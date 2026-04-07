5 mágikus mantra – Így dúdold magad gazdaggá és boldoggá

Az emberek ősidőkta hasznának ismétlődő dallamokat és szavakat a fókuszuk megtartására. A legősibb mantra több, mint 3000 éves. Különleges tulajdonságuk, hogy a rezgésükkel képesek megszüntetni a negatív gondolatokat.

A mantrák segítenek kiüríteni a fejedben lévő felesleges zajt.

A mantrákkal a globális boldogságért és harmóniáért is tehetsz egy keveset.

A mantrák védelmet nyújtanak a hétköznapi behatások ellen.

A mantrák gyógyító ereje már 3000 éve ismert. Nem csak úgy teremthetsz harmóniát magadban, hogy narancssárga lepelbe kell burkolóznod és elköltözni a Himalája lábaihoz. Bőven elég a lelki békéhez, ha a beilleszted a napi rutinodba ezeket az ősi mantrákat. A hatásuk akkor a legerősebb, ha tényleg elhiszed, hogy a szavaknak ereje van, és nem csak egy bevásárlólistát mormolsz magadban a zuhany alatt. A hagyomány szerint ezeket a mantrákat 108-szor érdemes elismételgetni, mégpedig azért, mert ez a szám a buddhista hagyományban a földi vágyakat és kötődéseket jelöli. Íme 5 kántálnivaló, amelyek megváltoztathatják az életed.

Mi az a mantra?

A mantrák a védikus és buddhista hagyomány szent mondatai. Hangjait és szavait elsősorban a hinduizmusban, a buddhizmusban és a jógában már több mint 3000 éve használják meditációhoz, spirituális fejlődéshez vagy a tudatállapot megváltoztatásához. A szó szanszkrit eredetű: „man” az elmére, „tra” pedig a tisztításra vagy eszközre utal, vagyis a szó szerinti jelentése ez: „az elme tisztító eszköze”. Ismételgetésük az ősi hagyományok szerint képes megváltoztatni a tudat működését. Az alábbi mantrák meditációhoz is alkalmazhatóak.

Om – az univerzum kezdetének mantrája

A buddhista és védikus hagyomány szerint az OM volt az első hang, ami az Univerzum megszületésével létrejött. Arra használják, hogy kiürítsék az elmét. Amikor már azt sem tudod, hol áll a fejed a munkahelyi feszültségek miatt, csak állj meg egy pillanatra. Rezegtesd meg ezt a hangot a mellkasodban, és figyeld, hogyan párolog el a stressz egy pillanat alatt. Ez a mantra a születés és újjászületés ciklusát szimbolizálja, szóval minden egyes kilégzéssel egy kicsit te is megújulhatsz.