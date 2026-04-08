Emberáradat hömpölygött Sopron utcáin: mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi

Orbán Viktort Sopronban is hatalmas tömeg várta az országjárása újabb állomásán. Már csak négy nap van a választásokig, a miniszterelnök pedig nem pihenhet: minden erejét összeszedve jár városról városra.
Sopronban, a leghűségesebb városban a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a magyar családokat, a megfizethető árú üzemanyagot és az olcsó rezsit! Egy ukránbarát kormányra mindenki ráfizetne! A Fidesz a biztos választás!
