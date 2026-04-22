3 dolog, amit azonnal dobj ki a kukába, ha nem akarsz szegénységben élni

A babona szerint bizonyos tárgyak nem véletlenül rontják a szerencsét – és ezek meglepően hétköznapi dolgok.

A tudomány is megerősíti: az elhanyagolt, sérült környezet valóban kihat a közérzetre és a döntéseinkre.

Mutatjuk, melyik három tárgyat érdemes azonnal kidobni, ha szeretnéd, hogy végre megforduljon a szerencséd.

Már vagy két éve a polcon porosodik egy tárgyad, de sosem jut időd lecserélni? A növényed már régen kiszáradt, az órád megállt, de se kidobni, se új elemet venni nem volt érkezésed? A babona, a különféle néphitek és a feng shui egyaránt figyelmeztet: ami sérült vagy elhalt az otthonodban, az a szerencsét is maga után rántja.

A babona szerint hét év szerencsétlenség vár rád, ha összetöröd a tükröt.

Fotó: 123RF

Ijesztő babona: ez a 3 tárgy lopja el a szerencséd

A szerencsétlenséget hozó tárgyakba vetett hit nem magyar sajátosság. Latin-Amerikától Kelet-Ázsián át Európáig minden kultúrában megtalálható valamilyen formában – más tárgyak, más magyarázatok, de ugyanaz a meggyőződés: bizonyos dolgok jelenléte elzárja a bőség útját. A kérdés csak az, hogy a te otthonodban mi az, ami ezt csinálja.

Törött tükör

„Ha összetörsz egy tükröt, hét év balszerencse vár rád” – szól a babona, amelyet kivétel nélkül szinte mindenki ismer, azt azonban már kevesen tudják, hogy honnan ered. Az ókori rómaiak úgy hitték, a tükör az ember lelkét tükrözi vissza – ha eltörik, a lélek is megsérül vele. A feng shui szerint a tükrök felerősítik azt az energiát, amit visszatükröznek: egy ép tükör a jólétet sokszorozza meg, egy törött viszont a hiányt. Ha repedt vagy csorba tükröd van otthon, ne halogasd a cserét.

Megállt óra

A megállt óra talán a legkevésbé nyilvánvaló szereplő ezen a listán, pedig a feng shui egyértelműen kimondja: ahol az idő megáll, ott az előrehaladás és a pénzáramlás is befagy. Nem számít, hogy örökölt darab vagy sem – ha nem jár, távolítsd el otthonról vagy javíttasd meg.

Elszáradt növény

Egy-egy elszáradt növény sokak lakásában vagy erkélyén ott lapulhat. A legtöbb babona egyöntetű: az elhalt növény a pusztulás és a hiány energiáját hordozza, ami különösen akkor kerülendő, ha a bejárat közelében áll. Cseréld le egy erős, élő növényre – a feng shui szerint a kerek levelű pénzfa (Crassula ovata) kimondottan bőséget vonz.