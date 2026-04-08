Arne Slot meghozta a döntését Szoboszlai Dominikról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 19:55
Kerkez MiloskezdőcsapatokLiverpoolSzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott lesz a pályán. Arne Slot kijelölte kezdőcsapatát a PSG-Liverpool BL-meccsre.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a vendégek kezdőcsapatába a szerdai PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre (21:00). Mint ismert, a Vörösök egy csúfos vereséget követően lépnek pályára a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjének első találkozóján, miután szombaton 4-0-ra kikaptak az FA Kupában a Manchester Citytől.

PSG-Liverpool: Arne Slot és Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikot is a kezdőcsapatába jelölte Arne Slot vezetőedző a PSG-Liverpool BL-meccsre

Arne Slot vezetőedző a lehető legerősebb összeállításban küldi pályára csapatát a PSG elleni BL-meccsen, így a középpályán Szoboszlai Dominik, a védelem bal oldalán pedig Kerkez Milos is helyet kapott. Érdekesség, hogy a hétvégén büntetőt hibázott Mohamed Szalah csak a kispadon kezd, helyére Jeremie Frimpong húzódik majd fel a szélre, így a jobbhátvéd ezúttal Joe Gomez lesz.

PSG-Liverpool: a kezdőcsapatok

  • PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembelé, Kvaratskhelia
  • Liverpool: Mamardashvili - Joe Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké
Újra kilőtt Szoboszlai értéke A Liverpool magyar focistája mellett Kerkez Milos is büszke lehet

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
