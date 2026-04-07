Orbán Viktor a választás tétjéről: betagozódás vagy büszke nemzeti szuverenitás

A Ripost írja, hogy a magyar és amerikai patrióták óriási tömeget formáltak az MTK Sportparkban. JD Vance amerikai alelnök érkezését az egész ország várta, az alelnök kifejezte, hogy az Egyesült Államok támogatja Orbán Viktor miniszterelnök újraválasztását. Az est házigazdájaként a miniszterelnök mondott először beszédet a gyűlésen.

Orbán Viktor

Welcome to Budapest – a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük

Az amerikai-magyar barátság szószólójaként beszélt Orbán Viktor a hazaszerető tömeg előtt. A miniszterelnök kiemelte, a két nemzet közötti barátságot a szabadság szeretete és a patrióta szellem jelenti.

Hálát adunk a gondviselésnek, hogy egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk. Jelentem, a sas leszállt Magyarországon, a turul barátsággal fogadta őt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, ez nem csupán egy diplomáciai esemény, hanem két nemzet reményeinek találkozása is. Az amerikai nemzet is egy szabadságharcban született, Magyarországon kívül pedig nincs olyan ország Európában, amire ennyi birodalom akarta rátenni a kezét.

Az amerikaiak és a magyarok barátsága azokat a nehéz éveket is túlélte, amikor az amerikai demokraták progresszív baloldali országot akartak gyúrni. Csakhogy a fizika törvényei ellen nem lehet harcolni. Szabadságszerető népet nem lehet a liberális ideológia nevében legyőzni. Ők már nincsenek, a magyar-amerikai barátság a régi fényében tündököl

– fogalmazott Orbán Viktor. Kiemelte, hogy ezt a fordulatot Trump elnök úrnak köszönhetjük, aki véget vetett az ideológiák nevében uralkodó elit hatalmának.

A miniszterelnök JD Vance-t idézte; hiába a színlelt szociális érzékenység, a baloldal végül mindig ráront a saját nemzetére.

Itt európaiak között azt mondta; Európára belülről leselkedik veszély, Európát nem külső, hanem a belső ellenség fogja térdre kényszeríteni. Felszabadította azokat az erőket, akik a politikai korrektség szájkosarától szenvednek.

– mondta Orbán Viktor, majd háromszoros vivát kiáltott JD Vance-nek. Az alelnöknek van tapasztalata, ha kívülről avatkoznak be egy ország működésébe. Ez történik Magyarországon is. Brüsszel összejátszik az ukránokkal, a Török Áramlat elleni kísérletet is bagatellizálják. Hangsúlyozta, hogy a magyaroknak össze kell fogni, meg kell menteni a nyugati civilizációt.