Harry Hole és a legfiatalabb Covey lány tarol a Netflixen

A Puszi: Kitty harmadik évada tarol, az oslói nyomozózseni Harry Hole stabilan dobogós, de a Duffer testvérek új sorozata egyre lejjebb csúszik a toplistán. Így alakult a húsvéti hétvégén a Netflix top 10-es listája.

Harry Hole oslói nyomozása még mindig népszerű

A skandináv krimi kortárs királya, Jo Nesbo Boszorkányszög című regényéből méltó adaptáció készült a Netflixre, melynek forgatókönyvírói munkálataiban maga a szerző is részt vett. Nesbo felejthetetlen nyomozóalakja, Harry Hole szerepében Tobias Santelmannt láthatjuk, aki saját démonjaival és korrupt kollégájával is meg kell küzdjön amellett, hogy egy különösen kegyetlen gyilkosságsorozatot derít fel. Utóbbi a széria egyik nagy érdeme, a kritikusok is kiemelték, bár nem ajánljuk gyenge idegzetű nézőknek, de valóban ritkán láthatunk sorozatban ennyire kendőzetlen erőszakábrázolást. A Harry Hole sorozat erősen nyitott a Netflixen, jelenleg is még stabilan a top 10-es lista harmadik helyét foglalja el.

Puszi: Kitty 3. évad: végre itt a folytatás

A fiúknak, akiket valaha szerettem meghosszabbításaként érkezett a legfiatalabb Covey lány, Kitty története, aki keresztülvág a földtekén, hogy Szöulban végre együtt lehessen a fiúval, akivel hosszú ideje távkapcsolatban él. Beiratkozik az egyetemre, ahova egykor édesanyja is járt, és kezdetét veszi egy nem hétköznapi kaland. A széria első két évadát imádták a rajongók, így már tűkön ülve várták a harmadik évadot, mely április 2. óta látható a streamingen, jelenleg pedig betonbiztosan vezeti a top 10-es listát.

Nagyon rossz előérzetem van

A Duffer testvérek miután csúfosan elhasaltak a rajongók szemében a Stranger Things 5. évadával, nem indultak túl jó esélyekkel egy friss sorozathoz. A kritikusok is meglehetősen szkeptikusan álltak hozzá a Camila Morrone és Adam DiMarco főszereplésével készült Nagyon rossz előérzetem van című szériához, azonban legnagyobb megkönnyebbülésünkre kellemesen csalódhattunk. Maga a téma is önmagában izgalmas, főleg, hogy a forgatókönyvet író Haley Z. Boston a horror köntösébe bújtatta a lelki társak létezésének kérdését. Pozitív fogadtatása és az összességében dicsőítő kritikák ellenére egyre lejjebb csúszik a Netflix legjobbjait egybegyűjtő listán, a hosszú hétvége után a hatodik helyet foglalja el.