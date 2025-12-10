Íme az 5 legerősebb védőamulett a világon – ezt viseld, ha erős spirituális pajzsra vágysz

A védőamulettek ősi szimbólumok által óvják viselőjüket a negatív hatásoktól, valamint erősítik az aurát. Alább bemutatjuk azt az öt jelképet, amelyet a világ minden táján a legerősebbnek tartanak – és eláruljuk az azokhoz kapcsolódó legendákat is.

Fatima keze, vagyis a Hamsa-kéz a legerősebb védőamulettek egyike / Fotó: godongphoto / Shutterstock

Legerősebb védőamulettek a világon

1. Hamsa kéz – a Közel-Kelet időtlen védelmezője

A Hamsa kéz – ismertebb nevén Fatima keze – az egyik legősibb védelmi szimbólum, amely a Közel-Keleten és Észak-Afrikában is szent jelentőséggel bír. A felfelé mutató tenyér az isteni védelmet szimbolizálja, míg a lefelé mutató forma a bőség és áldás energiáját erősíti. A tenyér közepén gyakran megjelenő szem motívum Isten mindent látó szemének jelképe, amely visszaveri a rosszindulatú tekinteteket, és megóv minket a „szemmel veréstől” .

A kéz motívumok először az ősi Közel-Keleten jelentek meg: Mezopotámiában, Föníciában és Egyiptomban. A Hamsa kéz mai, iszlám eredetű legendája azonban Fatima történetéből ered: Mohamed próféta lánya olyan tiszta és erős lelkű nő volt, hogy még a forró edényt is képes volt puszta kézzel megfogni sérülés nélkül. Az emberek úgy hitték, hogy az isteni védelem Fatima kezén keresztül nyilvánul meg – innen származik a Hamsa kéz mágikus erejének legendája.

2. A Görög Szem – a negatív energiák visszatükrözője

A híres kék-fehér „Nazar”, vagyis a Görög Szem világszerte az egyik legnépszerűbb talizmán, amelyet a gonosz erők elleni védelem szimbólumaként viselnek. A kék, szemformájú amulett elnyeli az irigység, a rosszindulat vagy féltékenység energiáit, majd visszaküldi azokat annak forrásához.

A legkorábbi szem szimbólumok Mezopotámiából (Kr. e. 3500–3000) erednek, sumer és akkád pecséthengereken, istenszobrokon találhatunk túlméretezett szemeket. Később az egyiptomiak „Hórusz-szemet” használtak védelemre, gyógyításra és a szerencse fokozására.

A ma is használt kék színű, üvegbe foglalt Nazar amulett Anatóliából terjedt el, a görögöknél a hellenisztikus korban vált igazán elterjedtté. Az ősi közel-keleti hiedelem szerint a kék szem rendkívül ritka volt, ezért veszélyes tekintetnek hitték – innen ered a rontást visszatükröző hatás legendája.