

Szellemekkel kommunikálni akkor lehet a legkönnyebben, ha az életünk egy békés szakaszában vagyunk

Hogyan üzennek a szellemek?

A szellemek általában akkor próbálnak kapcsolatba lépni velünk, amikor a legkevesebb stresszt éljük meg a mindennapok során, a belső nyugalom ugyanis lehetővé teszi, hogy nyugodt, mély álomba szenderüljünk és összetettebb jelentéseket is feldolgozzunk.

Mindannyian álmodunk, akár emlékszünk rá, akár nem

– magyarázta a Parade magazinnak a médium, aki szerint az elhunytak gyakran alvás közben keresnek meg minket, hogy választ adjanak egy-egy kérdésre vagy inspiráljanak minket. Ennek fényében érdemes lehet álomnaplót vezetned, ami segít feleleveníteni azt, ami az éjszaka során zajlott benned.

Hogyan lehet szellemekkel beszélni?

Mivel a szellemekkel való kapcsolatfelvétel egy mélyen spirituális cselekvés, nagyon fontos, hogy hallgass az intuícióidra. Ye Ye Dani szerint egy oltár is sokat segíthet a túlvilággal való kommunikációban, de nem feltétlenül van rá szükség.

Menj, ülj le egy fa alá vagy sétálj egy ösvényen

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint a természet energiája olyan kapukat nyithat meg előttünk, amelyekről egyébként álmodni sem mernénk. Séta közben gondolj egy szívednek kedves emberre, aki már nincs veled, és próbáj meg kapcsolódni hozzá.

Amennyiben szeretnél létrehozni egy oltárt, az alábbi lépéseket kövesd: Próbáld olyan helyre tenni, ahova besüt a nap, a hálószobád azonban kerüld el. Tegyél az oltárra egy pohár vizet, amely a tisztaságot jelképezi. Gyújts meg egy lehetőleg fehér mécsest. Állíts oda egy fotót az elhunyt szerettedről, de a képen ne szerepeljen élő személy. Az elhunyt szerettednek ajándékkal is kedveskedhetsz, például kiteheted a kedvenc ékszerét, italát vagy süteményét. Legyél kreatív!

