Szerencsehozó tárgyak a lakásban, amikkel bevonzod a pénzt, a boldogságot és a jólétet

Hiszünk benne vagy sem, a környezetünk hatással van a hangulatunkra, a közérzetünkre – és sokak szerint még a szerencsénkre is. Egy harmonikusan berendezett otthon nemcsak megnyugtat, hanem segíthet bevonzani a pozitív eseményeket is. Mutatjuk, milyen szerencsehozó tárgyakat érdemes elhelyezni a lakásban, illetve, hogyan rendezzük el a bútorokat úgy, hogy a bőség könnyebben ránk találjon!
Sokan úgy gondolják, a szerencse pusztán véletlen kérdése, mások viszont hisznek abban, hogy a környezetünk finoman, mégis folyamatosan befolyásol minket. A feng shui szerint az otthonunk nem csupán egyszerű lakótér: energiákat hordoz, hangulatot teremt, és akár a mindennapi döntéseinkre, lehetőségeinkre is hatással lehet. Nem véletlen, hogy évszázadok óta léteznek olyan szerencsehozó tárgyak és lakberendezési elrendezések, amelyekhez bőséget és jólétet társítanak. Ha szeretnéd, hogy a pénz, a boldogság és a bőség könnyebben rádtaláljon, érdemes tudatosan kiválasztani, mivel díszíted az otthonod. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb dekorációs elemeket, melyek megteremtik a vágyott gazdagságot.
Apró változtatással már nagy hatást érhetsz el az életedben.
Bizonyos dolgok segíthetnek bevonzani a bőséget és a gazdagságot.
A jól megválasztott szerencsehozó tárgyak javítják a közérzetet, csökkentik a stresszt.
Szerencsehozó tárgyak a bőség jegyében: ezt neked is be szerezd
1. Patkó az ajtó felett A patkó az egyik legismertebb szerencsehozó jelkép. A hiedelem szerint akkor hozza a legtöbb szerencsét, ha nyitott felével felfelé helyezzük el a bejárati ajtó fölött, hogy „meg tudjon benne ülni a szerencse”.
2. Elefántfigura felfelé álló ormánnyal A keleti kultúrákban az elefánt az erő, a bölcsesség és a bőség szimbóluma. Ha az ormánya felfelé áll, az a jó szerencsét és az anyagi gyarapodást jelképezi. Szakértők szerint a legideálisabb ezeket a szobrokat a nappaliba vagy az előszobában tenni.
3. Aranyhal Az aranyhal a bőség, a gazdagság és a folyamatos megújulás szimbóluma. Nem kell valódi akváriumot tartanunk emiatt – már egy szép kép, szobor, falidekoráció vagy éppen ilyen huzatú párna is segíthet abban, hogy az anyagi szerencse és az új lehetőségek könnyebben megtaláljanak minket.
4. Kristályok és ásványok A rózsakvarc a szerelemhez, a citrin a pénzhez, az ametiszt pedig a lelki nyugalomhoz kapcsolódik. Egy szépen elhelyezett kristály a hálószobában vagy az íróasztalon nemcsak dekoratív, de energetikailag is támogató.
5.Illatokkal a pozitív hangulatért A jó illatok azonnal megváltoztatják egy tér energiáját. A vanília, a fahéj, a narancs vagy a levendula nemcsak megnyugtat, hanem a hiedelmek szerint szerencsét, szerelmet és anyagi bőséget is bevonzanak. Egy szépen elhelyezett illatgyertya tehát egyszerre lehet dekoráció és energiavonzó eszköz is.
6. Személyes, boldog emlékeket idéző tárgyak Egy utazásról hozott apró emléktárgy, egy szerencsés napot megörökítő fotó vagy egy szeretett személytől kapott ajándék mind olyan energiát hordoz, ami jó érzésekkel tölt el, ez pedig boldogságot okoz. A boldog embernek pedig már nem is kell akkora szerencse!
Így rendezzük be az otthonunkat, hogy beköszöntsön a jólét
A bejárati ajtón keresztül „érkezik” meg az energia az otthonunkba. Ha cipők, táskák, bútorok torlaszolják el vagy eleve nagyon zsúfolt, a szerencse sem tud akadálytalanul beáramlani. Egy világos, rendezett előszoba a pozitív élet alapja.
Az ajtóval szembe ne! A nappaliban a kanapé ideális helye az, ahonnan látjuk az ajtót, de nem vagyunk közvetlenül vele szemben. Ez az elhelyezkedés a biztonság és a kontroll érzését adja, ami tudat alatt is növeli az önbizalmat – a magabiztosság pedig szinte vonzza a szerencsét.
Stabil fal Akár az íróasztalról, akár az étkezőasztalnál elhelyezett székről van szó, fontos, hogy ne üres tér legyen mögöttünk, hanem egy fal. Ez a feng shui szerint védelmet, támogatást és stabilitást jelent, azaz szerencsét az élet több területén is.
Kerüljük a túlzsúfoltságot A túl sok bútor, a szűk közlekedőutak és az egymásba érő tárgyak megrekesztik az energia áramlását. Ha szeretnénk, hogy a szerencse szabadon mozogjon, igyekezzünk minél „szellősebben” berendezni az otthonunkat, ahol semmi sem akadályoz minket a mozgásban.
Az ágy kulcskérdés A hálószobában az ágy ne legyen közvetlenül az ajtóval szemben, és lehetőleg ne lógjon felette nehéz polc vagy szekrény, ami esetleg ránk dőlhet. A nyugodt alvás ugyanis az egyik legfontosabb alapja a sikeres, „szerencsés” mindennapoknak.
Számítanak a tükrök Ne helyezzünk tükröt az ággyal szembe. Alvás közben a testünk teljesen ellazul, a feng shui szerint ilyenkor az energiánk „kiszolgáltatott”. A tükör viszont visszaveri és felerősíti az energiákat, ami nyugtalan alvást, gyakori éjszakai ébredést okozhat. Ideális viszont, ha a tükör egy szép képet, virágot vagy az étkezőasztalt tükrözi vissza – így a pozitív energiát erősíti fel.
Ha rossz, menjen Egy törött szék, egy nyikorgó fiók, elromlott berendezési tárgy vagy egy régi, rossz időszakot idéző darab láthatatlanul is visszahúzhat minket az életünkben. Amikor megválunk tőlük, nemcsak hely szabadul fel, hanem – a hiedelmek szerint – új lehetőségek is érkeznek az életünkbe.
Ha további szerencsehozó tárgyak is érdekelnek, amelyek csak úgy vonzzák a pénzt és a szerencsét, nézd meg az alábbi videót:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.