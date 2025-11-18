Már elhunyt szeretteinket személyesíti meg a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia ismét szintet lépett és ízelítőt ad abból, hogy még a halált is képes legyőzni. Egy cég ugyanis olyan alkalmazást fejlesztett, amelynek a segítségével a jövőben bárki, bárhol beszélgetésbe kezdhet bárkivel – akkor is, ha az illető történetesen már rég elhunyt.

A mesterséges intelligencia már arra is képes, hogy újraalkossa egy elhunyt szerettünket, akit aztán akár fel is hívhatunk a neten. Fotó: Artem Podrez / Pexels (illusztráció)

Így hozza vissza a halottakat a mesterséges intelligencia

Mielőtt még bárki valami természetfeletti hókuszpókuszt sejtene a mesterséges intelligencia legújabb „képessége” mögött, gyorsan hozzá kell tenni:

nem arról van szó, hogy az MI valami halottlátóként megkeresi a szellemvilágban azt, akivel csevegni szeretnénk.

A technológia lényege, hogy egy adott internetes felületre a felhasználók által feltöltött videófelvételekből a mesterséges intelligencia mindössze 3 perc leforgása alatt létrehoz egy úgynevezett HoloAvatárt, aki lehet akár egy korábban elhunyt nagyszülő is. Az így generált digitális entitással pedig aztán a felhasználók akár beszélgethetnek is a 2wai alkalmazásának köszönhetően.

Már ha van ebben egyáltalán köszönet...



Az ellenzők szerint etikai kérdéseket vet fel a halottakat újraalkotó alkalmazás

A 2wai nevű vállalat elhunytakat mesterséges intelligencia segítségével visszahozó alkalmazásáról már egy videó is terjed a neten. A felvételen egy korábban elhunyt, de a mesterséges intelligencia által újraalkotott idős hölgy avatárja látható, amint a lányával beszélget, aki éppen a saját gyermekét várja. Később aztán a már megszületett és felcseperedő gyermek is hasonló módon kommunikál a sosem látott nagyival.

What if the loved ones we've lost could be part of our future? pic.twitter.com/oFBGekVo1R — Calum Worthy (@CalumWorthy) November 11, 2025

A videó nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiafelületeken. Rengetegen vannak azok, akik szerint etikai aggályokat vet fel az alkalmazás, amely már igencsak súrolja a jó ízlés határait.



Mi lesz a következő? Az, hogy valamelyik elhunyt rokonod kezd majd el reklámozni neked egy terméket vagy szolgáltatást?

– merül fel a jogos kérdés az egyik hozzászólásban.

Egy másik kommentelő azt írta, hogy a könnyeivel küszködik, nem azért, mert annyira megható lenne mindaz, amit a videóban látott. Azt írta:

végtelenül szomorú vagyok amiatt, amivé a társadalmunk válik. A szeretteink elengedése és az, hogy néha megszakad a szívünk, mind fontos részei az emberi életnek!

Persze akadnak olyanok is, akik semmi kivetnivalót nem látnak abban, ha valaki így idézné fel egy korábban elhunyt hozzátartozója emlékét. Ők azzal érvelnek, hogy ez semmiben sem különbözik attól, mint mikor egy elhunyt nagyszülő fotóját mutatjuk meg gyermekeinknek.