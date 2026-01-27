Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akikre karmikus találkozás vár idén – Te vajon köztük vagy?

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 18:45
karmikus kapcsolattalálkozás
Vannak találkozások, amelyek után semmi sem marad a régiben. Egy pillantás, egy mondat, egy váratlan fordulat – és hirtelen úgy érezzük, mintha már ezer éve ismernénk a másikat, akivel csak most találkoztunk. A horoszkóp szerint 2026-ban három csillagjegy számíthat ilyen karmikus kapcsolódásra.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Az asztrológia szerint az idei év energiái kedveznek a sorsszerű találkozásoknak: lezáratlan múltbeli történetek kerülhetnek újra felszínre, és olyan emberek léphetnek be az életünkbe, akik fontos tanítást hordoznak számunkra. A karmikus kapcsolatok nem mindig könnyűek, de szinte mindig sorsfordítóak. Lássuk, mit súg a horoszkóp!

Kézfogás, két csillagjegy a horoszkóp jelzéseinek megfelelően találkozott.
Horoszkóp: 3 csillagjegy, akikre karmikus találkozás vár idén – Te vajon köztük vagy?
Fotó: PeopleImages / Shutterstock 
  • Skorpió: érzelmi találkozás régi sebek gyógyítására és lelki átalakulásra.
  • Mérleg: karmikus kapcsolat tisztázza, mire van szükséged a szerelemben.
  • Halak: misztikus találkozás, ami gyógyít és visszavezet az utadra.

Horoszkóp: erre a 3 csillagjegyre karmikus találkozás vár 2026-ban – te vajon köztük vagy?

1. Skorpió csillagjegy

A Skorpiók számára ez az év mély érzelmi felismeréseket hozhat. Egy találkozás – akár egy régi ismerős, akár egy teljesen új szereplő – erőteljes érzelmeket mozgat meg benned. Nem véletlenül: ez a kapcsolat tükröt tart eléd, és segít feldolgozni egy régi sebet, végre elindulhatsz az elengedés útján. Ha szembe mersz nézni vele, hatalmas lelki átalakulás vár rád. Légy nyitott!

2. Mérleg csillagjegy

A Mérlegek életében idén egy karmikus találkozás a párkapcsolatok terén hozhat fordulatot. Valaki olyan léphet be az életedbe, aki próbára teszi hűségedet. Ez a kapcsolat nem feltétlenül marad örökre az életed része, de segít tisztázni, mire van igazán szükséged a szerelemben – és mi az, amire többé már nincs. Légy bátor!

3. Halak csillagjegy

A horoszkóp szerint a Halak jegy szülöttei különösen érzékenyek a finom energiákra, így nem meglepő, hogy idén egy szinte misztikus találkozás vár rájuk. Egy ember, aki azonnal megért, szavak nélkül is. Ez a karmikus kapcsolat gyógyító erejű lehet, és visszaterelhet az igazi utadra – akár a szerelemben, akár a karrieredben. Hallgass a megérzéseidre!

A karmikus találkozások célja nem mindig a boldog vég, hanem a fejlődés. Néha fájdalmas, de szükséges tapasztalatokat hordoz. Ha nyitott szívvel fogadod őket, olyan felismeréseket hozhatnak, amelyek hosszú távon formálják az életedet.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a 12 csillagjegyről:

Hasonló témában az alább cikkeinket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu