Közös karma? Ezek a jelei, ha hamarosan véget ér a kapcsolatod

A szakítások ritkán történnek egyik pillanatról a másikra. Sokszor már jóval a kimondott vég előtt érezni lehet, hogy valami nehezen megfogalmazhatóan megváltozott a kapcsolatban. Az egymásra hangoltság megszűnik, a beszélgetések hangulata, az egymás iránti figyelem, vagy akár az eddigi közös tervek is más irányba kezdenek mozdulni. A spirituális tanítások szerint ilyenkor gyakran arról van szó, hogy a közös karma beteljesült, és a két ember lelki fejlődésének útja külön irányba kell, hogy folytatódjon. Vajon milyen jelekből lehet felismerni, hogy egy kapcsolat karmikus feladata már a végéhez közeledik? Eláruljuk.

Ha megtanultuk a másiktól, amit kell, a közös karma lezárulhat, a kapcsolat véget érhet.

Fotó: NDAB Creativity / shutterstock

5 jel, hogy a közös karma lezárulóban van

1. Megszűnik az energetikai összhang

A kapcsolat elején gyakran erős, szinte mágneses vonzalom alakul ki a két szerelmes között. Úgy érezzük, mintha minden a lehető legtermészetesebben működne, és szavak nélkül is megértjük egymást. Közös hullámhosszon működünk, és a másik felünknek tartjuk a partnerünket. Amikor azonban a kapcsolat karmikus tanítása lezárul, ez az energetikai összhang, közös frekvencia lassan megszűnik.

Sokan ilyenkor megdöbbenve tapasztalják, hogy már szinte nyoma sincs annak a csodálatos egységérzetnek, amit korábban éreztek. A beszélgetések felszínesebbé válhatnak, és egyszerűen eltűnik az a különleges egymásra hangoltság. A spirituális szemlélet szerint ez az „ébredés” gyakran annak a jele, hogy a kapcsolat betöltötte a sors- és személyiségformáló szerepét, és a közös karma tanulási folyamata lezárulóban van.

2. Egyre több a furcsa „véletlen”

Figyelmeztető jele lehet a közös karma bevégződésének, ha a felek egyre távolabb kerülnek egymástól.

Fotó: AJR_photo / shutterstock

Sokan tapasztalják, hogy egy kapcsolat vége előtt különös szinkronesemények, egybeesések jelennek meg az életükben, melyekkel a sors keze mintha ellökné a feleket egymástól. Gyakoribbá válnak a félreértések, különös okok miatt elmaradnak találkozások vagy olyan helyzetek alakulnak, amelyek váratlanul távolságot teremtenek a partnerek között.

A spirituális tanítások szerint ezek a történések néha azt jelzik, hogy az univerzum finoman más irányba próbálja terelni a két ember útját. Mintha a sors már nem ugyanabban a mederben vezetné őket, hanem lassan külön pályára állítaná az életüket – előkészítve az új sorsvonalat mindkettőjük számára.