Szívettépő fájdalom: egy 12 éves kislány összeverekedett az osztálytársával, majd holtan esett össze

A hatodik osztályos Jada West, a georgiai Mason Creek Middle School tanulója március 5-én szállt le az iskolabuszról a Villa Rica városában található lakóhelye közelében. Majd nem sokkal később, miközben hazafelé tartott, összeesett. Egy korábbi verekedés okozhatta a halálát.
Hihetetlen küzdelmet folytattak az életéért. A lányt először a Tanner Medical Center kórházba szállították, majd a gyermekek számára fenntartott Scottish Rite kórházba vitték át, ahol kómába esett. Három nappal később, március 8-án meghalt.
A kamera felvételeken az látható, hogy West egy másik lánnyal verekszik az utcán, miközben körülöttük több gyerek is figyeli az eseményeket. A felvételek szerint a két diák a földön is dulakodott, azonban egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a konfliktust.
A beszámolók szerint a vita már az iskolabuszon elkezdődött, és miután a lányok leszálltak, fizikai összetűzésbe torkollott. A verekedés után West elindult hazafelé, ekkor azonban hirtelen összeesett.
Egy barátja azonnal a lány otthonához rohant, és értesítette a szüleit arról, hogy a kislány rosszul lett. A mentők gyorsan kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A halál pontos okát boncolás során próbálják megállapítani.
Jada West januárban kezdett tanulni a Mason Creek Middle Schoolban, vagyis új diáknak számított az intézményben. Szülei szerint lányukat az iskolában korábban többször is zaklatták.
Nem értem. A földön feküdt, és nem lélegzett
– mondta a gyászoló anyuka, Rashuna McLendon.
Nagyon dühös vagyok. Arra kéne tanítanunk a gyermekeinket, hogy szeressék egymást.
A család azt is kifogásolta, hogy a verekedésben érintett másik lány miért utazott ugyanazon az iskolabuszon, amikor állításuk szerint nem is ugyanazon a környéken lakik.
Az ügyet jelenleg a Villa Rica-i rendőrség vizsgálja. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a halál okát.
A Douglas megyei iskolakörzet közleményben reagált az esetre, amelyben mély részvétét fejezte ki a család felé.
Mélyen megrendített minket a Mason Creek Middle School egyik diákjának halála. Őszinte részvétünket és imáinkat küldjük családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban. Tanárai, osztálytársai és mindenki, aki ismerte, emlékezni fog rá
– írták.
A rendőrség és a Douglas megyei ügyészség jelenleg a verekedésről készült videófelvételeket vizsgálja, hogy eldöntsék, szükséges-e vádat emelni az ügyben. Az érintett hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket – írja a People.
