Ezek a legerősebb védelmező ásványok negatív energiák ellen

Néha úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég kiegyensúlyozottak vagy rossz energiák vesznek minket körül a családban, munkahelyen. Gyakran előfordul az is, hogy stresszelünk, aggódunk vagy félünk valami miatt. Szerencsére az ásványok ilyen helyzetekben is a segítségünkre vannak: megtisztítják az energiákat, védelmeznek és segítenek.

Az ásványok segítenek megőrizni a lelki békédet.

Az alábbi ásványok segíthetnek, ha félünk, bátorításra szorulunk, vagy aggódunk valami miatt, esetleg energetikai védelemre és megtisztulásra van szükségünk. Számos kristályt hívhatunk segítségül, de most kiválasztottuk az 5 legerősebbet.

Fekete turmalin

A fekete turmalin a védőkristályok királya. Úgy tartják, hogy képes elnyelni és semlegesíteni a rosszindulatot, a negatív gondolatokat és a lehúzó energiákat. Olyan helyekre teszik, ahol sok ember fordul meg, mert stabilizálja a teret, nyugalmat hoz, és erős földelő kőként segít visszatalálni önmagunkhoz.

Ametiszt

Az ametiszt nemcsak gyönyörű, hanem rendkívül erős tisztító kő. Segít elcsendesíteni az elmét, megszabadít a zavaros gondolatoktól, és megvéd a lelki kimerüléstől. Meditációhoz, alváshoz és energetikai tisztításhoz különösen ajánlott, sokan lélekvédőként tekintenek rá.

Tiszta kvarc

A tiszta kvarc különleges tulajdonsága, hogy felerősíti más kövek energiáit, miközben önmagában is erős auratisztító. Úgy érezhetjük, hogy energetikai frissességet hoz a térbe. Ha csak egyetlen kristályt szeretnél tartani otthon, a tiszta kvarc mindig jó választás, mert minden helyzetben működik.

Fekete obszidián

A fekete obszidiánt a legerősebb érzelmi védelmezők között tartják számon. Semlegesíti a negatív energiákat és segít felszínre hozni a blokkokat, régi sérelmeket, valamint támogat a gyógyulásban. Erős hatású kő, amely azoknak való, akik készek rendet tenni a belső világukban.

Hematit

A hematit erős földelő hatással rendelkezik, megnyugtatja az idegrendszert, segít tisztábban gondolkodni és erősíti a belső tartást. Sokan azért szeretik, mert ha túl sok az életükben a stressz vagy a külső nyomás, a hematit megóvja a személyes teret és növeli az önbizalmat. Ideális mindennapi használatra, akár ékszerként is.