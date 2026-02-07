Szerencsehozó tárgyak a Tűz Ló évre – Melyiket választjuk?

A Tűz Ló éve ritka erős energiát hoz, amelyet érdemes kihasználnunk.

Bizonyos tárgyak felerősítik vagy bevonzzák a jó energiákat.

Nem mindegy, hogy mit és hová teszünk ilyenkor.

A szerencsehozó tárgyak akkor is ott vannak körülöttünk, ha nem tartjuk magunkat babonás embereknek. Ha találunk egy négyszirmú lóherét, gondolkodás nélkül a pénztárcánkba rakjuk, mint ahogy újévkor is boldogan szert teszünk egy szerencsemalacra. Miért pont akkor hagynánk ki ezt a lehetőséget, amikor ilyen ritka energiát hordozó időszak veszi kezdetét? A Fanny magazin összegyűjtötte, mit érdemes most beszereznünk és kirakni a lakásunkban.

Szerencsehozó tárgyak a Tűz Ló évében - Most nagyobb szükség van rájuk, mint bármikor.

Fotó: Mojo-Graphy / Shutterstock

Milyen kínai szerencsehozó tárgyak segítenek a Tűz Ló évében?

Akár a karrierünkbe, akár a magánéletünkben vagy az önfejlesztésünkben van szükség egy kis támogatásra, ez az év meghozhatja számunkra a sikert. Miért ne támogathatnánk meg ezt a folyamatot egy kis szerencsehozó rituáléval? A feng shui a kínai térrendezés tana, ami segíthet elhelyezni a szerencsét hozó tárgyainkat a lakásban.

1. A tűz elem színe a lakásban

A tűz elem színeként az életerőt szimbolizálja a cinóbervörös árnyalat, és nemcsak elegáns, ha egy-két ilyen díszpárnát teszünk a kanapéra, de a sikert és a szenvedélyt is bevonzzuk vele.

2. Smaragdzöld sötétítőfüggönyök szerepe

A Tűz Ló túlságosan erős, tüzes energiáit segít lecsendesíteni néhány smaragdzöld sötétítőfüggöny; ezek a darabok egyensúlyt és békét teremtenek, miközben segítik a regenerálódást.

3. Fémek, mint a gazdagság szimbólumai

Az arany képkeretek vagy tálcák megtestesítik a Fém elemet a lakásban, a gazdagság és a tekintély szimbólumai. Ezek az apró kiegészítők segítenek, hogy az idei év pénzügyi gyarapodást hozzon.

4. Papírlámpások a teraszon

Néhány papírlámpás a teraszon nemcsak hangulatos, de mivel a fény a Ló évének mozgatórugója, a belső tüzet és a tisztánlátást is elősegítik. Nemcsak kint, beltéren is akaszthatunk fel belőlük.

5. Balra néző lófigura

Válasszunk egy balra néző lófigurát a polcra. Ez a japán eredetű szimbólum a hagyomány szerint jólétet hoz a házhoz, és megállítja a távozó szerencsét.