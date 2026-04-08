Orbán Viktor Sopronban végre elárulta, mit jelent valójában a Fidesz

Orbán Viktort Sopronban is hatalmas tömeg várta, a Fő téren egy gombostűt sem lehetett leejteni. A miniszterelnök a beszédében azt is elárulta, hogy mit jelent a Fidesz szó.
A soproni rendezvényen Orbán Viktor a jelen lévő tömegnek elmondta: a Fidesz nem csak a Fiatal Demokraták Szövetségének a rövidítése.
A Fidesz – sokan úgy gondolják, hogy egy rövidítés a Fiatal Demokraták Szövetsége. De vannak itt klasszikus műveltségűek, akik tudják, hogy a Fidesz egy latin szó: hit, hűség, bizalom.
Mivel Sopront a hűség városának nevezik, így arra is utalt:
Önök pedig a hűség városa, ezért passzolunk milyen jól egymáshoz
Orbán a hűség kapcsán egyértelmű kampányüzenetet fogalmazott meg. Felidézte a 2002-es szlogent, amely úgy szólt, hogy mindenki hozzon magával még egy embert, majd tovább erősítette:
Most azt mondjuk, hogy mindenki hozzon el mindenkit.
A miniszterelnök arra kérte a jelenlévőket, hogy személyesen is győzzék meg környezetüket:
Keressék meg a szomszédokat, a munkatársakat, a családtagokat… és mindenkit hozzanak el.
Orbán beszélt az Egyesült Államokkal való kapcsolatról is, kiemelve az amerikai alelnök látogatását:
A világ legnagyobb, leghatalmasabb országa Magyarország szövetségese.
Ugyanakkor kemény hangon bírálta Nyugat-Európát:
Nekünk fáj mindaz, amit ma Nyugat-Európában látunk.
Külön kitért a német politikára és a migráció kérdésére:
Elfogadhatatlan, hogy bárki meg akarja mondani nekünk, hogy mi magyarok kikkel éljünk együtt.
A választás tétje, hogy ukránbarát, vagy magyar kormányt választunk vasárnap. Elmondta: Ukrajna bajba jutott ország, segíteni kell. Amikor kitört a háború, Magyarország beengedett mindenkit, aki onnan jött. Fedelet, ételt, munkát adtunk nekik, és felállítottunk ukrán anyanyelvű iskolákat, miközben ők egymás után zárják be a magyar iskolákat Kárpátalján. Amit most követelnek tőlünk az azonban olyasmi, amit nem adhatunk meg. Nem adjuk oda a gyerekeinket, a pénzünket, de a fegyvereinket sem. Azt is mondta, az EU hitelt akar felvenni az ukránoknak. A szerződésben azt írják, hogy az ukránok akkor fizeti ezt vissza, ha legyőzték Oroszországot. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy soha, ezért az előttünk álló négy év kulcsszava a kimaradás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.