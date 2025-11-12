Tudtad? Ez a vízválasztó év egy párkapcsolatban

A „seven year itch” – vagyis a teória, miszerint a párkapcsolatok sorsa eldől a 7. évben – régóta izgatja a pszichológusokat és persze a párokat is. A kifejezés a múlt században vált ismertté, és sokan úgy emlegetik, mint a kapcsolat egyik legkritikusabb pontját. A 7. évet övező mítosz szerint ekkora derül ki igazán, hogy két ember együtt marad-e, vagy másfelé folytatják-e az útját. Ilyenkor elkerülhetetlenül megjelenik a nyugtalanság, a bizonytalanság, sőt a kiábrándulás is. Kérdés, hogy vajon valóban létezik-e ez a „kapcsolati átok”, vagy ez csak egy hangzatos magyarázat arra, ha valami meginog két ember között?

A 7. év párkapcsolatot próbáló, de valóban annak kell lennie?

Fotó: fizkes / Shutterstock

Tényleg eldől a 7. évben a párkapcsolatok sorsa?

A kapcsolat elején szinte minden pár átéli a klasszikus „mézeshetek” időszakát: rózsaszín köd, eufória, hormonfröccs és az érzés, hogy minden lehetséges. Ez azonban nem tart örökké. Ahogy telnek az évek, a mindennapok realitása – közös háztartás, munka, gyereknevelés – komoly próbatételek elé állítja a párokat. Ilyenkor csökkenhet a párkapcsolati elégedettség, és felszínre törhetnek azok a különbségek, amelyeket a kezdeti lángolás még eltakart.

Még ha a kapcsolat instabilitása bizonyos időközönként tetőpontjára is juthat, nem valószínű, hogy maga az idő lenne az a tényező, amely a pár bizonytalanságát, más potenciális partnerek iránti érdeklődését vagy általános szorongását okozza

– írja Theresa DiDonato Ph.D. szociálpszichológus és pszichológiaprofesszor a Psychology Today-en, felhívva a figyelmet, hogy nincs egy biológiai „kapcsolati óra”, amely a hetedik évnél bekapcsolna. Inkább arról van szó, hogy ennyi idő alatt a párok életében rengeteg változás történik – és ezek vagy megerősítik a kapcsolatot, vagy repedéseket hoznak a felszínre.

Másképp fogalmazva: a 7. év nem hoz törvényszerűen válságot, hanem egyfajta mérföldkő lehet.

Ekkorra már sok pár szembesül azzal, hogy a kapcsolat nemcsak romantikából, hanem rengeteg tudatos munkából áll. Az, hogy ez a felismerés és tudatosítás mikor jön el, inkább az élethelyzet változásainak sűrűségétől, léptékétől függ. Előfordulhat, hogy egy pár tagjai már a 3./4./5. évben elérnek idáig. A 7. év egyszerűen azért terjedhetett el a közbeszédben, mert ekkora már a legtöbb pár elkezdi – vagy már egy ideje gyakorolja is – a közös családalapítás valamilyen formáját.