„A túlvilág nem olyan, amilyennek az emberek képzelik…” – hátborzongató üzenetet küldött a túlvilágról a rajongott világsztár

A Los Angeles Lakers néhai játékosa, Kobe Bryant nemrég egykori barátját és csapattársát látogatta meg álmában.

Mit üzent Kobe Bryant?

Az NBA-játékos Lamar Odom elmesélte, hogyan jelent meg neki váratlanul az egykori kosaras. Odom éppen egy Billy Crystal által szervezett meccsen játszott Bryant ellen álmában, amikor barátja megállt és visszanézett rá.

Csak megállt, és visszanézett rám. Azt mondta: 'Helló, a túlvilág nem olyan, amilyennek az emberek képzelik.'

Odom röviddel ezután felébredt. Bár tudja, hogy csak álom volt, a kosaras azóta is gondolkodik rajta, vajon régi csapattársa üzenni próbált-e neki.

Lehet, hogy mindenki hiányzik neki, de az egész sok mindent jelenthet. Talán még mindig utazik oda, ahová mennie kell, vagy ahová el kell jutnia. Nem tudom, mit jelentett, de én úgy veszem, hogy éld most a lehető legjobb életedet

- magyarázta Odom.

A sportolónak nem ez az első kapcsolata a túlvilággal. 2015-ben egy drogtúladagolás után maga is élet és halál között volt. Az orvosok szerint 12 stroke-ot és hat szívrohamot kapott, miután 2015 októberében eszméletlenül találták egy Las Vegas-i bordélyházban. Mesterséges kómába helyezték, amelyből később felébredt.

Egy dokumentumfilmben arról is beszélt, hogy saját élménye alapján sem olyan volt a túlvilág, mint amilyennek gondolnánk. Ez az élmény, valamint Bryant halála arra döbbentette rá, hogy senkinek sincs megígérve a holnap - ezért most kell szeretni és értékelni az életet.

Bryant és további nyolc ember, köztük 13 éves lánya, Gianna 2020. január 26-án vesztette életét helikopter-balesetben a kaliforniai Calabasasban.

Odom és Bryant 2004 és 2011 között játszottak együtt a Lakersnél. Két NBA-bajnoki címet nyertek, Odom pedig a 2010-11-es szezonban elnyerte az Év hatodik embere díjat is. (WFIN)