A horoszkóp szerint ez az 5 csillagjegy menekül az elköteleződéstől

A párkapcsolatok egyik legnagyobb kérdése a komoly elköteleződés, amikor már nem csak a randikról és hétvégi találkozókról van szó, hanem közös életről és a felelős döntésekről. Sokan ekkor bizonytalanodnak el. A horoszkóp szerint ugyanis vannak olyan csillagjegyek, akik egy kicsit másképp gondolkodnak a házasságról. Ők azok, akiket nem lehet keretek közé szorítani, számukra a szabadság, az önállóság legalább olyan fontos, mint a párkapcsolat.
A horoszkóp megmutatja, ki hogyan reagál a kötöttségekre és az érzelmi elvárásokra. A következő 5 csillagjegynél gyakran visszatérő minta, hogy éppen akkor hátrálnak meg, amikor a kapcsolatnak már komolyabb szintre kellene lépnie.
A Vízöntő a függetlenség megszállottja. Intellektuális, különc, sokszor kiszámíthatatlan, és kifejezetten rosszul viseli, ha bárki meg akarja mondani neki, hogyan éljen. A horoszkóp szerint érzelmileg mélyebb, mint amilyennek látszik, de ritkán mutatja ki. Az elköteleződés ott válik problémássá számára, amikor elvárások, szabályok és kötöttségek jelennek meg. Ha úgy érzi, hogy egy kapcsolat beszűkíti, inkább visszalép.
Az Ikrek jegy szülöttjei kíváncsiak, szellemesek és folyamatosan új ingerekre vágynak. Imádják a kapcsolat kezdetén a pezsgést, de a hétköznapok monotóniája gyorsan elkedvetleníti őket. A horoszkóp szerint az Ikrek nem a kötődéstől fél, hanem attól, hogy egy kapcsolatban minden kiszámíthatóvá válik. Ezért gyakran lebeg két állapot között: szeretne tartozni valakihez, de közben szüksége van mozgástérre és változatosságra.
A Kos tüzes, impulzív és szenvedélyes. Ha beleszeret valakibe, azt teljes odaadással teszi. A gond nála ott kezdődik, amikor a kapcsolatból eltűnik az izgalom. A horoszkóp szerint a Kos számára a kihívás és az izgalom a legfontosabb, enélkül gyorsan elveszíti az érdeklődését. Az elköteleződés nem áll távol tőle, de csak addig marad egy kapcsolatban, amíg megvan a szenvedély. Ha a kapcsolat túlságosan kiszámíthatóvá válik, inkább elmenekül.
A Nyilas számára az élet egy nagy kaland. Utazás, tanulás, új tapasztalatok és szabadság: számára ezek mind előrébb valók, mint a klasszikus párkapcsolati keretek. A horoszkóp szerint akkor ijed meg igazán, ha azt érzi, választania kell önmaga és a kapcsolat között. Nem a szeretet hiánya tartja vissza, hanem a félelem attól, hogy lemarad valamiről. Ha viszont olyan társra talál, aki vele tart ebben a lelkesedésben, meglepően hűséges tud lenni.
A Skorpió esete különleges. Mélyen kötődik, intenzíven él meg mindent, mégis gyakran nehezen köteleződik el. A horoszkóp szerint nem a kapcsolat, inkább a sebezhetőség ijeszti meg. Amíg nem érzi magát teljes biztonságban, inkább kontrollálni próbálja a kapcsolatot vagy tart egy kis távolságot. Az elköteleződés számára teljes érzelmi kitárulkozást jelent, amitől védi magát. Ha azonban rászánja magát, hűséges partner válhat belőle.
