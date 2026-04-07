Lovas Annabella utolsó útja – A Nagy Ő sztárjai mély gyásszal búcsúznak tőle

Április 6-án olyan hír látott napvilágot, amelyre senki sem volt felkészülve: a spanyol nyomozóhatóságok megerősítették, hogy Lovas Annabella holttestét sikerült végül minden kétséget kizáróan azonosítani. A fiatal lány kálváriája még 2024 végén kezdődött, amikor nyoma veszett az üdülőhelyen. Bár egy alkalommal még felcsillant a remény, amikor rátaláltak egy apartmanban, a későbbi újbóli eltűnése már tragédiába torkollott.
A tragédia híre villámcsapásként érte az egykori versenytársakat. Nagy Ő Virág láthatóan összetörve beszélt arról, hogy Annabella vele egyidős volt, és felfoghatatlan számára, hogy egy ilyen életerős, okos lány, aki medikusnak készült, nincs többé.
Engem lesújtott, mert hasonló korúak vagyunk. Döbbenet, nem találok rá szavakat. 32-33 évesen ennyi egy élet? Azt hallottam, áttétes rákja volt, talán ezért ment ki... Nagyon sajnálom a családját.
– mondta Virág, utalva arra, hogy a lányt állapota miatt a hatóságok is „sérülékeny személyként” tartották számon.
Bár Annabella korábban bizakodóan nyilatkozott a felépüléséről, az ismerősei szerint a küzdelem felemésztette a lelki tartalékait. A Kanári-szigetekre való utazása így egyfajta spirituális menekülés volt a kór és a fájdalmas emlékek elől, remélve, hogy az óceán partján új fejezetet nyithat, ám a sors végül másként rendelkezett.
A spanyol hatóságok munkáját megnehezítette, hogy a holttest már hosszú ideje, akár három hétig is a vízben lehetett. Az ujjlenyomatok megsemmisültek, DNS-mintát pedig szinte lehetetlen volt venni. A tény, hogy a lány deréktól lefelé meztelen volt, sokakban felvetette az idegenkezűség gyanúját, bár a hatóságok hivatalosan nem állapítottak meg bűncselekményt.
Tuvic Aleksandra, aki egy évadban szerepelt Annabellával, szintén megszólalt a tragédia kapcsán. Bár nem volt köztük szoros barátság, mélyen átérzi a család fájdalmát.
A legrosszabb az, hogy mindenkiben kérdések merülnek fel. A családnak a legnehezebb feldolgozni, hogy nem tudják pontosan, mi történt. De legalább most már meg tudják neki adni a végtisztességet
– fogalmazott Szandi.
A család számára a bizonytalanság hónapjai után eljöhet a gyász időszaka. Lovas Annabella emléke a nézőkben és versenytársaiban is úgy él tovább, mint a kedves, mosolygós lányé, aki csak boldogságot keresett, de végül a sors legkegyetlenebb útjára kényszerült.
Nyugodj Békében!
