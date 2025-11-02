Szerencse vagy a balsors hírnöke? Ezt hozza el valójában egy fekete macska

Halloween környékén az is hajlamos babonássá válni, aki alapvetően nem ad sokat ezekre a hiedelmekre. Az egyik leggyakoribb babona a fekete macskákhoz kötődik, az emberek szerint ugyanis balszerencsét hoznak. A hiedelem az évszázadok során sokat változott, egyes szempontok szerint csak akkor hoz balszerencsét, ha jobbról balra fut át előttünk az utcán, ám ha ellentétesen, vagyis balról jobbra halad át, akkor szerencse lesz a jussunk. Íme minden a fekete macska babonáiról!

A fekete macska szerencsét is hozhat: ez attól függ, milyen irányba megy át az úttesten

Fotó: Anton Pentegov / Shutterstock

Közismert fekete macska babonák – Hiedelmek és szerencse kérdése

Mit jelent, ha fekete macska fut át előttünk az úton?

A hiedelem szerint, ha fekete macska fut át előttünk az úton jobbról balra, az balszerencsét hoz – ellenkező esetben, ha balról jobbra szalad az szerencsét jelez. Ám balszerencsénket is megfordíthatjuk, ha háromszor balra fordulunk a tengelyünk körül a találkozás után.

Simogassuk vagy sem, ha keresi a társaságot?

Amikor magától mellénk szegődik, azt jó jelnek vehetjük, mert ez azt jelenti, hogy megérezte bennünk a nyugalmat és a biztonságot, ezért keresi a társaságunkat. Ilyenkor érdemes megsimogatni, mert ezzel erősítjük a szerencsét, amit magával hoz.

Kifizetődik a kedvesség

Aki elűzi, azzal – a hiedelem szerint – a saját szerencséjét is eltaszítja, és bevonzza a balsorsot. A fekete macska ugyanis érzékeny lény: megérzi az ellenséges szándékot, és csak a békés közeledést viszonozza.

Melyik fülét tisztítja? Vendég érkezhet!

Ha mosakodás közben mancsával az arcát tisztogatja, vendég érkezése várható. A néphit szerint, ha a jobb fülét tisztogatja, jóindulatú látogatók jönnek, ha pedig a balt, akkor kevésbé őszinte emberek közelednek.

Álmunkban is üzenhet a macska

Ha álmainkban bukkan fel, titkok és rejtett igazságok tárulhatnak fel előttünk. Ez az állat a misztikum és az intuíció jelképe, ezért arra figyelmeztet, hogy hallgassunk a megérzéseinkre.

Időjárást is jósolhatnak a háziállatok

Ezeknek a különleges állatoknak a viselkedéséből még az időjárás alakulására is következtethetünk. Ha ugyanis nyugtalanul futkosnak, kaparják a földet vagy púposítják a hátukat, az közelgő vihart jelez. A borzolt szőr és a feszült testtartás pedig a hőmérséklet-változására utal.