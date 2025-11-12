Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Renátó, Jónás névnapja

Boldog párkapcsolatban lévő, ölelkező férfi és nő otthon

Tudtad? Ez a vízválasztó év egy párkapcsolatban

pszichológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 08:45
test és lélekVízválasztószakításpárkapcsolat
A 7. év sokszor ijesztő vízválasztó évként él a köztudatban a kapcsolatokat tekintve. Vajon tényleg ekkor kerül krízisbe a legtöbb párkapcsolat? Cikkünkből kiderül!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A „seven year itch” – vagyis a teória, miszerint a párkapcsolatok sorsa eldől a 7. évben – régóta izgatja a pszichológusokat és persze a párokat is. A kifejezés a múlt században vált ismertté, és sokan úgy emlegetik, mint a kapcsolat egyik legkritikusabb pontját. A 7. évet övező mítosz szerint ekkora derül ki igazán, hogy két ember együtt marad-e, vagy másfelé folytatják-e az útját. Ilyenkor elkerülhetetlenül megjelenik a nyugtalanság, a bizonytalanság, sőt a kiábrándulás is. Kérdés, hogy vajon valóban létezik-e ez a „kapcsolati átok”, vagy ez csak egy hangzatos magyarázat arra, ha valami meginog két ember között?

Párkapcsolatban lévő fiatal férfi és nő egymás felé fordulva vitatkozik egy kanapén
A 7. év párkapcsolatot próbáló, de valóban annak kell lennie?
Fotó: fizkes / Shutterstock

Tényleg eldől a 7. évben a párkapcsolatok sorsa?

A kapcsolat elején szinte minden pár átéli a klasszikus „mézeshetek” időszakát: rózsaszín köd, eufória, hormonfröccs és az érzés, hogy minden lehetséges. Ez azonban nem tart örökké. Ahogy telnek az évek, a mindennapok realitása – közös háztartás, munka, gyereknevelés – komoly próbatételek elé állítja a párokat. Ilyenkor csökkenhet a párkapcsolati elégedettség, és felszínre törhetnek azok a különbségek, amelyeket a kezdeti lángolás még eltakart.

Még ha a kapcsolat instabilitása bizonyos időközönként tetőpontjára is juthat, nem valószínű, hogy maga az idő lenne az a tényező, amely a pár bizonytalanságát, más potenciális partnerek iránti érdeklődését vagy általános szorongását okozza

– írja Theresa DiDonato Ph.D. szociálpszichológus és pszichológiaprofesszor a Psychology Today-en, felhívva a figyelmet, hogy nincs egy biológiai „kapcsolati óra”, amely a hetedik évnél bekapcsolna. Inkább arról van szó, hogy ennyi idő alatt a párok életében rengeteg változás történik – és ezek vagy megerősítik a kapcsolatot, vagy repedéseket hoznak a felszínre. 

Másképp fogalmazva: a 7. év nem hoz törvényszerűen válságot, hanem egyfajta mérföldkő lehet.

Ekkorra már sok pár szembesül azzal, hogy a kapcsolat nemcsak romantikából, hanem rengeteg tudatos munkából áll. Az, hogy ez a felismerés és tudatosítás mikor jön el, inkább az élethelyzet változásainak sűrűségétől, léptékétől függ. Előfordulhat, hogy egy pár tagjai már a 3./4./5. évben elérnek idáig. A 7. év egyszerűen azért terjedhetett el a közbeszédben, mert ekkora már a legtöbb pár elkezdi – vagy már egy ideje gyakorolja is – a közös családalapítás valamilyen formáját. 

Hogyan lehet megerősíteni a párkapcsolatot a kritikus években?

Párkapcsolatban lévő boldog fiatal nő és férfi mosolyog egymásra
Ami segíthet, hogy újra egymásra találjatok: közös élmények, kommunikáció a problémáitokról, az énidő megélése, és ha szükséges, egy szakember segítsége.
Fotó: G-Stock Studio / Shutterstock
  1. Őszinte kommunikáció 
    Ne hagyjátok, hogy a feszültségek csendben mérgezzék a kapcsolatotokat. Beszéljetek a problémákról időben!
  2. Új közös élmények  
    Tudatosan keressetek új kihívásokat, hobbikat, amelyeket együtt megélhettek. Szervezettek például közös utazásokat.
  3. Énidő
    Fontos az együtt töltött minőségi idő, de ugyanolyan fontos teret adni a másiknak önmagára. 
  4. Szakember segítsége 
    A párterápia nem a kudarc jele, hanem lehetőség arra, hogy megértsétek egymást egy új szinten. Ne féljetek segítséget kérni, ha úgy érzitek, egy nehezebb időszakba léptetek!

A párkapcsolatnak nincs szavatossága. Nem a 3., nem az 5. és nem is a 7. év az, amely meghatározza, hogy mi lesz veletek – hanem az, hogy mennyire tudtok egymás mellett fejlődni, változni, és újra meg újra megtalálni a közös hangot és célokat.

10 szuper páros program, amellyel felrázhatjátok a kapcsolatotokat:

