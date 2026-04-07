Arne Slot is tanácstalan, nem akárki tűnt fel Szoboszlaiék mellett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 18:40
Megtartotta utolsó angliai edzését a párizsi utazás előtt a Liverpool. Arne Slot keretével újra együtt gyakorolhatott Alexander Isak.

A keddi elutazás előtt még Liverpoolban edzett az angol bajnoki címvédő. A Vörösök szerdán a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára. A keddi edzésen ott volt a sérülés miatt hosszú időt kihagyó Alexander Isak, egyelőre azonban Arne Slot sem tudja, számolhat-e a svéd csatárral.

Arne Slot nagyon számít Isak játékára Fotó: Molly Darlington

A tavaly nyáron igazolt svéd csatár decemberben, a Tottenham ellen szenvedett szárkapocs-csonttörést, akkor meg is kellett műteni. Azóta nem lépett pályára, mindössze edzéseken vett részt. Így történt ez múlt csütörtökön is, Arne Slot mégsem vethette be őt hétvégén a Manchester City elleni FA-kupameccsen.

Én azt szerettem volna, ha csereként beáll, de az orvosok máshogy döntöttek. Ők is végzik a dolgukat, én is azt teszem, de ebben a kérdésben övék a felelősség

- mondta Slot a PSG-Liverpool negyeddöntő előtt.

A holland szakember megint csak azt jelentette ki, ő azt várja, hogy Isak pályára lép Franciaországban.

"Megint csak azt tudom mondani, remélem, hogy pályára léphet Párizsban. Aztán majd szerdán kiderül."

Utolsó remény Arne Slot előtt

Sokak szerint a Bajnokok Ligája mentheti meg az idei szezonban jóval gyengébb Liverpoolt irányító Arne Slot munkáját. Ha a csapat kiesik a PSG ellen, akkor legkésőbb nyáron szinte biztosan megválnak tőle.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
