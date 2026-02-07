Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szerencsehozó tárgyak a Tűz Ló évre – Melyiket választjuk?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 18:40
2026kínai horoszkóp 2026babona
Február 17-én kezdetét veszi a kínai újév, azaz a Tűz Ló éve, és ez a 60 évente bekövetkező asztrológiai esemény intenzív átalakulást hoz. A szerencsehozó tárgyak segítségével erős energiákat tudunk bevonzani, ezért érdemes beszereznünk egy-két amulettet, amelyek talán megváltoztatják az életünket.
  • A Tűz Ló éve ritka erős energiát hoz, amelyet érdemes kihasználnunk.
  • Bizonyos tárgyak felerősítik vagy bevonzzák a jó energiákat.
  • Nem mindegy, hogy mit és hová teszünk ilyenkor.

A szerencsehozó tárgyak akkor is ott vannak körülöttünk, ha nem tartjuk magunkat babonás embereknek. Ha találunk egy négyszirmú lóherét, gondolkodás nélkül a pénztárcánkba rakjuk, mint ahogy újévkor is boldogan szert teszünk egy szerencsemalacra. Miért pont akkor hagynánk ki ezt a lehetőséget, amikor ilyen ritka energiát hordozó időszak veszi kezdetét? A Fanny magazin összegyűjtötte, mit érdemes most beszereznünk és kirakni a lakásunkban.

Kínai szerencsehozó tárgyak: lószobor és füstölő.
Szerencsehozó tárgyak a Tűz Ló évében - Most nagyobb szükség van rájuk, mint bármikor. 
Fotó: Mojo-Graphy /  Shutterstock 

Milyen kínai szerencsehozó tárgyak segítenek a Tűz Ló évében?

Akár a karrierünkbe, akár a magánéletünkben vagy az önfejlesztésünkben van szükség egy kis támogatásra, ez az év meghozhatja számunkra a sikert. Miért ne támogathatnánk meg ezt a folyamatot egy kis szerencsehozó rituáléval? A feng shui a kínai térrendezés tana, ami segíthet elhelyezni a szerencsét hozó tárgyainkat a lakásban.

1. A tűz elem színe a lakásban

A tűz elem színeként az életerőt szimbolizálja a cinóbervörös árnyalat, és nemcsak elegáns, ha egy-két ilyen díszpárnát teszünk a kanapéra, de a sikert és a szenvedélyt is bevonzzuk vele.

2. Smaragdzöld sötétítőfüggönyök szerepe

A Tűz Ló túlságosan erős, tüzes energiáit segít lecsendesíteni néhány smaragdzöld sötétítőfüggöny; ezek a darabok egyensúlyt és békét teremtenek, miközben segítik a regenerálódást.

3. Fémek, mint a gazdagság szimbólumai

Az arany képkeretek vagy tálcák megtestesítik a Fém elemet a lakásban, a gazdagság és a tekintély szimbólumai. Ezek az apró kiegészítők segítenek, hogy az idei év pénzügyi gyarapodást hozzon.

4. Papírlámpások a teraszon

Néhány papírlámpás a teraszon nemcsak hangulatos, de mivel a fény a Ló évének mozgatórugója, a belső tüzet és a tisztánlátást is elősegítik. Nemcsak kint, beltéren is akaszthatunk fel belőlük.

5. Balra néző lófigura

Válasszunk egy balra néző lófigurát a polcra. Ez a japán eredetű szimbólum a hagyomány szerint jólétet hoz a házhoz, és megállítja a távozó szerencsét.

6. Citrin ásvány a fókuszáláshoz

A citrin a dolgozóasztalon segít a fókuszálásban, és abban, hogy a Tűz Ló évének gyors változásai profitot hozzanak. Tartsuk a követ egy üvegtálkában az asztalon, vagy abban a helyiségben, ahol dolgozunk. A különböző kristályok képesek bevonzani a pénzt.

7. Zöld jádekő a harmónia megőrzéséhez

A jólétet jelképező zöld jádekő  az előszobába helyezve még a bejárat közelében megszűri a belépő energiákat, és csak a harmóniát engedi be az otthonunkban. Egy belőle készült tálka mutatós darab is. 

8. Vörös achát kiegészítők

Egy vörös achát mécsestartó meghitt hangulatot varázsol, és mivel ez a kő a bátorság jelképe, a belőle készült kiegészítők segítenek belevágni új projektekbe, melyekre a Tűz Ló éve ösztönöz bennünket.

9. Szerencseszámok a lakásban

A 7, 8 és 9 a siker számai ebben az évben. Tegyünk például kilenc szál virágot a vázába, vagy hét gyertyát a polcra a sikerért. A gyertyák mágikus erőt hordozhatnak.

10. A szerencse szimbólumok teret engednek a változásnak

Egy fém szélcsengő az ajtó felett a mozgás szimbóluma: elűzi a stagnáló energiákat, és utat ad a Tűz Ló hozta pozitív változásoknak.

Ha szeretnél részletes előrejelzést a Tűz Ló évére, akkor nézd meg a videót:
 

Ezek a cikkek is érdekesek lehetnek:

 

