Szerencse vagy a balsors hírnöke? Ezt hozza el valójában egy fekete macska

Halloween környékén az is hajlamos babonássá válni, aki alapvetően nem ad sokat ezekre a hiedelmekre. Az egyik leggyakoribb babona a fekete macskákhoz kötődik, az emberek szerint ugyanis balszerencsét hoznak. A hiedelem az évszázadok során sokat változott, egyes szempontok szerint csak akkor hoz balszerencsét, ha jobbról balra fut át előttünk az utcán, ám ha ellentétesen, vagyis balról jobbra halad át, akkor szerencse lesz a jussunk. Íme minden a fekete macska babonáiról!
A hiedelem szerint, ha fekete macska fut át előttünk az úton jobbról balra, az balszerencsét hoz – ellenkező esetben, ha balról jobbra szalad az szerencsét jelez. Ám balszerencsénket is megfordíthatjuk, ha háromszor balra fordulunk a tengelyünk körül a találkozás után.
Amikor magától mellénk szegődik, azt jó jelnek vehetjük, mert ez azt jelenti, hogy megérezte bennünk a nyugalmat és a biztonságot, ezért keresi a társaságunkat. Ilyenkor érdemes megsimogatni, mert ezzel erősítjük a szerencsét, amit magával hoz.
Aki elűzi, azzal – a hiedelem szerint – a saját szerencséjét is eltaszítja, és bevonzza a balsorsot. A fekete macska ugyanis érzékeny lény: megérzi az ellenséges szándékot, és csak a békés közeledést viszonozza.
Ha mosakodás közben mancsával az arcát tisztogatja, vendég érkezése várható. A néphit szerint, ha a jobb fülét tisztogatja, jóindulatú látogatók jönnek, ha pedig a balt, akkor kevésbé őszinte emberek közelednek.
Ha álmainkban bukkan fel, titkok és rejtett igazságok tárulhatnak fel előttünk. Ez az állat a misztikum és az intuíció jelképe, ezért arra figyelmeztet, hogy hallgassunk a megérzéseinkre.
Ezeknek a különleges állatoknak a viselkedéséből még az időjárás alakulására is következtethetünk. Ha ugyanis nyugtalanul futkosnak, kaparják a földet vagy púposítják a hátukat, az közelgő vihart jelez. A borzolt szőr és a feszült testtartás pedig a hőmérséklet-változására utal.
Aki bántja, az a babonák szerint saját sorsát rontja meg, hiszen a macska védelmező erővel bír, és aki árt neki, az betegséget, veszteséget vagy hosszú pechsorozatot idézhet elő.
Sok helyen gyógyító erőt is tulajdonítanak ezeknek az állatoknak, ugyanis jelenlétük elűzi a rossz szellemeket, sőt a beteg mellé feküdve magukba szívhatják a fájdalmat és a rossz energiát is.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.