Mélypontra került az élete, hamvaiból támadt fel a foci-vb új sztárja

Nagyon nehéz időszakon van túl a péntek esti Kanada-Bosznia-Hercegovina világbajnoki mérkőzés első góljának szerzője. Jovo Lukic nemrég azon is elgondolkodott, egyáltalán meg tudja-e ütni a profi futball szintjét, majd hirtelen minden megváltozott - most pedig megszerezte első gólját a válogatottban, ráadásul egy foci-vb-n. A bosnyákoknak azonban ez sem volt elég a győzelemhez.

Jovo Lukic szerezte a Kanada-Bosznia-Hercegovina vb-meccs első gólját

Fotó: Soccrates Images

Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1

A két csapat történetének első mérkőzését a bosnyákok kezdték jobban, és már a 20. percben előnybe is kerültek.

Jovo Lukic egy szögletet követően fejelt a kapuba, megszerezve a vezetést - egyben a legelső válogatottbeli gólját.

A kanadaiak még az első félidőben egyenlíthettek volna, de Tani Oluwaseyi nagy helyzetben nem talált kaput. A második félidő elején újabb egyenlítési lehetőség maradt ki, de a labda a felső lécen csattant. Bár ezt követően a bosnyákok meg is duplázhatták volna az előnyüket, ez végül nem sikerült.

Sőt, a 78. percben a csereként beállt Cyle Larin fordult le a védőjéről és lőtt a hálóba - beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt.

Jovo Lukic robbanásszerű fejlődése Bosznia-Hercegovina gólszerzőjének útja a világbajnoki keretig nem volt egyszerű. 2024-ben állt először légiósnak, de az első szezonban kudarcot vallott Romániában: a Craiova színeiben mindössze két gólt szerzett 31 mérkőzésen. Jovo Lukic ekkor teljesen kétségbeesetté vált, és elgondolkodott azon, megállja-e a helyét egyáltalán ezen a szinten?! Aztán hirtelen minden megváltozott, amikor tavaly nyáron Kolozsvárra igazolt, és az elmúlt szezonben gólkirály lett - írja a The Guardian.



