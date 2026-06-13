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Kirívó ruhát vett fel a foci-vb-re Katy Perry - fotók

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 02:59 / FRISSÍTÉS: 2026. június 13. 03:25
megnyitóLos Angeles
Katy Perry igazi dívaként állt a színpadra. Nagyszabású ünnepséggel indította a 2026-os foci-vb-t a harmadik társrendező Amerika is.
B.
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Igazi sztárparádét hozott a 2026-os foci-vb amerikai megnyitója is. Mexikóváros és Toronto után Los Angelesben szintén ünnepélyes keretek között indult a torna. Színpadra lépett Katy Perry, a BLACKPINK-ből ismert Lisa, a nigériai afrobeats-szenzáció Rema, a brazil bombázó Anitta, valamint a hiphop egyik legnagyobb alakja, Future.

Katy Perry a foci-vb amerikai megnyitóján
Katy Perry igazi dívaként állt a színpadra foci-vb Los Angeles-i megnyitóján
Fotó: Allen J. Schaben

 

A világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és az első fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra és a futball, olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben azt az egységet, amely ezt a tornát meghatározza

– fogalmazott korábban a FIFA elnöke, Gianni Infantino.

Fotókon a foci-vb Los Angeles-i megnyitója:

Galéria: Képek a 2026-os foci-vb Los Angeles-i megnyitójáról
Fotó: Getty Images
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Képek a 2026-os foci-vb Los Angeles-i megnyitójáról

 

 

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