Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horoszkóp: okosak és szépek – Ez a 3 csillagjegy kitűnik a tömegből

asztrobiológa
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 14:45
Szűz csillagjegycsillagjegyIkrek csillagjegyvízöntő csillagjegyhoroszkóp
Nemcsak a külső számít – de azért valljuk be, az is sokat nyom a latban. Vannak csillagjegyek, akiknél a szépség mellé különleges szellemi vonzerő is társul. Lássuk, te vajon köztük vagy-e! A horoszkópból kiderül.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Mindannyian ismerünk olyan embert, aki már az első pillanatban megfog – nem feltétlenül a külsejével, hanem a kisugárzásával, ami belülről fakad. Az horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek különösen erősek ebben a kettős játékban: egyszerre gyönyörködtetnek a szemnek, és izgalmasak az elmének. Most 3 ilyen jegyet nézünk meg közelebbről – lehet, hogy magadra ismersz.

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek szépek és okosak is így tűnnek ki a tömegből
A horoszkóp sosem téved: erre a 3 csillagjegyre lehetetlen nem felfigyelni
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki kitűnik a tömegből

Ikrek csillagjegy: a lehengerlő szellemiség

Az Ikrek jegy szülöttei egyszerűen lebilincselőek. A szellemes beszélgetések mesterei, mindenhez van egy történetük – és közben jellemzően fiatalos, könnyed megjelenésük is van. Nem túl harsányak, mégis ott vannak mindenhol. A szépség náluk nem harsogó, inkább játékos és élő. Ami még fontosabb: egy Ikrek mellett sosem unatkozol. Miért? Mert a vonzalom egyik legerősebb fajtája az, amikor valaki szórakoztat, inspirál – és ezt ők zsigerből tudják.

Vízöntő csillagjegy: a különc, akibe beleszeretünk

A Vízöntő nem akar mindenáron szép lenni – pont ezért az. Egyediségükkel, függetlenségükkel és furcsa, mégis bájos stílusukkal könnyen magukra irányítják a figyelmet. A klasszikus szépséget nem náluk kell keresni, de az a fajta különlegesség, ami megállít az utcán… na, az ott van bennük. Ne felejtsük: intellektuálisan talán a Vízöntő az egyik legnyitottabb és legprogresszívebb jegy. Ha valakivel jókat lehet beszélgetni mindenről a mesterséges intelligenciától a retró magyar filmeken át a kertészkedésig – akkor az ő.

Szűz csillagjegy: a csendes tökéletesség

A szűz csillagjegyű szép nő a horoszkóp szerint
A Szűz csillagjegyű nő nemcsak a külsejével vonza a figyelmet
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A Szűz nem feltűnő – de aki meglátja, nem felejti el. Tiszta, rendezett kisugárzásuk van, amit sokan vonzónak találnak, különösen azok, akik értékelik az igényességet. Nem az a típus, aki belép valahová és minden szem rászegeződik – de ha megszólal, mindenki figyel. Ráadásul a Szűz-jegyű emberek gyakran rendelkeznek praktikus intelligenciával, józan gondolkodással és finom iróniával. Ez egy olyan kombináció, amit nehéz nem észrevenni, és még nehezebb elfelejteni.

Nem kell tökéletesnek lenni – de ha valaki egyszerre izgalmas, szép és okos, az bizony nyomot hagy. Az Ikrek, a Vízöntő, a Szűz, mindegyikük másban erős – de egy biztos: lehetetlen őket figyelmen kívül hagyni, és nem csak a horoszkóp szerint.

Ilyen a párkapcsolat egy Szűz csillagjegyű nővel:

Tudj meg még többet a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu