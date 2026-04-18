Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kristályok energiavámpírok ellen

Ez az 5 kristály megvéd az energiavámpírokkal szemben

kristályok
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 19:15
energiamágiavédelemenergiavámpír
Érezted már úgy egy munkanap vagy baráti találkozó után, hogy „kiszipolyoztak”? Mintha az energiád egyik pillanatról a másikra eltűnt volna. Nem, nem a képzeleted játszik veled: bizonyos emberek valóban képesek „elszívni” az energiádat, de speciális kristályokkal védekezhetsz ellenük.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Bizonyos kristályokkal hatékonyan védekezhetünk az energiavámpírok ellen.
  • A fekete turmalin és az obszidián erősíti a védelmet és visszaveri a negatív energiákat.
  • A hegyikristály és a füstkvarc tisztítja és földeli az aurát, segít feltöltődni a nap végén.
  • A lapis lazuli támogatja a tudatos határok megtartását, segítségével könnyebben felismerheted az energiavámpírokat.

Eleget alszol, sportolsz, megfelelően étkezel, mégis mindig fáradtnak érzed magad bizonyos emberek környezetében? Könnyen lehet, hogy energiavámpírok között mozogsz, akik sokszor tudattalanul ugyan, de a te életerődből táplálkoznak. Szerencsére könnyen védekezhetsz ellenük, a kristályok ugyanis segíthetnek a távol tartásukban. A következőkben eláruljuk, hogyan használhatod azokat a mindennapokban.

Karkötők kristályokból
Bizonyos kristályok képesek megvédeni az energiavámpíroktól.
Fotó: Maliflower73 /  Shutterstock 

Kristályok energiavédelemre – így védd magad az energiavámpírok ellen  

Miért hatásosak a kristályok az energiavédelemben?

A kristályok nem csodaszerek, és nem helyettesítik a határok tudatos felállítását vagy a mentális egészség ápolását, de energetikailag képesek stabilizálni a teret körülötted. Gondolj rájuk úgy, mint láthatatlan pajzsokra, amelyek visszaverik a negatív rezgéseket. Nem véletlen, hogy sok ember a stresszes helyzetekben, munkahelyi konfliktusok idején, vagy társas összejövetelek előtt/alatt is magánál hordja a védőköveit. A kristályok jelenléte egyszerre nyugtat és éberré tesz, így könnyebben megőrizheted az energiád.

1. Fekete turmalin  

Ha egyetlen követ választanál, a fekete turmalin legyen az. Ez a mélyfekete kő szinte mágnesként vonzza a negatív energiákat, majd visszaveri azokat. Hordhatod a táskádban, a zsebedben, vagy teheted a munkaasztalodra, hogy a stresszes kollégák energiája ne érjen el hozzád.

Bors-tipp: ha egy fontos találkozóra mész, tarts egy kis darabot a tenyeredben percekig. Már ez is segíthet fókuszban maradni, hogy a feszültség ne vegye át feletted az uralmat.

2. Obszidián  

Az obszidián fekete tükröződő felülete nemcsak látványos, de szimbolikus védelmet is ad. Képes „visszatükrözni” az energiavámpírokat, miközben te megőrizheted a belső nyugalmad. Otthon jól működik az ajtó vagy az ablak közelében, de viselheted nyakláncként is.  

Bors-tipp: meditáció közben tartsd a követ a szíved fölött, hogy érezd a „védőpajzsot”, amelyet létrehoz körülötted.

Kristályok energiáit a tenyerén keresztül magába szívó nő
Nem véletlen, hogy sok ember a stresszes helyzetekben, munkahelyi konfliktusok idején, vagy éppen társas összejövetelek előtt/alatt is magánál hordja a védőköveit. 
Fotó: Microgen /  Shutterstock 

3. Hegyikristály  

A hegyikristály szinte minden energetikai problémára jó, de különösen hatékony, ha tisztításra használod. Segít „újratölteni” a belső tartalékokat, és kiegyensúlyozza az aurádat.

Jó, ha van belőle egy kisebb darab az íróasztalodon vagy a hálószobádban. Ha úgy érzed, valaki energiát szívott el tőled, tartsd a kezedben pár percig, és képzeld el, hogy minden feszültséget a kőbe vezetsz.

4. Füstkvarc  

A füstkvarc a negatív hatások ellen nyújt védelmet, miközben földel és megnyugtat. Különösen hasznos azoknak, akik gyakran érzik magukat túlterheltnek a nagyvárosi zajban vagy társasági összejövetelek után.

Ha a táskádban hordod az ásványt, akár utazás közben is segít, hogy a környezet energiái ne rontsák el a napodat.  

Bors-tipp: este a párnád alatt hagyva segít letenni a nap terheit.

5. Lapis lazuli  

A lapis lazuli nemcsak gyönyörű, de támogatja a tudatos energiavédelmet is. Segít felismerni, ki próbál rád negatívan hatni, és erősíti a határaidat. Ha valaki folyton túl sok energiát szív el tőled, ez a kő segít abban, hogy tisztán láss és időben védekezhess.

Hordhatod karkötőként, vagy tedd az íróasztalodra, hogy a munkatársak esetleges negatív energiája ne vonja el a figyelmed.

Tippek a kristályok használatához

  • Tarts egy-egy követ a táskádban, zsebedben, vagy a munkahelyi asztalodon.
  • Meditáció közben tartsd a kezedben, és képzeld el a körülötted kialakuló védőpajzsot.  
  • Ne feledd tisztítani a kristályokat – a só, víz és holdfény mind segít, hogy feltöltődjenek.  

Kristályokkal az energiavédelmed nemcsak szimbolikus, hanem igazán hatékony lehet. A felsorolt kövek segítségével megtanulhatod felismerni, mikor kell határokat szabnod, és mikor kell feltöltened a belső energiáid. Egy apró kristály, egy kis tudatosság, és máris sokkal könnyebb lesz túlélned az energiavámpírok között.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a kristályokról:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
