Arne Slot meghozta a döntését Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a vendégek kezdőcsapatába a szerdai PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre (21:00). Mint ismert, a Vörösök egy csúfos vereséget követően lépnek pályára a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjének első találkozóján, miután szombaton 4-0-ra kikaptak az FA Kupában a Manchester Citytől.
Arne Slot vezetőedző a lehető legerősebb összeállításban küldi pályára csapatát a PSG elleni BL-meccsen, így a középpályán Szoboszlai Dominik, a védelem bal oldalán pedig Kerkez Milos is helyet kapott. Érdekesség, hogy a hétvégén büntetőt hibázott Mohamed Szalah csak a kispadon kezd, helyére Jeremie Frimpong húzódik majd fel a szélre, így a jobbhátvéd ezúttal Joe Gomez lesz.
