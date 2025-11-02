Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szerencse vagy a balsors hírnöke? Ezt hozza el valójában egy fekete macska

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 13:45
halloweenmindenszentekfekete macskababonaHalottak napja
A fekete macskákat évszázadok óta misztikumok és babonák sora lengi körül. Titokzatos jelenlétük és viselkedésük a mai napig megmozgatja a képzeletünket. Most eláruljuk, mit hoz számodra valójában egy fekete macska.
Halloween környékén az is hajlamos babonássá válni, aki alapvetően nem ad sokat ezekre a hiedelmekre. Az egyik leggyakoribb babona a fekete macskákhoz kötődik, az emberek szerint ugyanis balszerencsét hoznak. A hiedelem az évszázadok során sokat változott, egyes szempontok szerint csak akkor hoz balszerencsét, ha jobbról balra fut át előttünk az utcán, ám ha ellentétesen, vagyis balról jobbra halad át, akkor szerencse lesz a jussunk. Íme minden a fekete macska babonáiról! 

fekete macska fekszik egy nő nyakában
A fekete macska szerencsét is hozhat: ez attól függ, milyen irányba megy át az úttesten
Fotó: Anton Pentegov /  Shutterstock 

Közismert fekete macska babonák – Hiedelmek és szerencse kérdése

Mit jelent, ha fekete macska fut át előttünk az úton?

A hiedelem szerint, ha fekete macska fut át előttünk az úton jobbról balra, az balszerencsét hoz – ellenkező esetben, ha balról jobbra szalad az szerencsét jelez. Ám balszerencsénket is megfordíthatjuk, ha háromszor balra fordulunk a tengelyünk körül a találkozás után.

Simogassuk vagy sem, ha keresi a társaságot?

Amikor magától mellénk szegődik, azt jó jelnek vehetjük, mert ez azt jelenti, hogy megérezte bennünk a nyugalmat és a biztonságot, ezért keresi a társaságunkat. Ilyenkor érdemes megsimogatni, mert ezzel erősítjük a szerencsét, amit magával hoz.

Kifizetődik a kedvesség

Aki elűzi, azzal – a hiedelem szerint – a saját szerencséjét is eltaszítja, és bevonzza a balsorsot. A fekete macska ugyanis érzékeny lény: megérzi az ellenséges szándékot, és csak a békés közeledést viszonozza.

Melyik fülét tisztítja? Vendég érkezhet!

Ha mosakodás közben mancsával az arcát tisztogatja, vendég érkezése várható. A néphit szerint, ha a jobb fülét tisztogatja, jóindulatú látogatók jönnek, ha pedig a balt, akkor kevésbé őszinte emberek közelednek.

Álmunkban is üzenhet a macska

Ha álmainkban bukkan fel, titkok és rejtett igazságok tárulhatnak fel előttünk. Ez az állat a misztikum és az intuíció jelképe, ezért arra figyelmeztet, hogy hallgassunk a megérzéseinkre.

Időjárást is jósolhatnak a háziállatok

Ezeknek a különleges állatoknak a viselkedéséből még az időjárás alakulására is következtethetünk. Ha ugyanis nyugtalanul futkosnak, kaparják a földet vagy púposítják a hátukat, az közelgő vihart jelez. A borzolt szőr és a feszült testtartás pedig a hőmérséklet-változására utal.

Sosem szabad bántani őket

Aki bántja, az a babonák szerint saját sorsát rontja meg, hiszen a macska védelmező erővel bír, és aki árt neki, az betegséget, veszteséget vagy hosszú pechsorozatot idézhet elő.

A beteg mellett gyógyító hatásúak

Sok helyen gyógyító erőt is tulajdonítanak ezeknek az állatoknak, ugyanis jelenlétük elűzi a rossz szellemeket, sőt a beteg mellé feküdve magukba szívhatják a fájdalmat és a rossz energiát is.

Egyéb hiedelmek a mindenszentek és a halottak napja időszakában

  1. Ezt kerüljük el az ünnepen!
    Mindenszentek és halottak napja az emlékezés ideje – ám a régi hiedelmek szerint ilyenkor a túlvilág is közelebb kerül az élők világához. Aki nem tartja tiszteletben az ünnep csendjét, az magára haragíthatja a lelkeket, és bajt hozhat a házra. Ezért volt szokás régen gyertyát gyújtani a ház ablakában is, hogy a hazalátogató lelkek könnyen visszataláljanak a fénybe.
  2. Zavarják a szellemeket a hangos gépek
    Az ünnep idején tilos a földművelés, betakarítás és a zajjal járó munkavégzés. A hangos gépek ugyanis megzavarhatják a lelkeket, akik haragra gerjedhetnek, és visszatérhetnek kísérteni. Úgy tartották, aki mégis dolgozik, annak a következő évben terméketlen lesz a földje vagy elpusztulhatnak az állatai.
  3. Se mosás, se teregetés
    Ha vizes ruha lóg a házban, az a szellemek lábát éri. Ezért ezeken a napokon tilos a mosás, a teregetés és minden vízzel járó munka. Néhány vidéken még tükörbe és vízbe sem néznek ilyenkor, nehogy a halottak arcát pillantsák meg benne.
  4. Ne nyúljunk a máséhoz
    Más sírjáról virágot vagy gyertyát elvenni nemcsak illetlenség, hanem veszélyes is. Aki így tesz, az elhunyt bűneit és balsorsát is magára veszi. Egyes helyeken úgy vélik, hogy az ilyen ember kezéről soha többé nem jön le a viasz, és álmában is a holtak hívását hallja.
  5. Tiltólistán szerepelnek
    Régebben a Halloween sátánista jelképnek számított, és bizonyos öltözékek – például pap vagy pápa jelmezek – ma is tiltólistán szerepelnek néhány helyen. Ez a fajta tiszteletlenség bajt hozhat az otthonra. A hagyomány úgy tartja, hogy az ilyen jelmezek megsértik a szenteket, akik ilyenkor elfordulnak a háztól, és nem védelmezik többé annak lakóit.
  6. Amikor a ruha kifordítva van
    Korábban úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napján szerencsétlenséget hoz, ha valaki kifordítva veszi fel a ruháját. Ez ugyanis a világ rendjének megbolygatását jelképezi, ami könnyen rossz szellemeket vonzhat a házhoz. A babona szerint aki így jelenik meg a temetőben, az egész évre elriaszthatja magától a szerencsét és a lelki békét.

