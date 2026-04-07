Srámek és Győzikéék luxusbulija: Százezres pezsgővel ünnepeltek A Nagy Duett után

Elképesztő fordulattal ért véget A Nagy Duett 2026 hetedik élő adása. A döntő küszöbén kiderült, hogy az április 5-i rendkívüli adás során a már kiesett versenyzők lépnek majd újra színpadra, és egyetlen produkcióval próbálják meg visszaküzdeni magukat a fináléba. Lehetősége volt például ismét ringbe szállni Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó párosának, Barnai Judienak és Curtisnek, Galambos Lajosnak és Stana Alexandrának, de természetesen a szóban forgó Peter Srámek és Gáspár Bea duója is újra berobbanhatott A Nagy Duett színpadára. Srámek korábban így üzent a TV2 nézőinek: „Beával nagyon jóban vagyunk, nagyon sokat beszélünk. És lesz az embereknek még lehetősége szavazni ránk, attól, hogy mi kiestünk!” Noha végül sajnos nem jutottak be a fináléba, világra szóló bulit csaptak az adás után.
Bár a nézők a képernyőn csak a szakmai összhangot látták, a színfalak mögött valami sokkal mélyebb kezdődött. Az énekes és a gasztrokirálynő között az első perctől működött a kémia, ami olyannyira fellelkesítette Srámeket, hogy már a jövőbeli fellépéseket tervezi.
Elképzelhető, hogy felkérem Beát, lépjen fel velem rendezvényeken, és ahogy megismertem őt, benne is lenne
– árulta el korábban a Borsnak az énekes. Ugyan a közös haknizásra még nem került sor, A Nagy Duett legutóbbi adása után a közös ünneplésre annál inkább. Peter és Bea egy exkluzív luxusétteremben eresztették ki a gőzt, ahol nem bízták a véletlenre a hangulatot. A Bors kinyomozta, hogy az ominózus ünneplés a sztárok egyik kedvenc luxuséttermében történt, ahol nemcsak egy-egy menü kerül egy kisebb vagyonba, de a gyöngyöző italért is zsebbe kell nyúlni. A Srámekék által választott pezsgő pedig egy közel százezer forintos prémium kategória.
Az énekes és a Gáspár család láthatóan nem sajnálta a pénzt a luxusra, Srámek még egy óriásit táncolt is a pezsgő körül, a koccintás pedig akár egy új, országos turné kezdete is lehetett.
