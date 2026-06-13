Kirívó ruhát vett fel a foci-vb-re Katy Perry - fotók

Igazi sztárparádét hozott a 2026-os foci-vb amerikai megnyitója is. Mexikóváros és Toronto után Los Angelesben szintén ünnepélyes keretek között indult a torna. Színpadra lépett Katy Perry, a BLACKPINK-ből ismert Lisa, a nigériai afrobeats-szenzáció Rema, a brazil bombázó Anitta, valamint a hiphop egyik legnagyobb alakja, Future.
A világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és az első fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra és a futball, olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben azt az egységet, amely ezt a tornát meghatározza
– fogalmazott korábban a FIFA elnöke, Gianni Infantino.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.