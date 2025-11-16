Szörnyű, ami a testeddel történik válás után – A szakértő szerint így vészeld át a fájdalmas időszakot

Szinte nincs olyan ember, aki ne tapasztalta volna még meg a szakítás fájdalmát, hiszen az emberi élet természetes velejárója. Ráadásul, ha egy házasság válással végződik, amelyben örökre elköteleztétek magatokat egymás mellett, lelkileg még jobban a padlóra küldhet. Persze, ahogy szokták mondani, “az idő a legjobb gyógyír”, azonban fontos, hogy ez a nehéz időszak ne menjen rá az egészségedre!

Így őrizd meg válás után a jóllétedet!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ez történik a szervezetedben válás után – Borzalmas következményekkel jár

A különválás utáni elkeseredettség és frusztráció kegyetlenül befolyásolhatja mentális jóllétedet és fizikai egészségedet. Karine Patel dietetikus ezért a The Mirrornak elmagyarázta, hogyan hat ez a fájdalmas időszak a testedre, valamint, hogy miként lábalhatsz ki belőle és javíthatsz a közérzeteden.

Ha valaki szívfájdalmat tapasztal az a stresszhormonok szintjének gyors növekedéséhez vezet, ami sokáig magas maradhat

– mondta a szakértő, aki szerint ez hormonális egyensúlyhiány zaklatottsághoz és szorongáshoz vezethet. Emellett felborulhat az étkezési szokásod, ugyanis egyes tanulmányok szerint a magas stressz-szint miatt étvágytalanok leszünk, sőt még az emésztés is lelassul. Ennek ellenére egyesek a finom, egészségtelen ételekben látják a menedéket, melynek következtében alultápláltság jelentkezhet náluk. Ilyenkor az alvás sem olyan kielégítő, mint kellene, sőt sok esetben még az alvászavar problémája is fennáll. A stressz ráadásul negatívan hat a bélmikrobiomra, ami többek között görcsöt és puffadást idézhet elő.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ezeket tartsd szem előtt, ha váláson vagy durva szakításon mész keresztül

Karine Patel négy fontos dolgot tanácsolt, amit érdemes figyelembe venned, ha jót akarsz magadnak és könnyebben át szeretnéd vészelni ezt a megterhelő időszakot.

Tartsd kiegyensúlyozottan a vércukorszinted

A stressz miatt előfordulhat, hogy kihagysz étkezéseket vagy folyamatosan nasival és koffeinnel tömöd magad, ami a vércukorszint megemelkedéséhez vezet, ezzel szorongást és levertséged idézve elő. Ezért figyelj a rendszeres, jó tápértékű ételek fogyasztására, mint a húsok, a lassú felszívódású szénhidrátok és az egészséges zsírok.

Járulj hozzá a szerotonintermelésedhez

Bizonyos ételek kulcsfontosságúak a természetes módon történő hangulatjavításhoz és hozzájárulnak a szerotonin termeléséhez, mint a pulyka, a lazac vagy a magvak.

Ne feledkezz meg az egészséges zsírokról

Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy az agyadat is támogasd, így az omega-3-at tartalmazó ételekkel erről a szervről is gondoskodhatsz. Fogyassz diót, olajos halakt és chia magot.

Igyál megfelelő mennyiségű folyadékot

„A fájdalmas időszak lassan a szervezet dehidratáltságához vezethet, melynek következtében fáradtságot és fejfájást tapasztalhatsz” – magyarázta a dietetikus és hozzátette, hogy ezért javasolt a probiotikus ételek fogyasztása.