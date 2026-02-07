Szerencsehozó tárgyak a Tűz Ló évre – Melyiket választjuk?

A szerencsehozó tárgyak akkor is ott vannak körülöttünk, ha nem tartjuk magunkat babonás embereknek. Ha találunk egy négyszirmú lóherét, gondolkodás nélkül a pénztárcánkba rakjuk, mint ahogy újévkor is boldogan szert teszünk egy szerencsemalacra. Miért pont akkor hagynánk ki ezt a lehetőséget, amikor ilyen ritka energiát hordozó időszak veszi kezdetét? A Fanny magazin összegyűjtötte, mit érdemes most beszereznünk és kirakni a lakásunkban.
Akár a karrierünkbe, akár a magánéletünkben vagy az önfejlesztésünkben van szükség egy kis támogatásra, ez az év meghozhatja számunkra a sikert. Miért ne támogathatnánk meg ezt a folyamatot egy kis szerencsehozó rituáléval? A feng shui a kínai térrendezés tana, ami segíthet elhelyezni a szerencsét hozó tárgyainkat a lakásban.
A tűz elem színeként az életerőt szimbolizálja a cinóbervörös árnyalat, és nemcsak elegáns, ha egy-két ilyen díszpárnát teszünk a kanapéra, de a sikert és a szenvedélyt is bevonzzuk vele.
A Tűz Ló túlságosan erős, tüzes energiáit segít lecsendesíteni néhány smaragdzöld sötétítőfüggöny; ezek a darabok egyensúlyt és békét teremtenek, miközben segítik a regenerálódást.
Az arany képkeretek vagy tálcák megtestesítik a Fém elemet a lakásban, a gazdagság és a tekintély szimbólumai. Ezek az apró kiegészítők segítenek, hogy az idei év pénzügyi gyarapodást hozzon.
Néhány papírlámpás a teraszon nemcsak hangulatos, de mivel a fény a Ló évének mozgatórugója, a belső tüzet és a tisztánlátást is elősegítik. Nemcsak kint, beltéren is akaszthatunk fel belőlük.
Válasszunk egy balra néző lófigurát a polcra. Ez a japán eredetű szimbólum a hagyomány szerint jólétet hoz a házhoz, és megállítja a távozó szerencsét.
A citrin a dolgozóasztalon segít a fókuszálásban, és abban, hogy a Tűz Ló évének gyors változásai profitot hozzanak. Tartsuk a követ egy üvegtálkában az asztalon, vagy abban a helyiségben, ahol dolgozunk. A különböző kristályok képesek bevonzani a pénzt.
A jólétet jelképező zöld jádekő az előszobába helyezve még a bejárat közelében megszűri a belépő energiákat, és csak a harmóniát engedi be az otthonunkban. Egy belőle készült tálka mutatós darab is.
Egy vörös achát mécsestartó meghitt hangulatot varázsol, és mivel ez a kő a bátorság jelképe, a belőle készült kiegészítők segítenek belevágni új projektekbe, melyekre a Tűz Ló éve ösztönöz bennünket.
A 7, 8 és 9 a siker számai ebben az évben. Tegyünk például kilenc szál virágot a vázába, vagy hét gyertyát a polcra a sikerért. A gyertyák mágikus erőt hordozhatnak.
Egy fém szélcsengő az ajtó felett a mozgás szimbóluma: elűzi a stagnáló energiákat, és utat ad a Tűz Ló hozta pozitív változásoknak.
