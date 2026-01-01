Szerencsehozó tárgyak a lakásban, amikkel bevonzod a pénzt, a boldogságot és a jólétet

Sokan úgy gondolják, a szerencse pusztán véletlen kérdése, mások viszont hisznek abban, hogy a környezetünk finoman, mégis folyamatosan befolyásol minket. A feng shui szerint az otthonunk nem csupán egyszerű lakótér: energiákat hordoz, hangulatot teremt, és akár a mindennapi döntéseinkre, lehetőségeinkre is hatással lehet. Nem véletlen, hogy évszázadok óta léteznek olyan szerencsehozó tárgyak és lakberendezési elrendezések, amelyekhez bőséget és jólétet társítanak. Ha szeretnéd, hogy a pénz, a boldogság és a bőség könnyebben rádtaláljon, érdemes tudatosan kiválasztani, mivel díszíted az otthonod. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb dekorációs elemeket, melyek megteremtik a vágyott gazdagságot.

Szerencsehozó tárgyak: ezekből érdemes elhelyezned párat a környezetedben

Fotó: Aki 2007 / Shutterstock

Apró változtatással már nagy hatást érhetsz el az életedben.

Bizonyos dolgok segíthetnek bevonzani a bőséget és a gazdagságot.

A jól megválasztott szerencsehozó tárgyak javítják a közérzetet, csökkentik a stresszt.

Szerencsehozó tárgyak a bőség jegyében: ezt neked is be szerezd

1. Patkó az ajtó felett

A patkó az egyik legismertebb szerencsehozó jelkép. A hiedelem szerint akkor hozza a legtöbb szerencsét, ha nyitott felével felfelé helyezzük el a bejárati ajtó fölött, hogy „meg tudjon benne ülni a szerencse”.

A keleti kultúrákban az elefánt az erő, a bölcsesség és a bőség szimbóluma. Ha az ormánya felfelé áll, az a jó szerencsét és az anyagi gyarapodást jelképezi. Szakértők szerint a legideálisabb ezeket a szobrokat a nappaliba vagy az előszobában tenni.

Az aranyhal a bőség, a gazdagság és a folyamatos megújulás szimbóluma. Nem kell valódi akváriumot tartanunk emiatt – már egy szép kép, szobor, falidekoráció vagy éppen ilyen huzatú párna is segíthet abban, hogy az anyagi szerencse és az új lehetőségek könnyebben megtaláljanak minket.

A rózsakvarc a szerelemhez, a citrin a pénzhez, az ametiszt pedig a lelki nyugalomhoz kapcsolódik. Egy szépen elhelyezett kristály a hálószobában vagy az íróasztalon nemcsak dekoratív, de energetikailag is támogató.

A jó illatok azonnal megváltoztatják egy tér energiáját. A vanília, a fahéj, a narancs vagy a levendula nemcsak megnyugtat, hanem a hiedelmek szerint szerencsét, szerelmet és anyagi bőséget is bevonzanak. Egy szépen elhelyezett illatgyertya tehát egyszerre lehet dekoráció és energiavonzó eszköz is.

Egy utazásról hozott apró emléktárgy, egy szerencsés napot megörökítő fotó vagy egy szeretett személytől kapott ajándék mind olyan energiát hordoz, ami jó érzésekkel tölt el, ez pedig boldogságot okoz. A boldog embernek pedig már nem is kell akkora szerencse!

Így rendezzük be az otthonunkat, hogy beköszöntsön a jólét

A bejárati ajtón keresztül „érkezik” meg az energia az otthonunkba. Ha cipők, táskák, bútorok torlaszolják el vagy eleve nagyon zsúfolt, a szerencse sem tud akadálytalanul beáramlani. Egy világos, rendezett előszoba a pozitív élet alapja.