Kirívó ruhát vett fel a foci-vb-re Katy Perry - fotók

A világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és az első fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra és a futball, olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben azt az egységet, amely ezt a tornát meghatározza