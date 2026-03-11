Szívettépő fájdalom: egy 12 éves kislány összeverekedett az osztálytársával, majd holtan esett össze

A hatodik osztályos Jada West, a georgiai Mason Creek Middle School tanulója március 5-én szállt le az iskolabuszról a Villa Rica városában található lakóhelye közelében. Majd nem sokkal később, miközben hazafelé tartott, összeesett. Egy korábbi verekedés okozhatta a halálát.

Összeesett és meghalt a verekedés után

Hihetetlen küzdelmet folytattak az életéért. A lányt először a Tanner Medical Center kórházba szállították, majd a gyermekek számára fenntartott Scottish Rite kórházba vitték át, ahol kómába esett. Három nappal később, március 8-án meghalt.

A verekedés után váratlanul összeesett

A kamera felvételeken az látható, hogy West egy másik lánnyal verekszik az utcán, miközben körülöttük több gyerek is figyeli az eseményeket. A felvételek szerint a két diák a földön is dulakodott, azonban egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a konfliktust.

A beszámolók szerint a vita már az iskolabuszon elkezdődött, és miután a lányok leszálltak, fizikai összetűzésbe torkollott. A verekedés után West elindult hazafelé, ekkor azonban hirtelen összeesett.

Egy barátja azonnal a lány otthonához rohant, és értesítette a szüleit arról, hogy a kislány rosszul lett. A mentők gyorsan kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A halál pontos okát boncolás során próbálják megállapítani.

Jada West januárban kezdett tanulni a Mason Creek Middle Schoolban, vagyis új diáknak számított az intézményben. Szülei szerint lányukat az iskolában korábban többször is zaklatták.

Nem értem. A földön feküdt, és nem lélegzett

– mondta a gyászoló anyuka, Rashuna McLendon.

Nagyon dühös vagyok. Arra kéne tanítanunk a gyermekeinket, hogy szeressék egymást.

A család azt is kifogásolta, hogy a verekedésben érintett másik lány miért utazott ugyanazon az iskolabuszon, amikor állításuk szerint nem is ugyanazon a környéken lakik.

Az ügyet jelenleg a Villa Rica-i rendőrség vizsgálja. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a halál okát.

A Douglas megyei iskolakörzet közleményben reagált az esetre, amelyben mély részvétét fejezte ki a család felé.

Mélyen megrendített minket a Mason Creek Middle School egyik diákjának halála. Őszinte részvétünket és imáinkat küldjük családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban. Tanárai, osztálytársai és mindenki, aki ismerte, emlékezni fog rá

– írták.