Szörnyű, ami a testeddel történik válás után – A szakértő szerint így vészeld át a fájdalmas időszakot

Szinte nincs olyan ember, aki ne tapasztalta volna még meg a szakítás fájdalmát, hiszen az emberi élet természetes velejárója. Ráadásul, ha egy házasság válással végződik, amelyben örökre elköteleztétek magatokat egymás mellett, lelkileg még jobban a padlóra küldhet. Persze, ahogy szokták mondani, “az idő a legjobb gyógyír”, azonban fontos, hogy ez a nehéz időszak ne menjen rá az egészségedre!
A különválás utáni elkeseredettség és frusztráció kegyetlenül befolyásolhatja mentális jóllétedet és fizikai egészségedet. Karine Patel dietetikus ezért a The Mirrornak elmagyarázta, hogyan hat ez a fájdalmas időszak a testedre, valamint, hogy miként lábalhatsz ki belőle és javíthatsz a közérzeteden.
Ha valaki szívfájdalmat tapasztal az a stresszhormonok szintjének gyors növekedéséhez vezet, ami sokáig magas maradhat
– mondta a szakértő, aki szerint ez hormonális egyensúlyhiány zaklatottsághoz és szorongáshoz vezethet. Emellett felborulhat az étkezési szokásod, ugyanis egyes tanulmányok szerint a magas stressz-szint miatt étvágytalanok leszünk, sőt még az emésztés is lelassul. Ennek ellenére egyesek a finom, egészségtelen ételekben látják a menedéket, melynek következtében alultápláltság jelentkezhet náluk. Ilyenkor az alvás sem olyan kielégítő, mint kellene, sőt sok esetben még az alvászavar problémája is fennáll. A stressz ráadásul negatívan hat a bélmikrobiomra, ami többek között görcsöt és puffadást idézhet elő.
Karine Patel négy fontos dolgot tanácsolt, amit érdemes figyelembe venned, ha jót akarsz magadnak és könnyebben át szeretnéd vészelni ezt a megterhelő időszakot.
A stressz miatt előfordulhat, hogy kihagysz étkezéseket vagy folyamatosan nasival és koffeinnel tömöd magad, ami a vércukorszint megemelkedéséhez vezet, ezzel szorongást és levertséged idézve elő. Ezért figyelj a rendszeres, jó tápértékű ételek fogyasztására, mint a húsok, a lassú felszívódású szénhidrátok és az egészséges zsírok.
Bizonyos ételek kulcsfontosságúak a természetes módon történő hangulatjavításhoz és hozzájárulnak a szerotonin termeléséhez, mint a pulyka, a lazac vagy a magvak.
Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy az agyadat is támogasd, így az omega-3-at tartalmazó ételekkel erről a szervről is gondoskodhatsz. Fogyassz diót, olajos halakt és chia magot.
„A fájdalmas időszak lassan a szervezet dehidratáltságához vezethet, melynek következtében fáradtságot és fejfájást tapasztalhatsz” – magyarázta a dietetikus és hozzátette, hogy ezért javasolt a probiotikus ételek fogyasztása.
Az alábbi videóban Dr. David A. Sbarra klinikai pszichológus beszél arról, hogyan lehet túlélni a válást:
