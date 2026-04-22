3 dolog, amit azonnal dobj ki a kukába, ha nem akarsz szegénységben élni

Már vagy két éve a polcon porosodik egy tárgyad, de sosem jut időd lecserélni? A növényed már régen kiszáradt, az órád megállt, de se kidobni, se új elemet venni nem volt érkezésed? A babona, a különféle néphitek és a feng shui egyaránt figyelmeztet: ami sérült vagy elhalt az otthonodban, az a szerencsét is maga után rántja.
A szerencsétlenséget hozó tárgyakba vetett hit nem magyar sajátosság. Latin-Amerikától Kelet-Ázsián át Európáig minden kultúrában megtalálható valamilyen formában – más tárgyak, más magyarázatok, de ugyanaz a meggyőződés: bizonyos dolgok jelenléte elzárja a bőség útját. A kérdés csak az, hogy a te otthonodban mi az, ami ezt csinálja.
„Ha összetörsz egy tükröt, hét év balszerencse vár rád” – szól a babona, amelyet kivétel nélkül szinte mindenki ismer, azt azonban már kevesen tudják, hogy honnan ered. Az ókori rómaiak úgy hitték, a tükör az ember lelkét tükrözi vissza – ha eltörik, a lélek is megsérül vele. A feng shui szerint a tükrök felerősítik azt az energiát, amit visszatükröznek: egy ép tükör a jólétet sokszorozza meg, egy törött viszont a hiányt. Ha repedt vagy csorba tükröd van otthon, ne halogasd a cserét.
A megállt óra talán a legkevésbé nyilvánvaló szereplő ezen a listán, pedig a feng shui egyértelműen kimondja: ahol az idő megáll, ott az előrehaladás és a pénzáramlás is befagy. Nem számít, hogy örökölt darab vagy sem – ha nem jár, távolítsd el otthonról vagy javíttasd meg.
Egy-egy elszáradt növény sokak lakásában vagy erkélyén ott lapulhat. A legtöbb babona egyöntetű: az elhalt növény a pusztulás és a hiány energiáját hordozza, ami különösen akkor kerülendő, ha a bejárat közelében áll. Cseréld le egy erős, élő növényre – a feng shui szerint a kerek levelű pénzfa (Crassula ovata) kimondottan bőséget vonz.
A Journal of Environmental Psychology 2025-ös kutatása 501 felnőtt bevonásával kimutatta, hogy akik az otthonukat rendezetlenebbnek és elhanyagoltabbnak érzékelték, azoknak mérhetően rosszabb volt a közérzetük és kevésbé voltak elégedettek az életükkel. Fontos azonban tudni, hogy a babonák önbeteljesítő jóslattá válhatnak: aki sérült, elromlott tárgyak között él, az akaratlanul is a hiány és a gondatlanság érzetét erősíti magában, ami kihathat valós döntésekre és eredményekre.
Babona vagy sem, egy rendezett otthon más hatást gyakorol az emberre, mint egy elhanyagolt. A legcélravezetőbb lépés néha az, hogy kiviszed a kukába, amit már rég ki kellett volna dobnod.
Valóban hét év balszerencsét hoz a törött tükör? Tudj meg többet az alábbi videóból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.