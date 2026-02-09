A horoszkóp szerint ez az 5 csillagjegy menekül az elköteleződéstől

Vannak csillagjegyek, akik már az elköteleződés gondolatától is visszalépnek.

A horoszkóp szerint az eljegyzési gyűrű sokaknál inkább félelmet, mint biztonságot jelent.

Megmutatjuk azt az 5 csillagjegyet, akik nehezen maradnak meg egy komoly kapcsolatban.

A párkapcsolatok egyik legnagyobb kérdése a komoly elköteleződés, amikor már nem csak a randikról és hétvégi találkozókról van szó, hanem közös életről és a felelős döntésekről. Sokan ekkor bizonytalanodnak el. A horoszkóp szerint ugyanis vannak olyan csillagjegyek, akik egy kicsit másképp gondolkodnak a házasságról. Ők azok, akiket nem lehet keretek közé szorítani, számukra a szabadság, az önállóság legalább olyan fontos, mint a párkapcsolat.

Fotó: fast-stock / Shutterstock

Horoszkóp: miért nehéz az elköteleződés egyes csillagjegyeknek?

A horoszkóp megmutatja, ki hogyan reagál a kötöttségekre és az érzelmi elvárásokra. A következő 5 csillagjegynél gyakran visszatérő minta, hogy éppen akkor hátrálnak meg, amikor a kapcsolatnak már komolyabb szintre kellene lépnie.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntő a függetlenség megszállottja. Intellektuális, különc, sokszor kiszámíthatatlan, és kifejezetten rosszul viseli, ha bárki meg akarja mondani neki, hogyan éljen. A horoszkóp szerint érzelmileg mélyebb, mint amilyennek látszik, de ritkán mutatja ki. Az elköteleződés ott válik problémássá számára, amikor elvárások, szabályok és kötöttségek jelennek meg. Ha úgy érzi, hogy egy kapcsolat beszűkíti, inkább visszalép.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek jegy szülöttjei kíváncsiak, szellemesek és folyamatosan új ingerekre vágynak. Imádják a kapcsolat kezdetén a pezsgést, de a hétköznapok monotóniája gyorsan elkedvetleníti őket. A horoszkóp szerint az Ikrek nem a kötődéstől fél, hanem attól, hogy egy kapcsolatban minden kiszámíthatóvá válik. Ezért gyakran lebeg két állapot között: szeretne tartozni valakihez, de közben szüksége van mozgástérre és változatosságra.

Kos csillagjegy

A Kos tüzes, impulzív és szenvedélyes. Ha beleszeret valakibe, azt teljes odaadással teszi. A gond nála ott kezdődik, amikor a kapcsolatból eltűnik az izgalom. A horoszkóp szerint a Kos számára a kihívás és az izgalom a legfontosabb, enélkül gyorsan elveszíti az érdeklődését. Az elköteleződés nem áll távol tőle, de csak addig marad egy kapcsolatban, amíg megvan a szenvedély. Ha a kapcsolat túlságosan kiszámíthatóvá válik, inkább elmenekül.